3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погружение в историю героических подвигов русских моряков в Кронштадте откроет перед вами удивительные страницы прошлого.



Ушаков, Беллинсгаузен, Головин и другие выдающиеся личности оставили неизгладимый след в истории России и мира. Их судьбы и достижения делают Кронштадт городом воинской славы. Познакомьтесь с их жизнью и узнайте, как они повлияли на развитие города и флота

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться теплым климатом и избежать сильных дождей. Октябрь и апрель также подходят, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы экскурсия возможна, но холод может ограничить комфортность прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.