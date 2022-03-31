Индивидуальная обзорная прогулка по Петербургу

Пешеходная

5
1 отзыв
Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Индивидуальная обзорная прогулка по Петербургу
Индивидуальная обзорная прогулка по Петербургу
Индивидуальная обзорная прогулка по Петербургу
Индивидуальная обзорная прогулка по Петербургу

Что вас ожидает 🤩

  • Эрмитаж
  • Памятник Екатерине Второй
  • Спас-на-крови
  • Дом Зингера
  • Казанский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас отправиться на неспешную занимательную прогулку в компании местного жителя. Вас ждет увлекательный нетуристический маршрут по самому центру Петербурга. Вы познакомитесь с историей Петербурга и узнаете, почему он имеет такой особенный статус среди прочих городов России.

Вас ждет история и легенды знаменитых достопримечательностей Петербурга, а также множество любимых горожанами памятников, скрытых от широкой публики.

Обзорная экскурсия в нашей компании совсем не похожа на заученные тексты экскурсовода со скучными переходами от здания к зданию. Будто ваши давние знакомые, мы покажем самое интересное и расскажем о городе так, чтобы у вас сложился образ совершенно особенного и своего Петербурга.

Программа

  • Дворцовая площадь
  • Дворы Капеллы (и не только!)
  • Знак "Осторожно, кошки! "
  • Зимняя канавка с видом на Неву
  • Спас-на-крови
  • Магазин купцов Елисеевых
  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Памятник Коту Елисею
  • Памятник Остапу Бендеру
  • Памятник Екатерине Второй
  • Дом Книги (Дом Зингера)
  • Марсово поле
  • Чижик-Пыжик
  • Русский музей
Программа может быть изменена по желанию клиента.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 12:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
З
31 мар 2022
Спасибо, экскурсия понравилась.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🔭Обзорные📜История и культураПешие прогулки-экскурсии

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
ПЕШЕХОД
4.7
66 отзывов
Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
Наша обзорная пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу займет два часа
700 за 1 человека
Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
ЛенбаТур
4.8
55 отзывов
Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
Обзорный тур по самым красивым местам Петербурга
от 6 200 за 1-7 чел.
Обзорная прогулка в 15:15
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Sputnik
4.8
37 отзывов
Обзорная прогулка в 15:15
Нескучная прогулка по Петербургу - каждый день в 15:15
900 за 1 человека
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Центру
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лилия
4.6
29 отзывов
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Центру
Понять характер настоящего Петербурга можно только пройдя его вдоль и поперек
от 3 500 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Sputnik
4.9
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу предназначена для тех, кто посещает его впервые
от 12 000 за 1-5 чел.
Уютная обзорная прогулка по Петербургу с личным гидом
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владимир
4.8
40 отзывов
Очень популярно сейчас
Уютная обзорная прогулка по Петербургу с личным гидом
Петербург такой разный! Так говорят все - местные жители, приезжие и туристы
от 4 200 за 1-3 чел.
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ползком
4.9
16 отзывов
Прогулка с Сергеем Довлатовым (индивидуальная пешеходная)
На экскурсии вы увидите дом, где жила в Санкт-Петербурге семья известного писателя
3 500 за 1-6 чел.
Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
1 час
Индивидуальная
Николай
Нет отзывов
Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
Прогулка на катере по Неве и городским каналам - один из лучших способов увидеть центр Петербурга
8 000 за 1-6 чел.
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
1 час
Индивидуальная
Sputnik
4.8
13 отзывов
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Прогулка на катере по Неве и городским каналам - один из лучших способов увидеть центр Петербурга
от 6 000 за 1-6 чел.
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Мария
5
2 отзыва
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Эта авторская прогулка - ваш билет в блистательный Петербург начала 20 века
900 за 1 человека
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
1 час 45 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
4.6
8 отзывов
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
На театрализованной прогулке вы не только прогуляетесь по центру Санкт-Петербурга, но
18 000 за 1-15 чел.
Прогулка по городским садам Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
3 отзыва
Прогулка по городским садам Петербурга
Приглашаю вас на спокойную, медитативную прогулку по городским садам Петербурга
от 990 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