Путешествие в Гатчину и Павловск - это возможность посетить две резиденции Павла I за один день.В Павловске вы увидите семейное гнездо, созданное Марией Фёдоровной, а в Гатчине - строгий дворец

с роскошными интерьерами. Экскурсия включает трассовые прогулки, где расскажут о судьбе резиденций и династии Романовых. Вы узнаете о событиях, связанных с дарением этих мест Павлу I, и об архитекторах, работавших над их созданием. Истории военных лет и послевоенного восстановления также не останутся без внимания

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Петербург — Павловск: трассовая экскурсия. Мы поговорим не только о достопримечательностях по дороге. Но и о судьбе загородных резиденций, освоении этих земель, истории переименований и необычных топонимах. Вспомним о династии Романовых и о том, как нелюбимый сын Екатерины Великой стал владельцем двух огромных владений.

Павловский парк и дворец. Прогуляемся по парку, осмотрим основные памятники центральной части и панорамные площадки. В Павловском дворце обсудим его архитекторов и владельцев, историю дворца в годы ВОВ и послевоенное восстановление.

Павловск — Гатчина: трассовая экскурсия. После небольшого перерыва на обед или кофейную паузу отправимся во вторую резиденцию. Разговор посвятим сравнительному анализу двух дворцов.

Гатчинский дворец. Полюбуемся его парадными интерьерами и уютным садом. Рассмотрим строгий фасад, который удачно сочетается с роскошью убранства, а также отличается продуманностью деталей и мистическим флёром.

На экскурсии вы узнаете:

в связи с какими событиями Павлу I подарили село Павловское, а затем ещё и Гатчинский дворец

чем славен художник Гонзаго и почему Павел I был недоволен архитекторами, «доставшимися по наследству»

кто унаследовал резиденции в дальнейшем и как к ним относился

что происходило здесь в годы фашистской оккупации и послевоенного восстановления

почему в наши дни в Павловске поставили памятник Анне Зеленовой, а в Гатчине — Александру III

и многое другое

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте

По желанию экскурсию можно продлить — 2500 ₽ за час

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды

Дополнительно оплачиваются входные билеты: