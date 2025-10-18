В Павловске вы увидите семейное гнездо, созданное Марией Фёдоровной, а в Гатчине - строгий дворец
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Две резиденции за один день
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🎨 Уникальные архитектурные решения
- 🌳 Прогулки по живописным паркам
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Павловский дворец
- Гатчинский дворец
- Павловский парк
- Гатчинский парк
Описание экскурсии
Петербург — Павловск: трассовая экскурсия. Мы поговорим не только о достопримечательностях по дороге. Но и о судьбе загородных резиденций, освоении этих земель, истории переименований и необычных топонимах. Вспомним о династии Романовых и о том, как нелюбимый сын Екатерины Великой стал владельцем двух огромных владений.
Павловский парк и дворец. Прогуляемся по парку, осмотрим основные памятники центральной части и панорамные площадки. В Павловском дворце обсудим его архитекторов и владельцев, историю дворца в годы ВОВ и послевоенное восстановление.
Павловск — Гатчина: трассовая экскурсия. После небольшого перерыва на обед или кофейную паузу отправимся во вторую резиденцию. Разговор посвятим сравнительному анализу двух дворцов.
Гатчинский дворец. Полюбуемся его парадными интерьерами и уютным садом. Рассмотрим строгий фасад, который удачно сочетается с роскошью убранства, а также отличается продуманностью деталей и мистическим флёром.
На экскурсии вы узнаете:
- в связи с какими событиями Павлу I подарили село Павловское, а затем ещё и Гатчинский дворец
- чем славен художник Гонзаго и почему Павел I был недоволен архитекторами, «доставшимися по наследству»
- кто унаследовал резиденции в дальнейшем и как к ним относился
- что происходило здесь в годы фашистской оккупации и послевоенного восстановления
- почему в наши дни в Павловске поставили памятник Анне Зеленовой, а в Гатчине — Александру III
- и многое другое
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте
- По желанию экскурсию можно продлить — 2500 ₽ за час
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
- Гатчинский дворец — 650 ₽ за взрослого (в том числе за гида), 400 ₽ льготный
- Гатчинский парк — 200 ₽ за взрослого (в том числе за гида), 100 ₽ за школьника
- Павловский дворец — 750 ₽ за взрослого, парк — 250 ₽ за взрослого, дети до 16 бесплатно
- Посещение Павловского дворца для компаний свыше 3 человек возможно только в составе группы с экскурсоводом дворца
У обоих дворцов огромные регулярные парки. Если на дворе осень и погода улыбнется солнцем, то для любителей желтых листев, Павловск с его липовой аллей - идеален для фотографий.
Время пролетело незаметно.
Для тех, кто интересуется российской историей такая экскурсия просто находка!
Рекомендую всем - кто желает максимально проникнуться в исторические аспекты царской семьи.
И с точки зрения организации, все было очень четко, т. к. мам нужно было встретить на одном вокзале, после экскурсии отвезти на другой.
Огромное спасибо Ларисе!