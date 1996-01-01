Знаменитые петербургские хулиганы начала XX века, кто они, эти
непокорные люди рабочих окраин? В лучшем случае – поэты и бунтари,
такие как Есенин и Маяковский. В худшем – мерзавцы и подонки. Так или
иначе, это часть истории 📖 нашего города, связанная с революцией,
городским фольклором, да и просто с повседневной жизнью.
На экскурсии 🧭 Вы прогуляетесь 👣 по главной хулиганской улице
Петербурга – Лиговке-Ямской, осмотрите необычные и малоприметные
при беглом взгляде места, поговорите о хулиганах и их соседях: казаках,
ямщиках, староверах.
Кто такие «лихачи» и «ломовые извозчики»? Кого боялись самые дерзкие
и наглые хулиганы? Почему казаками-черкасами восхищались, но не
понимали их? Кто такой «красный хулиган»? Откуда пошло выражение
«гоп-стоп»? Об этом и о многом другом вам предстоит узнать на нашей
экскурсии.