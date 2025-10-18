Мои заказы

Гатчина и Павловск: две резиденции Павла I за один день

Погрузитесь в историю двух императорских резиденций за один день. Откройте для себя уникальные дворцы и парки, сохранившие атмосферу XVIII века
Путешествие в Гатчину и Павловск - это возможность посетить две резиденции Павла I за один день.

В Павловске вы увидите семейное гнездо, созданное Марией Фёдоровной, а в Гатчине - строгий дворец
с роскошными интерьерами. Экскурсия включает трассовые прогулки, где расскажут о судьбе резиденций и династии Романовых.

Вы узнаете о событиях, связанных с дарением этих мест Павлу I, и об архитекторах, работавших над их созданием. Истории военных лет и послевоенного восстановления также не останутся без внимания

5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Две резиденции за один день
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🎨 Уникальные архитектурные решения
  • 🌳 Прогулки по живописным паркам
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
Гатчина и Павловск: две резиденции Павла I за один день
Гатчина и Павловск: две резиденции Павла I за один день© Ольга
Гатчина и Павловск: две резиденции Павла I за один день© Ольга
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Павловский дворец
  • Гатчинский дворец
  • Павловский парк
  • Гатчинский парк

Описание экскурсии

Петербург — Павловск: трассовая экскурсия. Мы поговорим не только о достопримечательностях по дороге. Но и о судьбе загородных резиденций, освоении этих земель, истории переименований и необычных топонимах. Вспомним о династии Романовых и о том, как нелюбимый сын Екатерины Великой стал владельцем двух огромных владений.

Павловский парк и дворец. Прогуляемся по парку, осмотрим основные памятники центральной части и панорамные площадки. В Павловском дворце обсудим его архитекторов и владельцев, историю дворца в годы ВОВ и послевоенное восстановление.

Павловск — Гатчина: трассовая экскурсия. После небольшого перерыва на обед или кофейную паузу отправимся во вторую резиденцию. Разговор посвятим сравнительному анализу двух дворцов.

Гатчинский дворец. Полюбуемся его парадными интерьерами и уютным садом. Рассмотрим строгий фасад, который удачно сочетается с роскошью убранства, а также отличается продуманностью деталей и мистическим флёром.

На экскурсии вы узнаете:

  • в связи с какими событиями Павлу I подарили село Павловское, а затем ещё и Гатчинский дворец
  • чем славен художник Гонзаго и почему Павел I был недоволен архитекторами, «доставшимися по наследству»
  • кто унаследовал резиденции в дальнейшем и как к ним относился
  • что происходило здесь в годы фашистской оккупации и послевоенного восстановления
  • почему в наши дни в Павловске поставили памятник Анне Зеленовой, а в Гатчине — Александру III
  • и многое другое

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте
  • По желанию экскурсию можно продлить — 2500 ₽ за час
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

  • Гатчинский дворец — 650 ₽ за взрослого (в том числе за гида), 400 ₽ льготный
  • Гатчинский парк — 200 ₽ за взрослого (в том числе за гида), 100 ₽ за школьника
  • Павловский дворец — 750 ₽ за взрослого, парк — 250 ₽ за взрослого, дети до 16 бесплатно
  • Посещение Павловского дворца для компаний свыше 3 человек возможно только в составе группы с экскурсоводом дворца

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По указанию путешественника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
А
Анна
18 окт 2025
Идеальный вариант, если хочется посмотреть эти два дворца, время года не лето и несколько часов гуляния по паркам не предполагается.
У обоих дворцов огромные регулярные парки. Если на дворе осень и погода улыбнется солнцем, то для любителей желтых листев, Павловск с его липовой аллей - идеален для фотографий.
Идеальный вариант, если хочется посмотреть эти два дворца, время года не лето и несколько часов гуляния по паркам не предполагается.
А
Алексей
12 окт 2025
Спасибо большое Виктории за проведенную экскурсию. Было очень интересно. Виктория очень хороший собеседник, прекрасно владеет материалом, обладая обширным опытом в профессии и знаниями по истории Санкт-Петербурга.
Время пролетело незаметно.
А
Алексей
11 окт 2025
Все было интересно, увлекательно и познавательно!!! Спасибо!!!
Е
Елена
3 окт 2025
Эта экскурсия совмещает в себя посещение двух дворцов и это очень хорошо, так как дает возможность сравнения. Особенно впечатлил Павловский дворец. Любовь, замечательный человек, внимательный и чуткий. Спасибо ей большое
за потрясающую экскурсию, сопровождение и комфорт! Мы получили колоссальное удовольствие, было очень познавательно и увлекательно. А еще у нас на вечер была запланирована другая экскурсия, но у гида возникли форс-мажорные обстоятельства (сломалась машина), так Любовь предложила нам помощь, нашла на вечер другого гида и мы смогли съездить на вечернюю экскурсию. За это ей отдельное спасибо. А эту экскурсию советую и рекомендую посетить.

