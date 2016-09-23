3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погружение в историю героических подвигов русских моряков в Кронштадте откроет перед вами удивительные страницы прошлого.
Ушаков, Беллинсгаузен, Головин и другие выдающиеся личности оставили неизгладимый след в истории России и мира. Их судьбы и достижения делают Кронштадт городом воинской славы. Познакомьтесь с их жизнью и узнайте, как они повлияли на развитие города и флота
Ушаков, Беллинсгаузен, Головин и другие выдающиеся личности оставили неизгладимый след в истории России и мира. Их судьбы и достижения делают Кронштадт городом воинской славы. Познакомьтесь с их жизнью и узнайте, как они повлияли на развитие города и флота
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать о героях Кронштадта
- 📚 Погрузиться в историю России
- 🚶♂️ Прогуляться по историческим местам
- 🎨 Связь Айвазовского с флотом
- 🗺️ Открытия Беллинсгаузена
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться теплым климатом и избежать сильных дождей. Октябрь и апрель также подходят, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы экскурсия возможна, но холод может ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятники Ушакову
- Памятники Беллинсгаузену
- Памятники Головину
- Памятники Лазареву
Описание экскурсии
Прогуляемся по площадям и паркам, известным локациям и скрытым уголкам Кронштадта — города-порта с богатой историей. Я покажу памятники известным людям и расскажу:
- какую тактику придумал флотоводец Ушаков, как он пешком дошёл до Херсона и победил там эпидемию холеры
- какую роль в формировании облика Кронштадта сыграл первооткрыватель Беллинсгаузен
- правда ли, что отсюда совершили второе кругосветное путешествие
- в чём заключается подвиг главнокомандующего Лазарева
- кого Гитлер объявил личным врагом
- как жизнь художника Айвазовского связана с Кронштадтом и флотом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кронштадте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 4285 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю. С радостью делюсь своими знаниями с гостями города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Мы с мужем провели замечательный день в Кронштадте. Гид Алефтина сама прожила всю жизни в этом городе и знает не только его историю, но и его душу! Мы прошлись по
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в
Экскурсия удивительная, как и сам город, и его жители (герои, путешественники, открыватели,изобретатели). Их судьбы полные патриотизма и любви в к Родине. Спасибо Алевтине за то, что смогла приоткрыть для нас их труд, судьбы и героические подвиги. Очень здорово, что есть такая тематическая экскурсия. интересно было и взрослым и детям. А героям города воинской славы низкий поклон.
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Экскурсия очень понравилась. Маршрут построен грамотно, комфортно, что очень важно, т. к. в Кронштадте была аномальная жара. Алевтина Павловна исчерпывающе ответила на дополнительные вопросы. Рекомендую!
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