11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Исаакиевской площади Санкт-Петербурга предлагает уникальную возможность узнать о знаменитых зданиях и памятниках, таких как Исаакиевский собор и конная статуя Николая I. Участники узнают об архитектурных стилях и эпохах, когда они создавались, а также о легендах, окружающих эти сооружения. Путешествие включает в себя посещение Мариинского дворца и гостиниц "Астория" и "Англетер". Это отличная возможность для любителей истории и архитектуры
5 причин купить этот билет
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 📜 Исторические легенды и факты
- 🗺️ Индивидуальный подход
- 🕰️ Погружение в атмосферу прошлого
- 🏨 Знакомство с известными гостиницами
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Исаакиевской площади - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулкой на свежем воздухе и полностью погрузиться в атмосферу Санкт-Петербурга.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Исаакиевский собор
- Конная статуя Николая I
- Мариинский дворец
- Гостиница Астория
- Гостиница Англетер
Описание билета
- Мы осмотрим Исаакиевский собор — крупнейший православный храм города, с колоннады которого открывается панорамный вид на центр Петербурга
- Увидим Мариинский дворец — ныне здание Законодательного собрания, которое хранит память о последних годах империи
- Обойдём конную статуя Николая I и обсудим его историческую роль
- Поговорим о гостиницах «Астория» и «Англетер», их владельцах и постояльцах
- Остановимся у зданий бывших министерств, между которыми прячется Синий мост — самый широкий в городе
Организационные детали
Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Любой город нужно познавать медленно, получая наслаждение от каждой истории площади, улицы, дома… Их обитатели - прошлые и настоящие, со своими удивительными тайнами или, напротив, общеизвестными фактами жизни - это
Андрей
Ответ организатора:
А зачем торопиться?) Нужно с чувством, с толком, с расстановкой… 😊 Спасибо за такой душевный отзыв)🤗 Буду рад видеть Вас на экскурсиях! 💐💐💐💐💐💐💐⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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В
Очень интересная экскурсия! Андрей настоящий профессионал. Время летит незаметно, приятно когда вам рассказывают не просто заученный текст… Видно, что Андрей любит свой город. Если хотите побольше узнать, углубиться в историю
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо за рекомендации и добрые слова! 🤝 Виталий, Вы обращайтесь, если что… 😀 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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М
Пожалуй, лучшая экскурсия за последнее время! Андрей - прекрасный гид! Объем информации (даты, имена, события, стили) поражает и хочется перечитать, пересмотреть, переосмыслить многое из того, что увидели и услышали. Подача
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Мила,🌷 за добрые слова!)🫠 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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А
Замечательная экскурсия! Андрей дал возможность по-новому увидеть знакомую многим площадь, при этом не излагал голые факты, а будто знакомил нас с дворцами и памятниками. как со своими друзьями. Увлекательно рассказывал
Андрей
Ответ организатора:
Знакомство с каменным горожанами - дело нужное и ответственное)😊😀 Благодарю, Анна! 🌷 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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почти 2 часа пролетели как одно мгновение.
Спасибо Андрею, он провел нас по Исаакиевской площади от и до…..
поданная гидом информация включала и научные знания, и историческую подоплеку, и архитектурную основу.
Замечательно! Интересно!
Очень рекомендую.
Андрей, надеемся на новые встречи.
СПАСИБО!
Наталья, Анатолий, Георгий.
экскурсия была 30 апреля.
Спасибо Андрею, он провел нас по Исаакиевской площади от и до…..
поданная гидом информация включала и научные знания, и историческую подоплеку, и архитектурную основу.
Замечательно! Интересно!
Очень рекомендую.
Андрей, надеемся на новые встречи.
СПАСИБО!
Наталья, Анатолий, Георгий.
экскурсия была 30 апреля.
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за проявленный интерес к моей экскурсии, Наталья! 🌷 Надеюсь на новую встречу с вами)🤗 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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К
Обзорная экскурсия по Исаакиевской площади очень понравилась. Мы как жители Санкт-Петербурга слушали с удовольствием, время пролетело незаметно. Экскурсовод эрудированный, эмоциональный, отличный рассказчик. Очень много знает и с удовольствием делиться интересными и малоизвестными фактами.
Было очень интересно, спасибо за экскурсию!
Было очень интересно, спасибо за экскурсию!
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо местным жителям!)🙂 За внимание на экскурсии и благожелательный отзыв.
🙂🙂🙂🙂🙂
🙂🙂🙂🙂🙂
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