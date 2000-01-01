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Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге

5
3 отзыва
Sputnik 8.
Sputnik 8. – Гид из Санкт-Петербурга
Специально для тех, кому не подошла ни одна экскурсия ⛳ по Санкт-Петербургу.

Вы можете собрать свой маршрут и посмотреть только то, что вам интересно.

Входные билеты 🎫 в музеи 🖼 при желании бронируются заранее.

Если вы хотите перемещаться на большие расстояния, мы подберем транспорт.

Стоимость экскурсии 🧭 варьируется.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 10 900 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге

Что вы увидите

  • Любые места по вашему желанию с ограничением только по времени
Вы можете отправить заявку на любую интересующую вас экскурсию ⛳, которую вы нашли на нашем сайте для проведения ее в индивидуальном формате для вашей группы.
Обращаем ваше внимание, что цена будет варьироваться в зависимости от программы вашей экскурсии 🧭, стоимости входных билетов и пожеланиям относительно транспорта.
Что входит
  • Организация экскурсионной программы по вашим желаниям
  • Транспорт (по необходимости)
  • Бронь билетов в музеи (по необходимости)
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, сувениры и др. )
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Sputnik 8.
Sputnik 8.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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3 отзыва оставили туристы

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