1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Искусств, 3, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
от 3 350₽ за человека
Групповая
10 часов
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350₽ за человека
Групповая
5 часов
Царское Село, Александровский дворец и Феодоровский собор
Начало: Наб. канала Грибоедова, д. 4
Расписание: ВТ, 11.30
11 июня в 11:30
18 июня в 11:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Гатчина. В гостях у русского Гамлета
Начало: Ваш отель или центр города (по договоренности)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРегина29 мая 2024Все супер 😊 экскурсия отличная, экскурсовод тоже, когда я отстала от группы, была увидивлина что я не инвалидно, так же
- ССергей28 мая 2024Отличная экскурсия по насыщенности увиденного. Два дворца и парк получилось посмотреть за один день. Спасибо Светлане за интересные рассказы и по дороге,и на месте. Ехать было легко и интересно
- ППетрухина28 мая 2024Замечательный гид!
- ЮЮлия27 мая 2024Добрый день. Были на экскурсии 25.05.24 всё очень понравилось. Спасибо году Светлане, очень интересно рассказывает. Всё чётко и во время. Рекомендую однозначно!!!!
- ТТатьяна27 мая 2024В целом все хорошо. Был момент, касающийся непосредственно экскурсии по Екатерининскому дворцу. Группы по дворцу идут очень плотно. Но это вопрос к организаторам в Екатерининском дворце. Много посетителей, может по другому и не получается. Очень понравился гид Игорь
- ЕЕлена27 мая 2024Великолепная экскурсиях. Гид замечательный. Рассказ яркий, запоминающийся. Море положительных эмоций
- ННаталья20 мая 2024экскурсовод игорь самый лучший
- ННаталия8 января 2024Мы побывали в Царском Селе, а именно в Александровском дворце, гидом был Леонид, хорошо организовывал группу, путёвая информация им излагалась
- ЮЮлия14 августа 2023Индивидуальная экскурсия в Гатчину на личном транспорте комфорт классаЧудесная экскурсия с гидом Ларисой! Было очень интересно! Спасибо
- ИИрина7 июня 2023Индивидуальная экскурсия в Гатчину на личном транспорте комфорт классаДавно хотела побывать во дворце Гатчины, побродить по парку, полюбоваться дворцовыми павильонами, и услышать занимательный рассказ об обитателях дворца. Должна
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пушкин, Павловск и Гатчина»
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