Вы познакомитесь сразу с двумя дворцами и парками императора.
Сначала познакомитесь с уютным Павловским дворцом, созданным заботливой Марией Фёдоровной, супругой императора. Затем вы переместитесь в аскетичный Гатчинский дворец.
Найдете, что общего и различного у двух резиденций, а также узнаете много других увлекательных фактов.
Сначала познакомитесь с уютным Павловским дворцом, созданным заботливой Марией Фёдоровной, супругой императора. Затем вы переместитесь в аскетичный Гатчинский дворец.
Найдете, что общего и различного у двух резиденций, а также узнаете много других увлекательных фактов.
Описание экскурсииВо время дороги до Павловска вы узнаете о судьбе загородных резиденций и истории освоения этих земель. Гид расскажет подробнее о династии Романовых и о том, как нелюбимый сын Екатерины Великой стал владельцем двух огромных владений. Вы совершите приятную прогулку по Павловскому парку, полюбуетесь на основные памятники центральной части и панорамные площадки. В Павловском дворце разговор пойдет о его архитекторов и владельцах. Гид затронет и печальную страницу истории дворца в годы ВОВ и послевоенное восстановление. Далее вы переместитесь в Гатчину. У вас будет небольшой перерыв на обед или кофейная пауза, а затем вы отправитесь во вторую резиденцию Павла I. Разговор будет построен на сравнительном анализе двух дворцов. В Гатчинском дворце насладитесь его парадными интерьерами и уютным садом. Гид обратит ваше внимание на строгий фасад, который удачно сочетается с роскошью убранства, а также отличается продуманностью деталей и мистическим флёром. Во время тура вы узнаете, по какому поводу Павлу I подарили село Павловское, а затем ещё и Гатчинский дворец. Император был очень придирчив и крайне недоволен архитекторами, «доставшимися по наследству». Обсудите и дальнейшую судьбу двух резиденций - кто их унаследовал и как к ним относился, узнаете, почему в наши дни в Павловске поставили памятник Анне Зеленовой, а в Гатчине — Александру III Важная информация:
- Билеты по маршруту оплачиваются отдельно (в том числе и для гида), их необходимо приобрести заранее.
- Посещение Павловского дворца для компаний свыше 3 человек возможно только в составе группы с экскурсоводом дворца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Павловск
- Павловский дворец и парк
- Город Гатчина
- Гатчинский дворец и парк
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Гатчинский дворец - 650 ₽ за взрослого (в том числе за гида), 400 ₽ льготный
- Гатчинский парк - 200 ₽ за взрослого (в том числе за гида), 100 ₽ за школьника
- Павловский дворец - 750 ₽ за взрослого, парк - 250 ₽ за взрослого, дети до 16 бесплатно
- Возможно продление экскурсии - 2500 руб/час
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристами - гид заберет вас в указанной точке в пределах КАДа
Завершение: Гид высадит вас в указанном месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Билеты по маршруту оплачиваются отдельно (в том числе и для гида), их необходимо приобрести заранее
- Посещение Павловского дворца для компаний свыше 3 человек возможно только в составе группы с экскурсоводом дворца
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Гатчина и Павловск: резиденции Павла I
Погрузитесь в историю двух императорских резиденций за один день. Откройте для себя уникальные дворцы и парки, сохранившие атмосферу XVIII века
Начало: По указанию путешественника
Завтра в 09:00
22 ноя в 09:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Последний рыцарь Европы: Гатчина Павла I
Разгадать загадку русского Гамлета в его владениях под Петербургом
Начало: У станции метро «Московская»
Сегодня в 11:00
28 ноя в 11:00
7000 ₽ за человека
Групповая
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Посетить три резиденции русских монархов в однодневном автобусном туре из Санкт-Петербурга
Начало: На Площади Островского
22 ноя в 09:00
26 ноя в 09:00
2500 ₽ за человека