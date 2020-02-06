11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Архитектура и легенды Исаакиевской площади

Разобраться в истории, стилях и загадках одной из красивейших площадей Петербурга

Андрей
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Андрей – ваш гид
Во время этой экскурсии мы поговорим о зданиях, памятниках Исаакиевской площади, архитектурных стилях и эпохах, когда они создавались, об их назначении, а также о легендах и загадках, окружающих их.
600 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Встреча Исаакиеская площадь
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У этой экскурсии11 отзывов
4.73
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади

Программа

Наша экскурсия пройдет на Исаакиевской пл. Вы сможете кратко узнать о конной статуе императору Николаю I, уникальном, но почти незаметном мосте, двух зданиях Министерств, Мариинском дворце, гостиницах «Астория» и «Англетер», Исаакиевском Соборе и других менее значительных, но исторически не менее важных и любопытных сооружениях, возведенных на площади.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии составит около 2х часов.
  • Прошу вас после бронирования экскурсии связаться со мной для уточнения даты и времени нашей встречи.
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Исаакиеская площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный гид по городу Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам города Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги. Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и Вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Во время наших прогулок я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать Вам об уникальности города. О быстром становлении и превращении в начале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя главная цель, как персонального гида по Санкт-Петербургу состоит в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят Вам большее удовольствие, чем групповые туры.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 февраля 2020
Экскурсия по содержанию и увлекательности выше всяких похвал. Никаких скучных академических фактов (их можно прочитать и в интернете). Андрей рассказал огромное количество исторических фактов, которые может рассказать только историк и человек увлеченный своим делом. Все очень емко , иллюстративно и с юмором.
Очень рекомендуем!
9 июня 2018
Любой город нужно познавать медленно, получая наслаждение от каждой истории площади, улицы, дома... Их обитатели - прошлые и настоящие, со своими удивительными тайнами или, напротив, общеизвестными фактами жизни - это то, что во многом формирует духовную ауру города. Почувствовать эту ауру, насладиться ей нам и помог гид на этой замечательной экскурсии. Спасибо большое Андрею за увлекательные подробности и большую любовь к городу, которой невозможно не заразиться. Очень рекомендую всем, кто любит нестандартные познавательные экскурсии, после которых тепло на душе.
Natalia
7 мая 2018
почти 2 часа пролетели как одно мгновение.
Спасибо Андрею, он провел нас по Исаакиевской площади от и до.....
поданная гидом информация включала и научные знания, и историческую подоплеку, и архитектурную основу.
Замечательно! Интересно!
Очень рекомендую.
Андрей, надеемся на новые встречи.
СПАСИБО!
Наталья, Анатолий, Георгий.
экскурсия была 30 апреля.
14 апреля 2018
Как историк могу сказать - не впечатлила экскурсия. Закончил гид экскурсию раньше положенного времени, всех ожидаемых нюансов архитектуры площади не осветил.
5 июня 2017
Экскурсия очень хорошая и интересная Экскурсовод знающий и увлекающий профессионал Всем советую попробовать
2 сентября 2016
Обзорная экскурсия по Исаакиевской площади очень понравилась. Мы как жители Санкт-Петербурга слушали с удовольствием, время пролетело незаметно. Экскурсовод эрудированный, эмоциональный, отличный рассказчик. Очень много знает и с удовольствием делиться интересными и малоизвестными фактами.
Было очень интересно, спасибо за экскурсию!
алиса
30 мая 2016
Очень понравилось! Андрей действительно, истинный ценитель Санкт-Петербурга и прекрасный рассказчик!
7 января 2016
Здравствуйте!
Экскурсия была очень интересная и познавательная, с большим количеством исторических фактов.
Андрей - профессионал своего дела!
Спасибо!!!
7 сентября 2015
Огромная благодарность Андрею за невероятно интересную экскурсию по Исаакиевской площади. Много интересных подробностей, благодаря которым на Исаакиевскую площадь, лично я, смотрю теперь новыми глазами! Андрей относится к такой категории экскурсоводов и преподавателей, которые зажигают в человеке интерес к истории!
27 декабря 2014
Очень интересная экскурсия! Андрей настоящий профессионал. Время летит незаметно, приятно когда вам рассказывают не просто заученный текст... Видно, что Андрей любит свой город. Если хотите побольше узнать, углубиться в историю Петербурга, то советую обратиться именно к нему. После экскурсии будете совсем по другому смотреть на город.
P.S. огромный плюс, что во время экскурсии Андрей показывает на планшете фото архитекторов (и других выдающихся людей о которых рассказывает), а также изображения Петербурга 17. 18. века.
Ещё 1 отзыв

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