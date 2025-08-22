Экскурсия по трём ключевым площадям Санкт-Петербурга с посещением Исаакиевского собора - это уникальная возможность погрузиться в историю города.Дворцовая площадь с Зимним дворцом, Сенатская с Медным всадником и Исаакиевская с Мариинским

дворцом откроют перед вами свои тайны. В завершение маршрута - величественный Исаакиевский собор, который хранит следы войны и расскажет о своём прошлом. Билет в собор включён, а опытный гид обеспечит интересное путешествие

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 14:30

Описание билета

Дворцовая площадь и её архитектурный ансамбль: великолепный Зимний дворец и величественная Александровская колонна.

Адмиралтейская набережная, с которой открываются прекрасные виды на парадный Петербург, а также Васильевский остров, Кунсткамеру, Меншиковский дворец.

Сенатская площадь, на которой вы полюбуетесь Медным всадником и зданиями Сената и Синода.

По пути к Исаакиевской площади рассмотрим особняк Лобанова-Ростовского, а также легендарные гостиницы «Англетер» и «Астория».

Исаакиевская площадь встретит нас памятником Николаю I и великолепным Мариинским дворцом. Поговорим мы и об особняке сенатора Мятлева, расположенного тут же.

Исаакиевский собор — храм-музей с богатейшей историей, к которой вы прикоснетесь снаружи и внутри собора. Послушаете о его создании, увидите раны, оставленные ему Великой Отечественной войной, и узнаете, как жители города спасали его главный символ.

Организационные детали