Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Бунтарский Петербург: город против системы

Погрузиться в мир городской контркультуры, от декабристов до рокеров, на групповой прогулке

5
18 отзывов
Анастасия
Анастасия – представитель из Санкт-Петербурга
Что объединяет Радищева и Кинчева, Пушкина и Цоя? Рокеры, гопники, митьки, стиляги, петрашевцы и декабристы — все они боролись с системой! За 2 часа мы погрузимся в историю 📖 и культуру петербургского протеста.

Вы узнаете о знаковых рок-клубах, заглянете в Эльфийский дворик и поймете, почему именно Петербург стал городом 3 революций.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 мин.

Экскурсия

700 ₽ за человека

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Бунтарский Петербург: город против системы
Бунтарский Петербург: город против системы

Что вас ожидает

По следам петербургского андеграунда
Мы пройдем непарадными дворами и несуществующими улицами по городу, в котором витает дух протеста. Найдем местный Бродвей, легендарный «Ленинградский рок-клуб» и «Сайгон» — мекку подпольного рока в СССР. Заглянем в темные дворы из «Улиц разбитых фонарей». А еще разберемся:

  • почему площадь Восстания так называется
  • откуда в Петербурге взялась вертикальная улица
  • как вышло, что в Эльфийском садике нет эльфов, но есть рокеры
  • почему культовое рокерское место называется «костыль»
  • и какой смысл когда-то несла фраза «А вы часом не с Лиговки?»

Бунтари Петербурга: от Достоевского до Цоя
В центре нашего внимания окажутся протестные организации и контркультуры. Вспомним о попытках петербуржцев выйти за пределы системы, которые обнаруживаются еще во времена Пушкина! Обсудим творческий бунт Довлатова и Берггольц, найдем связь между декабристами и Алексеем Пивоваровым и выясним, как Достоевский стал «дедушкой» протеста. А еще вы узнаете, откуда взялись гопники и «гоп-стоп», откуда появились стиляги, что такое «бердять» и кого Екатерина II называла «бунтовщиком хуже Пугачёва».

Кому подойдет экскурсия ⛳

Мы советуем посещать эту экскурсию с детьми старше 14 лет: в этом возрасте будет интереснее погрузиться в контркультуру прошлого.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

🚩 Начало и место завершения: в районе площади Восстания
Бунтарский Петербург: город против системы
Бунтарский Петербург: город против системы
Бунтарский Петербург: город против системы
Бунтарский Петербург: город против системы
Бунтарский Петербург: город против системы
Бунтарский Петербург: город против системы
Бунтарский Петербург: город против системы
Бунтарский Петербург: город против системы
Бунтарский Петербург: город против системы
Время проведения: во вторник, четверг и субботу в 15:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анастасия
Анастасия
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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18 реальных отзывов от туристов

А
8 июн 2021
Интересная экскурсия, Виктор интересно рассказывал, моим подросткам все понравилось)
М
5 июн 2021
Я живу в СПб пару лет и, честно, выбирал экскурсию по 2м критериям: 1) хорошие отзывы, 2) не знакома тема экскурсии, 3) не далеко от дома)). Так я выбрал данную экскурсию и остался в восторге! Отличное повествование, хороший и логичный маршрут, гид супер! Больше всего запомнил дворы, так как лицевые стороны улиц видишь часто, но все где осмеливаешься заглянуть за парадную сторону. Рекомендую 100%.
Ю
4 июн 2021
Рекомендую. Динамичная, насыщенная информацией, открытиями и при этом легкая для восприятия экскурсия. Спасибо Виктору за отличную работу.
С
2 июн 2021
Экскурсия понравилась, очень познавательно и интересно))
А
31 мая 2021
Экскурсия составлена увлекательно и необычно: на локациях одного района рассказывается про разные аспекты бунтарства и протеста, в разные исторические периоды - от 18 до 21 века. Маршрут проложен интересно.
Ю
28 мая 2021
Это экскурсия о людях прежде всего, о тех, кто жил идеями и пытался что-то изменить. Виктору спасибо за живой и увлекательный рассказ!
М
26 мая 2021
Эмоции переполняют, большое спасибо за бомбическую экскурсию!!!
Н
16 мая 2021
Отличная Экскурсия, очень харизматичный, веселый, а главное владеющий материалом гид Виктор, необычно и можно узнать Петербург с новой стороны!!!
А
10 мая 2021
Очень интересная экскурсия, 2 часа прошли очень быстро. Виктор - прекрасный экскурсовод! Рассказал много интересных фактов как о писателях-классиках, так и о рок-музыкантах и тусовочных местах советского периода нашей истории. Отзыв пишу спустя неделю после экскурсии, до сих пор с удовольствием ее вспоминая.
А
4 мая 2021
Очень крутая экскурсия с понятным и интересным материалом. Хочется сходить еще раз!)
K
2 мая 2021
Превосходная экскурсия! Очень интересная! Ощущение полного погружения в Жизнь Петербурга. Именно творческого, именно самой сути культурной столицы. Маршрут, материал, экскурсовод - все супер! Рекомендую, откроете для себя много нового. Подача - уникальна.
А
1 мая 2021
Гид Виктор просто великолепен! Не давал ни на секунду заскучать или отвлечься от темы. Экскурсия интересная, познавательная для тех, кто хочет узнать интересные исторические факты. Спасибо огромное!
В
30 апр 2021
Экскурсия прекрасна и позновательна, 2 часа пролетели на одном дыхании если бы не одно но- шли на нее с надеждой увидеть и услышать о представителях рок культуры, но экскурсия была немного другой тематики
Н
23 апр 2021
Отличная экскурсия, интересна будет всем, посетите те места, в которые самим попасть не просто, их надо знать. Экскурсия динамичная, содержательная, гид Виктор преподносит информацию интересно, эмоционально. Рекомендую к посещению!
Р
21 апр 2021
Экскурсия, очень понравилась. Информативно, интересно, 2 часа пролетели незаметно. Спасибо гиду. Всем советую сходить на данную экскурсию, вы узнаете много интересного и побываете в необычных местах, которые самому не найти, гуляя по городу.
Ещё 3 отзыва

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