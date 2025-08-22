Дворцовая площадь и её архитектурный ансамбль: великолепный Зимний дворец и величественная Александровская колонна.
Адмиралтейская набережная, с которой открываются прекрасные виды на парадный Петербург, а также Васильевский остров, Кунсткамеру, Меншиковский дворец.
Сенатская площадь, на которой вы полюбуетесь Медным всадником и зданиями Сената и Синода.
По пути к Исаакиевской площади рассмотрим особняк Лобанова-Ростовского, а также легендарные гостиницы «Англетер» и «Астория».
Исаакиевская площадь встретит нас памятником Николаю I и великолепным Мариинским дворцом. Поговорим мы и об особняке сенатора Мятлева, расположенного тут же.
Исаакиевский собор — храм-музей с богатейшей историей, к которой вы прикоснетесь снаружи и внутри собора. Послушаете о его создании, увидите раны, оставленные ему Великой Отечественной войной, и узнаете, как жители города спасали его главный символ.
Организационные детали
Билет в Исаакиевский собор входит в стоимость
Если в группе более 8 человек, каждому выдаётся индивидуальный радионаушник
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16683 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат.
В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего читать дальше
дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах.
С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому.
Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Александра
22 авг 2025
Екатерина прекрасный гид! ❤️ Все понятно, четко и интересно❤️ Спасибо!
Т
Татьяна
20 авг 2025
Замечательная экскурсия! Знания укладываются в стройную систему, на все вопросы наш экскурсовод Юлия ответила. Очереди на покупку билетов в Собор большие, намного удобнее пройти с экскурсоводом без ожидания. На мой взгляд, очень хорошо организовано и много систематизирующей информации. Очень рекомендую!
А
Анна
20 авг 2025
Очень понравилась экскурсия по площадям Петербурга. Все продумано до мелочей. Мы приехали в дождливый день-организаторы выдали всем дождевики,радио устройства с одноразовыми наушниками-было очень комфортно. Экскурсовод Ольга прекрасно излагала материал-даже сын дошкольник слушал с большим интересом,потом рассказывал,что ему запомнилось. Большое спасибо Ольге и организаторам!
Р
Рашида
18 авг 2025
Экскурсия по трём площадям Санкт-Петербурга, проведённая Екатериной, понравилась. Буду рекомендовать друзьям.
Н
Наталия
18 авг 2025
Экскурсия прошла в условиях дождя и солнца, но экскурсовод Екатерина показала для нас Питер с самой удивительной стороне. А как рассказчик просто изумительный, много читала стихов, что слушать было легко и просто. Спасибо организаторам.
Екатерина
9 авг 2025
Отличная экскурсия! Даже дождь не помешал! Все успели, все посмотрели, все четко, ответственно, понятно и интересно! Особенно запомнилось как у стен Эрмитажа наша экскурсовод в лицах читала наставление Екатерины II посетителям ее личного Эрмитажа.
Наталия
20 июн 2025
Хотелось немного больше Дворцовой Площади, как таковой) Но и без этого всё отлично! Внимательный, вежливый и максимально заботливый экскурсовод. Экскурсия на "Ура"!!!
Г
Галина
30 мая 2025
Экскурсия очень понравилась! Организовано супер! Экскурсовод Екатерина очень легко и понятно рассказывает. Остались хорошие впечатления!