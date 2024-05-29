Пушкин, Павловск и Гатчина – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Пушкин, Павловск и Гатчина» в Санкт-Петербурге, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1380 отзывов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
368 отзывов
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
от 3 350 за человека
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
140 отзывов
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350 за человека
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
26 отзывов
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4
Расписание: ВТ, 11.30
11 июня в 11:30
18 июня в 11:30
3 000 за человека
Гатчина. В гостях у русского Гамлета
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Гатчина. В гостях у русского Гамлета
Начало: Ваш отель или центр города (по договоренности)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 12 500 за всё до 3 чел.
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Регина
    29 мая 2024
    Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
    Все супер 😊 экскурсия отличная, экскурсовод тоже, когда я отстала от группы, была увидивлина что я не инвалидно, так же
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    поделилась своим мнением в микрофон 🎤 которое я услышала. А отстала я от группы потому что потеряла важную мне вещь в парке и пыталась найти, в целом рассказывала она все отлично и была доброжелательная)

  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
    Отличная экскурсия по насыщенности увиденного. Два дворца и парк получилось посмотреть за один день. Спасибо Светлане за интересные рассказы и по дороге,и на месте. Ехать было легко и интересно
  • П
    Петрухина
    28 мая 2024
    Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
    Замечательный гид!
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
    Добрый день. Были на экскурсии 25.05.24 всё очень понравилось. Спасибо году Светлане, очень интересно рассказывает. Всё чётко и во время. Рекомендую однозначно!!!!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
    В целом все хорошо. Был момент, касающийся непосредственно экскурсии по Екатерининскому дворцу. Группы по дворцу идут очень плотно. Но это вопрос к организаторам в Екатерининском дворце. Много посетителей, может по другому и не получается. Очень понравился гид Игорь
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
    Великолепная экскурсиях. Гид замечательный. Рассказ яркий, запоминающийся. Море положительных эмоций
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
    экскурсовод игорь самый лучший
  • Н
    Наталия
    8 января 2024
    Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
    Мы побывали в Царском Селе, а именно в Александровском дворце, гидом был Леонид, хорошо организовывал группу, путёвая информация им излагалась
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    интересно, четко и структурировано. Единственный минус - большая группа и много больших групп в самом дворце, но, это конечно потому, что новогодние выходные. Экскурсию по самому дворцу могу назвать «беглой») также, мы не заехали в обещанную по маршруту Фёдоровскую церковь, по озвученной нам причине закрытия в связи с техническими неполадками.

  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Индивидуальная экскурсия в Гатчину на личном транспорте комфорт класса
    Чудесная экскурсия с гидом Ларисой! Было очень интересно! Спасибо
  • И
    Ирина
    7 июня 2023
    Индивидуальная экскурсия в Гатчину на личном транспорте комфорт класса
    Давно хотела побывать во дворце Гатчины, побродить по парку, полюбоваться дворцовыми павильонами, и услышать занимательный рассказ об обитателях дворца. Должна
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    отметить блестящую организацию. Нас было трое на экскурсии, экскурсию провела Анна. Был и водитель на замечательном автомобиле, который обеспечил комфортную езду. Анна - выше всяких похвал, абсолютно в теме, легко отвечает на вопросы, легко поддерживает беседу

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пушкин, Павловск и Гатчина»

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  1. Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
  2. Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
  3. День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
  4. Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Пушкин, Павловск и Гатчина" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 300 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 1916 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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