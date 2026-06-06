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Ю Юлия Были в Санкт-Петербурге не в первый раз и хотели экскурсию, которая точно запомнится!

Остались в восторге от заданий и наполнения квеста, от исторической части и рекомендаций локальных заведений. Приятным дополнением стала возможность зайти в парадные.

Очень рекомендуем и ждем новых квестов от автора! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Дария Гуляли компанией взрослых и детей (8, 13 и 16 лет). Прохождение заняло 3,5 часа, которые пролетели незаметно! Квест понравился очень) Много интересных мест, красивых парадных с витражами, атмосферных двориков и неожиданных переходов от одной локации к другой!

В восторге были все, спасибо, уже порекомендовали друзьям! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья читать дальше уменьшить всё равно придется. Нужно быть внимательным ко всем деталям! Разгадывая загадки, мы даже не заметили, как пролетело время! Узнали много нового, пофотографировались и просто очень хорошо провели время. Не квест, а настоящее путешествие! Спасибо🫶🏻 На днях прошли квест по Петроградской стороне! Восторг! Часто бываем на Петроградке, но никогда не догададывались, что этот район хранит столько необычных историй. Задания квеста не слишком сложные, но подумать Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Петрова Спасибо за увлекательный квест и открытку! Идея и реализация очень крутая. Не зря всё детство в Нэнси Дрю играли, тут в живую посчастливилось разгадывать загадки:)



Мы прошли все три квеста от Ольги, все отличные, теперь будем ждать новых! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Руслан Всё организовано просто отлично, видно, что ребята вложили много труда в квест. Задания составлены с толком. Если любите прогуливаться и разгадывать что-то интересное – точно стоит попробовать! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет