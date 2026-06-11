Если времени мало, а успеть посмотреть хочется много, эта экскурсия для вас. Два предложения в одном по очень выгодной стоимости.
На трехчасовой обзорной прогулке вы узнаете как строился Петровский Петербург, познакомитесь с его знаковыми местами, узнаете много интересного о личности и наследии Петра.
Полуторачасовая экскурсия по Петропавловской крепости раскроет тайны первого фортификационного сооружения северной столицы.
На трехчасовой обзорной прогулке вы узнаете как строился Петровский Петербург, познакомитесь с его знаковыми местами, узнаете много интересного о личности и наследии Петра.
Полуторачасовая экскурсия по Петропавловской крепости раскроет тайны первого фортификационного сооружения северной столицы.
Описание экскурсииПетропавловская крепость 1,5 ч + обзорная 3 часа Главной темой экскурсии станет "Петровский Петербург первой четверти 18 века". Мы с вами посетим и увидим такие знаковые для города места, как Петропавловская крепость, Кунсткамера, Летний сад и другие места, поговорим о личности и наследии Петра, а также узнаем, как отследим все этапы появления и строительства Санкт-Петербурга. Города мира строились столетиями, а Петербург возник сразу по единой воле царя, как "окно в Европу". С момента своего основания Петербург становится ареной дворцовых интриг, заговоров, покушений, ослепительных взлётов и трагических падений.
Ежедневно, кроме среды
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Домик Петра на Петровской набережной
- Летний сад
- Летний дворец Петра
- Меншиковский дворец
- Кунсткамера
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Дворцовый мост
- Спас-на-Крови
- Все достопримечательности осматриваются внешне, без посещения
Что включено
- Индивидуальное экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловская крепость
Завершение: Летний сад
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме среды
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Потрясающий гид Татьяна Аристарховна, умничка! Спасибо!
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К
Сходили по музеям, все посмотрели, понравилось
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