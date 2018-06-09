11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Архитектура и легенды Исаакиевской площади

Индивидуальная экскурсия по Исаакиевской площади позволит вам открыть для себя тайны и легенды Санкт-Петербурга, погрузившись в его богатую историю
Экскурсия по Исаакиевской площади Санкт-Петербурга предлагает уникальную возможность узнать о знаменитых зданиях и памятниках, таких как Исаакиевский собор и конная статуя Николая I. Участники узнают об архитектурных стилях и эпохах, когда они создавались, а также о легендах, окружающих эти сооружения. Путешествие включает в себя посещение Мариинского дворца и гостиниц "Астория" и "Англетер". Это отличная возможность для любителей истории и архитектуры
4.9
17 отзывов

5 причин купить этот билет

  • 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
  • 📜 Исторические легенды и факты
  • 🗺️ Индивидуальный подход
  • 🕰️ Погружение в атмосферу прошлого
  • 🏨 Знакомство с известными гостиницами

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Исаакиевской площади - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулкой на свежем воздухе и полностью погрузиться в атмосферу Санкт-Петербурга.
Сейчас август — это идеальное время.
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Архитектура и легенды Исаакиевской площади

Что можно увидеть

  • Исаакиевский собор
  • Конная статуя Николая I
  • Мариинский дворец
  • Гостиница Астория
  • Гостиница Англетер

Описание билета

  • Мы осмотрим Исаакиевский собор — крупнейший православный храм города, с колоннады которого открывается панорамный вид на центр Петербурга
  • Увидим Мариинский дворец — ныне здание Законодательного собрания, которое хранит память о последних годах империи
  • Обойдём конную статуя Николая I и обсудим его историческую роль
  • Поговорим о гостиницах «Астория» и «Англетер», их владельцах и постояльцах
  • Остановимся у зданий бывших министерств, между которыми прячется Синий мост — самый широкий в городе

Организационные детали

Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Участник1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
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России, культурологии и философии в вузе. Предлагаю и вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать об истории и уникальности памятников, площадей, улиц, о биографиях выдающихся деятелей и рядовых жителей города на Неве, о быстром становлении и превращении небольшого города-крепости в блистательный Санкт-Петербург. Главная цель моих экскурсий — чтобы вы не только посмотрели город, но и увидели его.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Любой город нужно познавать медленно, получая наслаждение от каждой истории площади, улицы, дома… Их обитатели - прошлые и настоящие, со своими удивительными тайнами или, напротив, общеизвестными фактами жизни - это
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то, что во многом формирует духовную ауру города. Почувствовать эту ауру, насладиться ей нам и помог гид на этой замечательной экскурсии. Спасибо большое Андрею за увлекательные подробности и большую любовь к городу, которой невозможно не заразиться. Очень рекомендую всем, кто любит нестандартные познавательные экскурсии, после которых тепло на душе.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
А зачем торопиться?) Нужно с чувством, с толком, с расстановкой… 😊 Спасибо за такой душевный отзыв)🤗 Буду рад видеть Вас на экскурсиях! 💐💐💐💐💐💐💐⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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В
Очень интересная экскурсия! Андрей настоящий профессионал. Время летит незаметно, приятно когда вам рассказывают не просто заученный текст… Видно, что Андрей любит свой город. Если хотите побольше узнать, углубиться в историю
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Петербурга, то советую обратиться именно к нему. После экскурсии будете совсем по другому смотреть на город.
P.S. огромный плюс, что во время экскурсии Андрей показывает на планшете фото архитекторов (и других выдающихся людей о которых рассказывает), а также изображения Петербурга 17. 18. века.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо за рекомендации и добрые слова! 🤝 Виталий, Вы обращайтесь, если что… 😀 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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М
Пожалуй, лучшая экскурсия за последнее время! Андрей - прекрасный гид! Объем информации (даты, имена, события, стили) поражает и хочется перечитать, пересмотреть, переосмыслить многое из того, что увидели и услышали. Подача
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материала удивительна: содержательно, строго и увлекательно!! И вдруг - очаровательные детали объектов и новый взгляд на, казалось бы, много раз виденное. Благодарим Профессионала, душевного рассказчика и просветителя! Надеемся на новые встречи с любимым городом с чудесным гидом Андреем!

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Мила,🌷 за добрые слова!)🫠 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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А
Замечательная экскурсия! Андрей дал возможность по-новому увидеть знакомую многим площадь, при этом не излагал голые факты, а будто знакомил нас с дворцами и памятниками. как со своими друзьями. Увлекательно рассказывал
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и об архитектуре, и о людях, которые здесь работали и жили. Показал не только всю площадь, но и несколько интересных зданий на Большой Морской. Получили от прогулки с Андреем самые приятные впечатления. Спасибо!

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Знакомство с каменным горожанами - дело нужное и ответственное)😊😀 Благодарю, Анна! 🌷 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Natalia
почти 2 часа пролетели как одно мгновение.
Спасибо Андрею, он провел нас по Исаакиевской площади от и до…..
поданная гидом информация включала и научные знания, и историческую подоплеку, и архитектурную основу.
Замечательно! Интересно!
Очень рекомендую.
Андрей, надеемся на новые встречи.
СПАСИБО!
Наталья, Анатолий, Георгий.
экскурсия была 30 апреля.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за проявленный интерес к моей экскурсии, Наталья! 🌷 Надеюсь на новую встречу с вами)🤗 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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К
Обзорная экскурсия по Исаакиевской площади очень понравилась. Мы как жители Санкт-Петербурга слушали с удовольствием, время пролетело незаметно. Экскурсовод эрудированный, эмоциональный, отличный рассказчик. Очень много знает и с удовольствием делиться интересными и малоизвестными фактами.
Было очень интересно, спасибо за экскурсию!
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо местным жителям!)🙂 За внимание на экскурсии и благожелательный отзыв.
🙂🙂🙂🙂🙂
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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