Знаменитые петербургские хулиганы начала XX века, кто они, эти

непокорные люди рабочих окраин? В лучшем случае – поэты и бунтари,

такие как Есенин и Маяковский. В худшем – мерзавцы и подонки. Так или

иначе, это часть истории 📖 нашего города, связанная с революцией,

городским фольклором, да и просто с повседневной жизнью.

На экскурсии 🧭 Вы прогуляетесь 👣 по главной хулиганской улице

Петербурга – Лиговке-Ямской, осмотрите необычные и малоприметные

при беглом взгляде места, поговорите о хулиганах и их соседях: казаках,

ямщиках, староверах.

Кто такие «лихачи» и «ломовые извозчики»? Кого боялись самые дерзкие

и наглые хулиганы? Почему казаками-черкасами восхищались, но не

понимали их? Кто такой «красный хулиган»? Откуда пошло выражение

«гоп-стоп»? Об этом и о многом другом вам предстоит узнать на нашей

экскурсии.