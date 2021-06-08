Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

По следам петербургского андеграунда
Мы пройдем непарадными дворами и несуществующими улицами по городу, в котором витает дух протеста. Найдем местный Бродвей, легендарный «Ленинградский рок-клуб» и «Сайгон» — мекку подпольного рока в СССР. Заглянем в темные дворы из «Улиц разбитых фонарей». А еще разберемся:
Бунтари Петербурга: от Достоевского до Цоя
В центре нашего внимания окажутся протестные организации и контркультуры. Вспомним о попытках петербуржцев выйти за пределы системы, которые обнаруживаются еще во времена Пушкина! Обсудим творческий бунт Довлатова и Берггольц, найдем связь между декабристами и Алексеем Пивоваровым и выясним, как Достоевский стал «дедушкой» протеста. А еще вы узнаете, откуда взялись гопники и «гоп-стоп», откуда появились стиляги, что такое «бердять» и кого Екатерина II называла «бунтовщиком хуже Пугачёва».
Мы советуем посещать эту экскурсию с детьми старше 14 лет: в этом возрасте будет интереснее погрузиться в контркультуру прошлого.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.