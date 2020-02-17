86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России

Алевтина
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Алевтина – ваш гид
На прогулке я раскрою вам историю и значение Кронштадта как колыбели морского флота, города великих мореплавателей и ценных изобретений.

Я расскажу о кораблях, уходящих из города в кругосветные путешествия, о капитанах и путешественниках, оставивших след в истории России.

А еще вы узнаете о важнейших изобретениях жителей Кронштадта в беспроводной связи, медицине и военной технике.
3200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии86 отзывов
4.85
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта

Что вас ожидает

  • Вы познакомитесь с историей создания города на острове Котлин, увидите старинные памятники Макарову, Пахтусову, Ушакову, Белинзгаузену, узнаете биографии этих людей и то, какую роль они сыграли в истории Кронштадта, России, мира.
  • У памятника Петру 1 я расскажу, как император создавал на острове базу Балтийского флота, которая стала морской защитой Петербурга, а позже и Ленинграда. Вы узнаете историю Петровского сухого дока и крепостей-фортов, которые защищали остров с моря.
  • Я познакомлю вас и с памятниками ХХ века.
  • Вы также узнаете о кронштадском мятеже 1921 года, о котором запрещали рассказывать еще в 70-е годы.
  • И о великих изобретениях, таких как радио, механический телеграф, подводная мина, рентген-аппарат и многие другие, и их изобретателях.
  • Мы полюбуемся восхитительным видом жемчужины нашего города — Морского собора и обязательно его посетим.

Кронштадт — город с удивительной историей, с жителями, из века в век приумножающих славу России, живущим девизом «Жизнь — Родине, Честь — никому», город, в который невозможно не влюбиться. В результате моей экскурсии вы раскроете историческое достояние Кронштадта, познакомитесь с великими именами, которые совершали подвиги и становились двигателями важнейших наук, и осознаете значение города в истории всей России.

При желании можно отправиться на морскую прогулку (оплачивается отдельно), посетить форт Константин, форт Александр 1, побывать в Морском музее. Вы узнаете увлекательную историю развития водолазного дела. Услышите тайны и легенды из жизни известных людей, жизнь которых тем или иным образом была связана с Кронштадтом. Сделаете замечательные снимки на фоне прекрасных видов Кронштадта, приобретете сувениры с видами города и фортов и надышитесь чистейшим морским воздухом.

Организационные детали

Экскурсия подойдет тем, кто добирается из Петербурга до Кронштадта самостоятельно на общественном транспорте или своем авто.

Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алевтина
Алевтина
Я профессиональный гид, с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю и с радостью делюсь своими знаниями с гостями города.
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86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Экскурсию проводила Алевтина. Чувствуется, что человек не равнодушен к городу, его истории. Рассказывала интересно, хотелось слушать. Не ворчала, если мы где-то щастревали, чтобы сфотографироваться, предлагала помочь, чтобы мы попали все вместе. Планируем повторить поездку летом и посетить ещё раз город с рассказами от Алевтины. Спасибо
3 января 2020
Очень понравился город, благодаря Алевтине мы получили массу положительных впечатлений, много интересных фактов, которые она рассказывала заставляют смотреть на город и на историю этого места с огромным уважением и благодарностью.
Экскурсовод была пунктуальна, с хорошей грамотной русской речью, что очень обрадовало и в целом экскурсия прошла для нас троих разновозрастных взрослых очень гармонично! Обязательно вернёмся летом !!!!
22 сентября 2019
Алевтина провела нас по всем знаковым местам Кронштадта и очень понятно донесла до нас дух этого города. Рекомендую.
16 сентября 2019
Знакомство с Кронштадтом прошла успешно!
Свою любовь и гордость за этот героический остров гид передала нам.
Спасибо!
18 августа 2019
Алевтина - великолепный гид, настоящий знаток своего дела. Любовь к Кронштадту сквозит в каждом ее слове и создает особую, теплую и душевную атмосферу. Прекрасное знание истории и традиций города в сочетании со свободной и артистичной манерой изложения материала производят самое приятное впечатление. Экскурсия пролетела буквально как один миг! Если доведется побывать в Кронштадте еще раз, с удовольствием воспользуемся услугами Алевтины!
13 августа 2019
Хорошая экскурсия! Нам очень понравилась! Очень удобно составлен маршрут. Рассказ насыщенный, но размеренный. Всегда была возможность остановиться и сделать фото. Все замечательно! Благодарим!
12 августа 2019
На экскурсии нас было пять человек: взрослые и дети 11 лет, 14 лет. Информация была интересна взрослым, доступна детям. Экскурсовод рассказывает неспешно, можно сравнить с уроком в хорошей школе с хорошим учителем. Такой темп не утомляет, позволяет делать паузы на фотографии. Название экскурсии полностью отражает тему: мы слушали о подвигах героев Кронштадта, о мужестве горожан. У города свое "морское" очарование, спасибо экскурсоводу!
12 августа 2019
Во время экскурсии узнали историю города, услышали рассказ о подвигах моряков, посетили великолепный храм. Алевтина любит свой город, хорошо знает его Истрию, прекрасно рассказывает. Совместили с экскурсией на форты. Тоже стоит посмотреть
9 августа 2019
Интересно и объективно
26 июля 2019
Здравствуйте! Экскурсия нам очень понравилась, мы узнали много нового о малознакомом нам Кронштадте, получили ответы на все наши вопросы, заглянули в сувенирный магазин и отведали очень нежный зефир. Команда у нас была разновозрастная - от 3,5 до 43 лет, и все участники прогулки были счастливы, каждому запомнилось что-то свое, и вечером за чашкой чая мы с удовольствием делились впечатлениями. Спасибо, нашему гиду Алевтине! Низкий поклон! А городу Кронштадту спасибо за теплый прием и ощущение покоя. Очень надеемся приехать еще раз!
Ещё 76 отзывов

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