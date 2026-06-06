Вы познакомитесь с парадной и изнаночной стороной острова. Узнаете, почему его называют петербургским лабиринтом. Полюбуетесь роскошными фасадами и удивитесь длинным проходным дворам. Точки маршрута связаны между собой тайными лазейками, которые известны даже не всем местным. Часть из них закрыта, в другие можно зайти только с одной стороны. Но главное — знать, где искать!
Описание квеста
Вы увидите:
- артефакты прошлого в парадных — дореволюционную розетку, напольную визитку, изразцовые печи и прочее.
- места, где снимался Сергей Бодров, Юра Борисов и Дмитрий Певцов.
- легендарный дом последнего эмира Бухары.
- настолько узкие дворы-колодцы, что температура там всегда ниже на несколько градусов.
- башню, в которой могла бы жить местечковая Рапунцель.
- и многое другое!
Во время квеста вы:
- прикоснётесь к уникальному шишимскому мрамору.
- окажетесь среди вековых пальм и банановых деревьев (цветущих!).
- научитесь отличать готический витраж от «зимнего».
- узнаете, как с островом связан добрый доктор Айболит.
Организационные детали
- Квест проходит без гида. В точке старта вы получите книгу формата А5 с содержанием квеста и необходимым инвентарём.
- Длительность маршрута около 7 км. По желанию прохождение квеста можно разбить на несколько дней.
- Я всегда на связи и буду подсказывать вам в затруднительных моментах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 66 туристов
Я профессиональный гид по Петербургу. Бесконечно люблю этот город и его историю, архитектуру, те переплетения судеб, которые в нём происходили за три столетия. Однажды я осознала, что эта любовь слишком сильна и необъятна, чтобы ею не поделиться. И стала создавать квесты! Разгадывая задание за заданием, перелистывая страницу за страницей, вы откроете самые потайные места Петербурга. Будет интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Были в Санкт-Петербурге не в первый раз и хотели экскурсию, которая точно запомнится!
Остались в восторге от заданий и наполнения квеста, от исторической части и рекомендаций локальных заведений. Приятным дополнением стала возможность зайти в парадные.
Очень рекомендуем и ждем новых квестов от автора!
Остались в восторге от заданий и наполнения квеста, от исторической части и рекомендаций локальных заведений. Приятным дополнением стала возможность зайти в парадные.
Очень рекомендуем и ждем новых квестов от автора!
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Гуляли компанией взрослых и детей (8, 13 и 16 лет). Прохождение заняло 3,5 часа, которые пролетели незаметно! Квест понравился очень) Много интересных мест, красивых парадных с витражами, атмосферных двориков и неожиданных переходов от одной локации к другой!
В восторге были все, спасибо, уже порекомендовали друзьям!
В восторге были все, спасибо, уже порекомендовали друзьям!
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Д
На днях прошли квест по Петроградской стороне! Восторг! Часто бываем на Петроградке, но никогда не догададывались, что этот район хранит столько необычных историй. Задания квеста не слишком сложные, но подумать
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П
Спасибо за увлекательный квест и открытку! Идея и реализация очень крутая. Не зря всё детство в Нэнси Дрю играли, тут в живую посчастливилось разгадывать загадки:)
Мы прошли все три квеста от Ольги, все отличные, теперь будем ждать новых!
Мы прошли все три квеста от Ольги, все отличные, теперь будем ждать новых!
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Р
Всё организовано просто отлично, видно, что ребята вложили много труда в квест. Задания составлены с толком. Если любите прогуливаться и разгадывать что-то интересное – точно стоит попробовать!
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А
Квест понравился! Прогулка получилась очень необычной. За это время открыли много странных и интересных уголков города.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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