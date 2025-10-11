Погуляем по Исаакиевской площади и зайдём в крупнейший храм Петербурга. Это архитектурное чудо на протяжении уже почти двух веков вызывает удивление и восхищение.
Вы окажетесь в святилище изобразительного и церковного искусства, а мы расскажем множество захватывающих историй — об этом месте, городе и стране.
Описание билета
Вы рассмотрите внутреннее убранство Исаакиевского собора — оно поражает роскошью, размахом и необычностью. Построенный в эпоху правления трёх императоров — Александра l, Николая l и Александра II, — собор пережил все тяготы исторических потрясений, которые выпали на долю Петербурга в 19–20 столетиях. Мы расскажем:
- О судьбах храма и людей, которые с ним связаны
- Карле Брюллове, для которого роспись подкупольного пространства оказалась роковой
- Величайших художниках, участвовавших в создании этого шедевра архитектуры
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- Мы не поднимаемся на колоннаду
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 24098 туристов
Стремимся вывести сферу туризма в России и Казахстане на новый уровень и сделать каждое путешествие по этим странам особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
11 окт 2025
Экскурсия была отлично организована и очень познавательна!! Большое спасибо моему личному гиду Татьяне Аристарховне!
Ю
Юлия
25 июл 2025
Для нас экскурсию проводила Татьяна. Отличная подача материала. Все по теме, не торопясь, ответила на все наши вопросы. Понравилось и детям и взрослым. Узнали много нового, хоть и не впервые посещали эти места. Рекомендую!
А
Андрей
4 июл 2025
5
Г
Галина
24 июн 2025
Благодарю за экскурсию, очень интересный рассказ. Спасибо экскурсоводу за подробное описание событий.
Татьяна
28 апр 2025
Добрый вечер!
Все прошло отлично, гид Татьяна прекрасная женщина- рассказала нам столько нового и интересного про собор, провела пешую прогулку и даже помогла сделать нам несколько фотографий ☺️
Нам очень все понравилось! Спасибо вам большое 🤍
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
