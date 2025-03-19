Максим — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 68 туристов

читать дальше из самых интересных и красивых городов, прежде всего благодаря её паркам и дворцам. Люблю свой город и с удовольствием знакомлю с ним других. Владею английским языком, поэтому общение и рассказ в рамках экскурсии (в несколько упрощённом виде) могут быть на английском.

Я родился и живу в Гатчине. Хорошо знаю свой город, несколько лет работаю внештатным экскурсоводом Гатчинского музея-заповедника. Много путешествовал как в России, так и за границей, но считаю Гатчину одним