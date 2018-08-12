3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы прогуляемся по городским площадям и паркам, я покажу вам памятники всемирно известным людям и расскажу:
о военных сражениях Ушакова, знаменитого флотоводца 18 века, о его рекордных победах, о военной тактике, которую он изобрел, и о том, как он пешком дошел на Херсона и победил там эпидемию холеры;
о том, что Беллинсгаузен был не только великим первооткрывателем, но и патриотом, который вложил много сил в преображение Кронштадта;
о первых кругосветных путешествиях, которые в начале 19 века были совершены из Кронштадта, и в частности историю и легенды второго кругосветного путешествия под руководством Головина;
о героизме главнокомандующего Лазарева, отдавшего всю свою жизнь служению Черноморскому флоту и Отечеству;
о командире подводной лодки Марисенко, которого Гитлер объявил личным врагом (поступок командира стал причиной одного из двух трауров, объявленных в Германии за весь период Второй мировой войны);
как жизнь всемирно известного художника И. Айвазовского связана с Кронштадтом и флотом.
В результате вы узнаете судьбы русских героев, поступки которых прославили их в нашей стране и мире и послужили поводом для присвоения Кронштадту почетного звания Города воинской славы. А также поймете, какую роль сыграли расположение Кронштадта и его флота в истории России.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Экскурсия очень понравилась. Маршрут построен грамотно, комфортно, что очень важно, т.к. в Кронштадте была аномальная жара. Алевтина Павловна исчерпывающе ответила на дополнительные вопросы. Рекомендую !
вера
1 июня 2017
Экскурсия удивительная, как и сам город, и его жители (герои, путешественники, открыватели,изобретатели).Их судьбы полные патриотизма и любви в к Родине. Спасибо Алевтине за то, что смогла приоткрыть для нас их труд, судьбы и героические подвиги. Очень здорово, что есть такая тематическая экскурсия. интересно было и взрослым и детям. А героям города воинской славы низкий поклон.
Елена
23 сентября 2016
Мы с мужем провели замечательный день в Кронштадте. Гид Алефтина сама прожила всю жизни в этом городе и знает не только его историю, но и его душу! Мы прошлись по самым известным местам города, и заглянули в его потайные уголки. Узнали историю зарождения города от его основания до настоящего времени. Всем очень советую посетить Кронштадт и погулять по его улочкам с Алефтиной. Вы получите несказанное удовольствие и навсегда запомните все те события, которые окутывают историю города.
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
На прогулке я раскрою вам историю и значение Кронштадта как колыбели морского флота, города великих мореплавателей и ценных изобретений. Я расскажу о кораблях, уходящих из города в кругосветные путешествия, о капитанах и путешественниках, оставивших след в истории России. А еще вы узнаете о важнейших изобретениях жителей Кронштадта в беспроводной связи, медицине и военной технике.
Узнать, как наши предки защищали страну, и понять историческую роль Кронштадта в судьбе России
Чтобы лучше понять историю Кронштадта и его роль в судьбе Петербурга и России, необходимо познакомиться с его знаковыми сооружениями, построенными с 18 по 20 века, — фортами. На этой экскурсии на форт «Константин» в береговой части острова Котлин вы поймете необходимость и в то же время сложность строительства кронштадтских фортов, узнаете историческое и современное значение этих знаменитых объектов.
Познакомиться с бытом лицеистов, заглянуть в Янтарную комнату и прогуляться по роскошному парку
Добро пожаловать в Царское село! Старинный Лицей расскажет о приключениях юного Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера, а Екатерининский дворец поразит парадными интерьерами и великолепным регулярным парком. Вы узнаете, как учился гений русской поэзии, прогуляетесь по анфиладе монарших залов и вообразите себя одним из вальсирующих на царском балу.
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
Во время экскурсии вы посетите за один день самый большой в мире фонтанный комплекс Петергоф и город Морской славы России — Кронштадт, познакомитесь с самыми примечательными объектами и историями этих мест.
От блистательных дней до трагических событий — экскурсия под двум императорским резиденциям
На этой экскурсии вас ждет история двух летних императорских резиденций, рассказы о блеске и роскоши Двора, о тяжелых послереволюционных 20-30 гг. ХХ столетия и о самых трагических страницах истории пригородов во время немецкой оккупации 1941-1944 гг.
Открыть Пушкин с неожиданной стороны и узнать о жизни высших кругов страны на рубеже XIX-XX вв.
Обычно путешественников привлекает в Пушкине Екатерининский дворец и окружающий его парк. Однако мало кто знает, что в период последнего царствования Царское село являлось местом постоянного пребывания августейшего семейства, т.е., по сути, служило неофициальной столицей Российской империи. Моя экскурсия посвящена этой странице истории. Я познакомлю вас с особенностями жизни императорской семьи и исполнения ей своих государственных обязанностей, а также с «технической» стороной её жизни (питание, перемещение, охрана и пр.) и нововведениями, которые ей сопутствовали.
Посещение самой необычной императорской резиденции в окрестностях Петербурга
Гатчинский дворцово-парковый ансамбль напомнит вам средневековый замок с легендами о рыцарях и привидениях. Но при этом останется величественной и масштабной царской обителью, где жили поколения монарших семей. Вы осмотрите парадные покои, услышите гулкое эхо подземного хода, взглянете на великолепный Гатчинский парк и узнаете, чем славен этот небольшой город для русской истории. А также посетите личные покои семьи императора Александра III.
Прогуляться по Екатерининскому и Павловскому дворцам и открыть секреты Янтарной комнаты
Пушкин и Павловск — места, окутанные атмосферой царских времен. Вы побываете в бывшей императорской резиденции и дворцово-парковом ансамбле XVIII века. Пройдете по следам исторических личностей и заглянете в императорские покои. Я открою тайны, связанные с Янтарной комнатой, расскажу, что делала в Павловске Екатерина Великая, и покажу вам величественный памятник русского классицизма — Павловский дворец.