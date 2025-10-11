Мои заказы

Исаакиевский собор и его окрестности (без подъёма на колоннаду)

Перешагнуть порог храма - и оказаться в атмосфере подлинного волшебства
Погуляем по Исаакиевской площади и зайдём в крупнейший храм Петербурга. Это архитектурное чудо на протяжении уже почти двух веков вызывает удивление и восхищение.

Вы окажетесь в святилище изобразительного и церковного искусства, а мы расскажем множество захватывающих историй — об этом месте, городе и стране.
Время начала: 12:00

Описание билета

Вы рассмотрите внутреннее убранство Исаакиевского собора — оно поражает роскошью, размахом и необычностью. Построенный в эпоху правления трёх императоров — Александра l, Николая l и Александра II, — собор пережил все тяготы исторических потрясений, которые выпали на долю Петербурга в 19–20 столетиях. Мы расскажем:

  • О судьбах храма и людей, которые с ним связаны
  • Карле Брюллове, для которого роспись подкупольного пространства оказалась роковой
  • Величайших художниках, участвовавших в создании этого шедевра архитектуры

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость
  • Мы не поднимаемся на колоннаду
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 24098 туристов
Стремимся вывести сферу туризма в России и Казахстане на новый уровень и сделать каждое путешествие по этим странам особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
Отзывы и рейтинг

Е
Елена
11 окт 2025
Экскурсия была отлично организована и очень познавательна!! Большое спасибо моему личному гиду Татьяне Аристарховне!
Ю
Юлия
25 июл 2025
Для нас экскурсию проводила Татьяна. Отличная подача материала. Все по теме, не торопясь, ответила на все наши вопросы. Понравилось и детям и взрослым. Узнали много нового, хоть и не впервые посещали эти места. Рекомендую!
А
Андрей
4 июл 2025
Г
Галина
24 июн 2025
Благодарю за экскурсию, очень интересный рассказ. Спасибо экскурсоводу за подробное описание событий.
Татьяна
Татьяна
28 апр 2025
Добрый вечер!
Все прошло отлично, гид Татьяна прекрасная женщина- рассказала нам столько нового и интересного про собор, провела пешую прогулку и даже помогла сделать нам несколько фотографий ☺️
Нам очень все понравилось! Спасибо вам большое 🤍

