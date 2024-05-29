Р Регина Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский читать дальше поделилась своим мнением в микрофон 🎤 которое я услышала. А отстала я от группы потому что потеряла важную мне вещь в парке и пыталась найти, в целом рассказывала она все отлично и была доброжелательная) Все супер 😊 экскурсия отличная, экскурсовод тоже, когда я отстала от группы, была увидивлина что я не инвалидно, так же

С Сергей Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день Отличная экскурсия по насыщенности увиденного. Два дворца и парк получилось посмотреть за один день. Спасибо Светлане за интересные рассказы и по дороге,и на месте. Ехать было легко и интересно

П Петрухина Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день Замечательный гид!

Ю Юлия Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день Добрый день. Были на экскурсии 25.05.24 всё очень понравилось. Спасибо году Светлане, очень интересно рассказывает. Всё чётко и во время. Рекомендую однозначно!!!!

Т Татьяна День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца В целом все хорошо. Был момент, касающийся непосредственно экскурсии по Екатерининскому дворцу. Группы по дворцу идут очень плотно. Но это вопрос к организаторам в Екатерининском дворце. Много посетителей, может по другому и не получается. Очень понравился гид Игорь

Е Елена День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца Великолепная экскурсиях. Гид замечательный. Рассказ яркий, запоминающийся. Море положительных эмоций

Н Наталья День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца экскурсовод игорь самый лучший

Н Наталия Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор читать дальше интересно, четко и структурировано. Единственный минус - большая группа и много больших групп в самом дворце, но, это конечно потому, что новогодние выходные. Экскурсию по самому дворцу могу назвать «беглой») также, мы не заехали в обещанную по маршруту Фёдоровскую церковь, по озвученной нам причине закрытия в связи с техническими неполадками. Мы побывали в Царском Селе, а именно в Александровском дворце, гидом был Леонид, хорошо организовывал группу, путёвая информация им излагалась

Ю Юлия Индивидуальная экскурсия в Гатчину на личном транспорте комфорт класса Чудесная экскурсия с гидом Ларисой! Было очень интересно! Спасибо