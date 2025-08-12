Кронштадт на весь день – полная экскурсия без спешки.
Подробно посмотреть город-порт, выйти к кораблям на Петровскую пристань, прогуляться по Петровскому саду, посетить роскошный Морской собор, увидеть экспонаты Музея Военно-морской славы России во главе с подводной лодкой, отдохнуть и насладиться морским бризом на Острове фортов.
Описание экскурсииКронштадт на весь день - полная экскурсия без спешки. Подробно посмотреть город - порт, выйти к кораблям на Петровскую пристань, прогуляться по Петровскому саду, посетить роскошный Морской собор, увидеть экспонаты музея военно-морской славы России во главе с подводной лодкой, отдохнуть и насладиться морским бризом на Острове фортов. 9.00 Выезд из Санкт-Петербурга от ст. м. Невский проспект (Площадь островского, 6). Путевая экскурсия – история возникновения на острове Котлин крепости-порта, о фортах, расположенных вокург Котлина и защитницы Петербурга – дамбы. Кронштадт. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Посетим Морской собор и Петровский парк, посмотрим корабли и сделаем красивые фотографии в памятных местах. Свободное время в Кронштадте – здесь можно будет углубиться в то, что интересно именно Вам: исторический музей города-крепости, музей Дом маяков, музей Голландская кухня. Остров фортов. Чудесное и очень современное, удобное пространство для прогулок и отдыха – здесь и места для фото, и вкусняшки, и детксике городки, и качели с видом на море для романтиков – нравится абсолютно всем! Музей военно-морской славы. Это современный, интерактивный, и сделанный с максимальной любовью музей о кораблях, маяках, водолазах и подлодках. Здесь найдется место и морским традициям, и рассказу о том, что едят, как живут на корабле и как обучаются моряки и подводники – от давних времен до настоящего времени. На территории музея располагается настоящая подводная лодка К-3, первая советская атомная подлодка. 19.00 Возвращение в Санкт-Петербург. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кронштадт
- Дамба
- Петровская пристань
- Петровский парк
- Морской собор
- Остров фортов
- Музей Военно-морской славы России
Что включено
- Трансфер на туристическом автобусе
- Трассовая экскурсия
- Обзорная экскурсия по Кронштадту
- Посещение Острова фортов
- Посещение Морского собора
Что не входит в цену
- Обед
- Билет в Музей Военно-морской славы:/n/n600 руб. взрослый/n/n300 руб. льготный - пенсионеры, студенты очной формы, дети от 7 до 18 лет (РФ), инвалиды 3 группы/n/nбесплатно - военнослужащие, инвалиды 1 и 2 группы + сопровождающие, члены многодетных семей, дети-сироты, жители блокадного Ленинграда и ветераны ВОВ, сотрудники музеев, дети не достигшие 7 лет.
- Билет в музей Голландская Кухня:/n/n550 руб. взрослый/n/n350 руб. льготный - студенты, пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей, дети с 7 до 18 лет (РФ) /n/nбесплатно - дети до 7 лет.
- Билет в музей Дом Маяков:/n/n600 руб. взрослый/n/n500 руб. льготный - студенты, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, дети с 7 до 18 лет (РФ) /n/nбесплатно - дети до 7 лет.
- Билет в Музей истории Кронштадта:/n/n300 руб. взрослый/n/n150 руб. - школьники и пенсионеры/n/nбесплатно - инвалиды, члены многодетных семей, дети до 7 лет, сотрудники музеев РФ, участники боевых действий, студенты очной формы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Островского, 6
Завершение: СТ.М. Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Март: ср и сб. Апрель: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 27, 29, 30. Май: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31. Июнь-август: ежедневно, кроме пн.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Стоимость входных билетов не включена в стоимость экскурсии
- Приобрести билеты в Музей Военно-морской славы России можно будет онлайн в начале поездки (гид поможет)
- Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией. Обязательно при себе иметь паспорта и льготные документы при их наличии. Если вас 3 и более человека и вы выбрали оплату на месте, то необходимо внести предоплату не менее чем за 48 часов до отправления. Организатор пришлет вам письмо со ссылкой на оплату. При заказе с оплатой на месте (для 1-2 человек) обязательно необходимо подтвердить свое участие накануне поездки до 15:00. Будьте, пожалуйста, на связи. Организатор свяжется с Вами по телефону. В случае, если Вы не подтверждаете свое участие, бронь снимается. Для того, чтобы забронировать данную экскурсию, Вы должны быть старше 18 лет или находиться в сопровождении взрослого
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Огромное спасибо замечательному гиду Стрелкову Игорю! Глубочайшие знания истории и прекрасный актерский талант при подаче материала!
Впечатления от экскурсии самые положительные.
Плюсы:
- прекрасный гид Игорь, совершенно невозможно оторваться от его рассказа. Узнали за один день массу интересных фактов. Человек увлеченный, эрудированный и умеющий донести информацию. Огромная благодарность
Отличная экскурсия, все очень понравилось. Узнали много интересного.
Экскурсия очень понравилась, спасибо экскурсоводу Игорю.
