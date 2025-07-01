86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы познакомитесь с историей создания города на острове Котлин, увидите старинные памятники Макарову, Пахтусову, Ушакову, Белинзгаузену, узнаете биографии этих людей и то, какую роль они сыграли в истории Кронштадта, России, мира.
У памятника Петру 1 я расскажу, как император создавал на острове базу Балтийского флота, которая стала морской защитой Петербурга, а позже и Ленинграда. Вы узнаете историю Петровского сухого дока и крепостей-фортов, которые защищали остров с моря.
Я познакомлю вас и с памятниками ХХ века.
Вы также узнаете о кронштадском мятеже 1921 года, о котором запрещали рассказывать еще в 70-е годы.
И о великих изобретениях, таких как радио, механический телеграф, подводная мина, рентген-аппарат и многие другие, и их изобретателях.
Мы полюбуемся восхитительным видом жемчужины нашего города — Морского собора и обязательно его посетим.
Кронштадт — город с удивительной историей, с жителями, из века в век приумножающих славу России, живущим девизом «Жизнь — Родине, Честь — никому», город, в который невозможно не влюбиться. В результате моей экскурсии вы раскроете историческое достояние Кронштадта, познакомитесь с великими именами, которые совершали подвиги и становились двигателями важнейших наук, и осознаете значение города в истории всей России.
При желании можно отправиться на морскую прогулку (оплачивается отдельно), посетить форт Константин, форт Александр 1, побывать в Морском музее. Вы узнаете увлекательную историю развития водолазного дела. Услышите тайны и легенды из жизни известных людей, жизнь которых тем или иным образом была связана с Кронштадтом. Сделаете замечательные снимки на фоне прекрасных видов Кронштадта, приобретете сувениры с видами города и фортов и надышитесь чистейшим морским воздухом.
Организационные детали
Экскурсия подойдет тем, кто добирается из Петербурга до Кронштадта самостоятельно на общественном транспорте или своем авто.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 4285 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю. С радостью делюсь своими знаниями с гостями города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 169 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Были на экскурсии с экскурсоводом Алевтиной Павловной. 3 часа пролетели незаметно. За это время узнали об истории Кронштадта, о великих людях, прославивших город и всю Россию, об их самоотверженности и любви к Родине, об особенностях архитектуры Никольского морского собора, изобретениях и изобретателях и многое другое. Спасибо за незабываемые впечатления!
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И
Ирина
Высочайшая компетентность гида! Материал доводится в доступной, логичной и очень интересной форме! Получили целостное представление о Кронштадте и его роли в становлении Российского государства! Великие флотоводцы, мореплаватели, первооткрыватели; моряки и читать дальшеуменьшить
офицеры - защитники Отечества - сколько интереснейших фактов, историй, преданий мы узнали от Алевтины. Наш гид не только специалист высокого класса, но и человек чудесной и богатой души! Спасибо огромное, желаем Алевтине здоровья и плодотворного труда!
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Ольга
Замечательный экскурсовод и очень интересная экскурсия! Знакомство с Кронштадтом удалось на все 100%! Интересные факты, потрясающе красивые места, удивительная история — всё это Алевтина преподносит легко и увлекательно. Большое спасибо за экскурсию!
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а
александр
Алевтина Павловна прекрасный экскурсовод, с большим опытом и огромными знаниями. Внимательно относится и к экскурсантам. Дети 8 и 13 лет не скучали, слушали внимательно. Были на своём авто. Многие места успели посетить и посмотреть благодаря гиду.
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Яна
Татьяна хорошо знает материал, рассказ структурирован, сама жительница Кронштадта,хорошо знает город и его особенности. Производит приятное впечатление как человек, доброжелательна. Очень внимательна, сразу запомнила имена всех пятерых. Большое спасибо за экскурсию!
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Татьяна
Экскурсия нам очень понравилась. Алевтина - хороший рассказчик, очень интересно и подробно, с деталями и «изюминками» поведала нам об этом городе. Мне понравилось, что Алевтина умеет поддерживать дисциплину, как учитель на уроке. Рекомендую.