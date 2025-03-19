Я открою для вас две грани Гатчины: уникальный дворец-замок и территорию первого российского военного аэродрома.
Поговорим о том, как любимая резиденция Павла I стала своего рода парком инноваций России на рубеже 19–20 веков.
Особое внимание уделим современной Гатчине, её инфраструктуре и некоторыми интересным городским объектам.
Поговорим о том, как любимая резиденция Павла I стала своего рода парком инноваций России на рубеже 19–20 веков.
Особое внимание уделим современной Гатчине, её инфраструктуре и некоторыми интересным городским объектам.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
- В начале экскурсии погрузимся в историю первого военного аэродрома России. Чкалов, Нестеров, Зверева — об этих и других лётчиках, связанных с Гатчиной, а также о различных самолётах и вертолётах я расскажу в ходе пешей прогулки по территории бывшего аэродрома.
- В Музее военной авиации вас встретит либо директор музея, либо полковник военной авиации в отставке и проведёт по экспозиции.
- Затем мы отправимся пешком к Гатчинскому дворцу. За 15–20 минут пешего пути вы узнаете о современной Гатчине, увидите элементы инфраструктуры города, а также интересные памятники.
- На территории Гатчинского дворцового парка вы оцените богатую атмосферу и узнаете о его длительной истории и владельцах.
- В Гатчинском дворце я проведу для вас экскурсию, учитывая ваши интересы. Обязательно обсудим произведения искусства и романтичные подземные сооружения.
Основные объекты осмотра
- Гатчинский дворец-замок — уникальное творение Антонио Ринальди, которому уже более 250 лет.
- Гатчинский музей военной авиации — частный музей на месте бывшего первого военного аэродрома в России.
- Современный динамично развивающийся район Аэродром.
- Памятник первой подводной лодке, которая проходила испытание в гатчинском озере.
- Памятник самолёту «Фарман».
- Памятник первому российскому лётчику М. Н. Ефимову.
- Гатчинский дворцовый парк.
Организационные детали
- При желании можно поменять местами Музей авиации и Гатчинский дворец.
- Дополнительно оплачиваются:
— билеты с экскурсионным обслуживанием в Музей военной авиации: от 500 до 800 ₽ — взрослый, от 300 до 500 ₽ — ребёнок
— входной билет во дворец: 600 ₽ — взрослый, 300 ₽ — ребёнок, есть льготы для пенсионеров и других категорий граждан
— V-ависимулятор на подвижной платформе, сувениры, связанные с авиацией, космическое питание — всё это при желании оплачивается в Музее военной авиации по действующему прейскуранту.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гатчине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 68 туристов
Я родился и живу в Гатчине. Хорошо знаю свой город, несколько лет работаю внештатным экскурсоводом Гатчинского музея-заповедника. Много путешествовал как в России, так и за границей, но считаю Гатчину однимЗадать вопрос
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