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Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»

4.8
4 отзыва
Ползком П.
Ползком П. – Гид из Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург традиционно ассоциируется с высокой культурой и аристократическими традициями.

Я же предлагаю взглянуть на город 🏙️ под другим углом и познакомить вас с историей 📖 хулиганского Петербурга.

Мы совершим прогулку 👣 по Петроградской стороне и поговорим о том, как возникло хулиганство, откуда пошло выражение “гоп-стоп” и кого боялись самые дерзкие и безбашенные хулиганы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»

Что вы увидите

  • Лиговка-Ямская
Знаменитые петербургские хулиганы начала XX века, кто они, эти
непокорные люди рабочих окраин? В лучшем случае – поэты и бунтари,
такие как Есенин и Маяковский. В худшем – мерзавцы и подонки. Так или
иначе, это часть истории 📖 нашего города, связанная с революцией,
городским фольклором, да и просто с повседневной жизнью.
На экскурсии 🧭 Вы прогуляетесь 👣 по главной хулиганской улице
Петербурга – Лиговке-Ямской, осмотрите необычные и малоприметные
при беглом взгляде места, поговорите о хулиганах и их соседях: казаках,
ямщиках, староверах.
Кто такие «лихачи» и «ломовые извозчики»? Кого боялись самые дерзкие
и наглые хулиганы? Почему казаками-черкасами восхищались, но не
понимали их? Кто такой «красный хулиган»? Откуда пошло выражение
«гоп-стоп»? Об этом и о многом другом вам предстоит узнать на нашей
экскурсии.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ползком П.
Ползком П.
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4 отзыва оставили туристы

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