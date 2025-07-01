86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Понять величие Кронштадта

История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
На прогулке я раскрою вам историю и значение Кронштадта как колыбели морского флота, города великих мореплавателей и ценных изобретений.

Я расскажу о кораблях, уходящих из города в кругосветные путешествия, о капитанах и путешественниках, оставивших след в истории России.

А еще вы узнаете о важнейших изобретениях жителей Кронштадта в беспроводной связи, медицине и военной технике.
5
169 отзывов
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта
Понять величие Кронштадта

Описание экскурсии

  • Вы познакомитесь с историей создания города на острове Котлин, увидите старинные памятники Макарову, Пахтусову, Ушакову, Белинзгаузену, узнаете биографии этих людей и то, какую роль они сыграли в истории Кронштадта, России, мира.
  • У памятника Петру 1 я расскажу, как император создавал на острове базу Балтийского флота, которая стала морской защитой Петербурга, а позже и Ленинграда. Вы узнаете историю Петровского сухого дока и крепостей-фортов, которые защищали остров с моря.
  • Я познакомлю вас и с памятниками ХХ века.
  • Вы также узнаете о кронштадском мятеже 1921 года, о котором запрещали рассказывать еще в 70-е годы.
  • И о великих изобретениях, таких как радио, механический телеграф, подводная мина, рентген-аппарат и многие другие, и их изобретателях.
  • Мы полюбуемся восхитительным видом жемчужины нашего города — Морского собора и обязательно его посетим.

Кронштадт — город с удивительной историей, с жителями, из века в век приумножающих славу России, живущим девизом «Жизнь — Родине, Честь — никому», город, в который невозможно не влюбиться. В результате моей экскурсии вы раскроете историческое достояние Кронштадта, познакомитесь с великими именами, которые совершали подвиги и становились двигателями важнейших наук, и осознаете значение города в истории всей России.

При желании можно отправиться на морскую прогулку (оплачивается отдельно), посетить форт Константин, форт Александр 1, побывать в Морском музее. Вы узнаете увлекательную историю развития водолазного дела. Услышите тайны и легенды из жизни известных людей, жизнь которых тем или иным образом была связана с Кронштадтом. Сделаете замечательные снимки на фоне прекрасных видов Кронштадта, приобретете сувениры с видами города и фортов и надышитесь чистейшим морским воздухом.

Организационные детали

Экскурсия подойдет тем, кто добирается из Петербурга до Кронштадта самостоятельно на общественном транспорте или своем авто.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина
Алевтина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 4285 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю. С радостью делюсь своими знаниями с гостями города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 169 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Были на экскурсии с экскурсоводом Алевтиной Павловной. 3 часа пролетели незаметно. За это время узнали об истории Кронштадта, о великих людях, прославивших город и всю Россию, об их самоотверженности и любви к Родине, об особенностях архитектуры Никольского морского собора, изобретениях и изобретателях и многое другое. Спасибо за незабываемые впечатления!
Были на экскурсии с экскурсоводом Алевтиной Павловной. 3 часа пролетели незаметно. За это время узнали об
Были на экскурсии с экскурсоводом Алевтиной Павловной. 3 часа пролетели незаметно. За это время узнали об
Были на экскурсии с экскурсоводом Алевтиной Павловной. 3 часа пролетели незаметно. За это время узнали об
Были на экскурсии с экскурсоводом Алевтиной Павловной. 3 часа пролетели незаметно. За это время узнали об
Были на экскурсии с экскурсоводом Алевтиной Павловной. 3 часа пролетели незаметно. За это время узнали об
Были на экскурсии с экскурсоводом Алевтиной Павловной. 3 часа пролетели незаметно. За это время узнали об
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И
Высочайшая компетентность гида! Материал доводится в доступной, логичной и очень интересной форме! Получили целостное представление о Кронштадте и его роли в становлении Российского государства! Великие флотоводцы, мореплаватели, первооткрыватели; моряки и
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офицеры - защитники Отечества - сколько интереснейших фактов, историй, преданий мы узнали от Алевтины. Наш гид не только специалист высокого класса, но и человек чудесной и богатой души! Спасибо огромное, желаем Алевтине здоровья и плодотворного труда!

Высочайшая компетентность гида! Материал доводится в доступной, логичной и очень интересной форме! Получили целостное представление о
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Ольга
Замечательный экскурсовод и очень интересная экскурсия! Знакомство с Кронштадтом удалось на все 100%! Интересные факты, потрясающе красивые места, удивительная история — всё это Алевтина преподносит легко и увлекательно. Большое спасибо за экскурсию!
Замечательный экскурсовод и очень интересная экскурсия! Знакомство с Кронштадтом удалось на все 100%! Интересные факты, потрясающе
Замечательный экскурсовод и очень интересная экскурсия! Знакомство с Кронштадтом удалось на все 100%! Интересные факты, потрясающе
Замечательный экскурсовод и очень интересная экскурсия! Знакомство с Кронштадтом удалось на все 100%! Интересные факты, потрясающе
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а
Алевтина Павловна прекрасный экскурсовод, с большим опытом и огромными знаниями. Внимательно относится и к экскурсантам. Дети 8 и 13 лет не скучали, слушали внимательно. Были на своём авто. Многие места успели посетить и посмотреть благодаря гиду.
Алевтина Павловна прекрасный экскурсовод, с большим опытом и огромными знаниями. Внимательно относится и к экскурсантам. Дети
Алевтина Павловна прекрасный экскурсовод, с большим опытом и огромными знаниями. Внимательно относится и к экскурсантам. Дети
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Яна
Татьяна хорошо знает материал, рассказ структурирован, сама жительница Кронштадта,хорошо знает город и его особенности. Производит приятное впечатление как человек, доброжелательна. Очень внимательна, сразу запомнила имена всех пятерых.
Большое спасибо за экскурсию!
Татьяна хорошо знает материал, рассказ структурирован, сама жительница Кронштадта,хорошо знает город и его особенности. Производит приятное
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Татьяна
Экскурсия нам очень понравилась. Алевтина - хороший рассказчик, очень интересно и подробно, с деталями и «изюминками» поведала нам об этом городе. Мне понравилось, что Алевтина умеет поддерживать дисциплину, как учитель на уроке. Рекомендую.
Экскурсия нам очень понравилась. Алевтина - хороший рассказчик, очень интересно и подробно, с деталями и «изюминками»
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