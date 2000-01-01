Что вы увидите
- Любые места по вашему желанию с ограничением только по времени
Вы можете отправить заявку на любую интересующую вас экскурсию ⛳, которую вы нашли на нашем сайте для проведения ее в индивидуальном формате для вашей группы.
Обращаем ваше внимание, что цена будет варьироваться в зависимости от программы вашей экскурсии 🧭, стоимости входных билетов и пожеланиям относительно транспорта.
Что входит
- Организация экскурсионной программы по вашим желаниям
- Транспорт (по необходимости)
- Бронь билетов в музеи (по необходимости)
- Услуги гида
Что не входит
- Личные расходы (еда, сувениры и др. )
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Sputnik 8.
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Sputnik 8. проводит ещё 5 экскурсий
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