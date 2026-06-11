Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Если времени мало, а успеть посмотреть хочется много, эта экскурсия для вас. Два предложения в одном по очень выгодной стоимости.



На трехчасовой обзорной прогулке вы узнаете как строился Петровский Петербург, познакомитесь с его знаковыми местами, узнаете много интересного о личности и наследии Петра.



Полуторачасовая экскурсия по Петропавловской крепости раскроет тайны первого фортификационного сооружения северной столицы. 5 2 отзыва

Максим Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 000 ₽ за экскурсию Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел. 5 2 отзыва 4 часа 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Петропавловская крепость 1,5 ч + обзорная 3 часа Главной темой экскурсии станет "Петровский Петербург первой четверти 18 века". Мы с вами посетим и увидим такие знаковые для города места, как Петропавловская крепость, Кунсткамера, Летний сад и другие места, поговорим о личности и наследии Петра, а также узнаем, как отследим все этапы появления и строительства Санкт-Петербурга. Города мира строились столетиями, а Петербург возник сразу по единой воле царя, как "окно в Европу". С момента своего основания Петербург становится ареной дворцовых интриг, заговоров, покушений, ослепительных взлётов и трагических падений.

Ежедневно, кроме среды Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Домик Петра на Петровской набережной

Летний сад

Летний дворец Петра

Меншиковский дворец

Кунсткамера

Петропавловская крепость

Стрелка Васильевского острова

Дворцовый мост

Спас-на-Крови

Все достопримечательности осматриваются внешне, без посещения Что включено Индивидуальное экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты в музеи

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Петропавловская крепость Завершение: Летний сад Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, кроме среды Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.