Юлия
Юлия
22 сен 2025
Благодарю Александру за такой чудесный опыт осмотра и погружения в мир Павла Первого ее глазами)) очень поменялось мнение об императоре. Было глубоко и со вкусом.
Л
Лариса
5 сен 2025
Понравилось и содержание, и изложение! Гордо за всех тех кто возводил эти дворцы и парки! Мощь! Красота!
Ф
Фигин
4 сен 2025
Экскурсовод Александра произвела отличное впечатление - предупредительная, вежливая, эрудированная. Экскурсия длительностью 8 часов пролетела как один час. Узнал много новых интересных фактов о жизни царской семьи, истории возникновения дворцов и парков Павловска и Гатчины.
Для тех, кто интересуется российской историей такая экскурсия просто находка!
С
Сергей
13 авг 2025
Очень интересная экскурсия, прекрасная подача информации. Гид Любовь идеально разбирается в предмете экскурсии и истории в целом. Однозначно рекомендую!
Светлана
Светлана
10 авг 2025
Экскурсию проводила Александра, которая открыла нам жемчужину - город Павловск. Насыщенная экскурсия по дворцам Гатчине и Павловска, профессиональный гид с грамотной речью, глубокими знаниями русской истории, культуры! Текст и маршрут хорошо структурирован! Было очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую!
Р
Роман
7 авг 2025
Елена, замечательный экскурсовод и водитель. Знаток своего дела. Умеет заинтересовать и взрослых и детей. Разбирается не только в теме экскурсии, но и во многих других. Сама экскурсия удобна и познавательна. Павел 1 с супругой предстали в ином свете. Рекомендую.
М
Мария
30 июл 2025
Прекрасная экскурсия! Рекомендую! Гид Елена прекрасно рассказывала, по пути и во дворцах, всё понятно, интересно, спасибо!
Анастасия
Анастасия
17 июл 2025
Любимый Петербург порадовал погодой, прекрасной экскурсией и великолепным гидом Александрой. Мы с сыном просто очарованы поездкой: прекрасные дворцы (очаровательный Павловский и интригующий Гатчинский), внимание к организационным вопросам (были учтены все наши пожелания), просто энциклопедические знания и ощущение, что ты встретил родного человека. Спасибо огромное Александре за прекрасный день.
Любимый Петербург порадовал погодой, прекрасной экскурсией и великолепным гидом Александрой. Мы с сыном просто очарованы поездкой: прекрасные дворцы (очаровательный Павловский и интригующий Гатчинский), внимание к организационным вопросам (были учтены все наши пожелания), просто энциклопедические знания и ощущение, что ты встретил родного человека. Спасибо огромное Александре за прекрасный день.
О
Ольга
2 июл 2025
Очень интересная познавательная экскурсия. Благодарность экскурсоводу Елене за увлекательный рассказ о городе, исторических местах, памятниках.

Рекомендую всем - кто желает максимально проникнуться в исторические аспекты царской семьи.
Очень интересная познавательная экскурсия. Благодарность экскурсоводу Елене за увлекательный рассказ о городе, исторических местах, памятниках.

Рекомендую всем - кто желает максимально проникнуться в исторические аспекты царской семьи.
Л
Любовь
29 июн 2025
Юлия, замечательный гид! Все четко, интересно и понятно. Отличная экскурсия! Очень интересно! Так много всего замечательного мы узнали! Однозначно, рекомендую Юлию!
О
Ольга
21 июн 2025
Экскурсию брала для мамы и свекрови и пишу с их слов. Они в восторге от гида Ларисы. Очень интересная экскурсия, Лариса замечательно им все рассказала и показала. И она просто очень хороший и внимательный человек.
И с точки зрения организации, все было очень четко, т. к. мам нужно было встретить на одном вокзале, после экскурсии отвезти на другой.
Огромное спасибо Ларисе!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

