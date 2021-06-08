Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

По следам петербургского андеграунда

Мы пройдем непарадными дворами и несуществующими улицами по городу, в котором витает дух протеста. Найдем местный Бродвей, легендарный «Ленинградский рок-клуб» и «Сайгон» — мекку подпольного рока в СССР. Заглянем в темные дворы из «Улиц разбитых фонарей». А еще разберемся:

почему площадь Восстания так называется

откуда в Петербурге взялась вертикальная улица

как вышло, что в Эльфийском садике нет эльфов, но есть рокеры

почему культовое рокерское место называется «костыль»

и какой смысл когда-то несла фраза «А вы часом не с Лиговки?»

Бунтари Петербурга: от Достоевского до Цоя

В центре нашего внимания окажутся протестные организации и контркультуры. Вспомним о попытках петербуржцев выйти за пределы системы, которые обнаруживаются еще во времена Пушкина! Обсудим творческий бунт Довлатова и Берггольц, найдем связь между декабристами и Алексеем Пивоваровым и выясним, как Достоевский стал «дедушкой» протеста. А еще вы узнаете, откуда взялись гопники и «гоп-стоп», откуда появились стиляги, что такое «бердять» и кого Екатерина II называла «бунтовщиком хуже Пугачёва».

Кому подойдет экскурсия ⛳

Мы советуем посещать эту экскурсию с детьми старше 14 лет: в этом возрасте будет интереснее погрузиться в контркультуру прошлого.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.