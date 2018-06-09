11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Исаакиевской площади Санкт-Петербурга предлагает уникальную возможность узнать о знаменитых зданиях и памятниках, таких как Исаакиевский собор и конная статуя Николая I. Участники узнают об архитектурных стилях и эпохах, когда они создавались, а также о легендах, окружающих эти сооружения. Путешествие включает в себя посещение Мариинского дворца и гостиниц "Астория" и "Англетер". Это отличная возможность для любителей истории и архитектуры

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по Исаакиевской площади - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулкой на свежем воздухе и полностью погрузиться в атмосферу Санкт-Петербурга.

Сейчас август — это идеальное время.