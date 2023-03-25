Как насчёт сделать поездку в классические окрестности Петербурга особенной? Мы прокатимся в Кронштадт и Петергоф с ветерком — на быстрых комфортабельных мотоциклах. Этот способ поможет не просто добраться из точки А в точку Б, но и насладиться по пути скоростью, морским воздухом и пейзажами залива. А на месте вы увидите главные достопримечательности и узнаете их историю.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Родина мотоэкскурсий в России — Петербург, а придумал их именно я ещё в 2008 году. Девиз наших путешествий: «Вы увидите город, а город увидит вас!». Поехали!

Что вас ожидает

Вам предстоит проехать на удобных скоростных мотоциклах из Петербурга по северной дамбе в Кронштадт, прокатиться по его набережным и площадям, затем добраться до Петергофа по южной дамбе и побывать в живописном Нижнем парке (при желании с нашим экскурсионным сопровождением).

Что вы узнаете

Почему в Санкт-Петербурге бывают наводнения

Зачем и когда появились дамбы

Для чего Пётр I построил Кронштадт

Как развивался Кронштадт и его форты

И многое другое!

Что вы увидите в Кронштадте: Набережную Итальянского пруда с пушками 17 и 18 вв., oтметку нуля Балтийского моря и Кронштадтский футшток, корабли Балтийского флота, Петровский док и доковый бассейн 1752 года, первый памятник города, Якорную площадь и Морской собор (зайдём в него).

Что вы увидите в Петергофе: Большой Дворец, Большой каскад с Самсоном, основные фонтаны, дворец Монплезир, дворец Марли, павильон Эрмитаж, основные достопримечательности малой архитектуры Нижнего парка.

Что вы почувствуете

Эмоциональный подъём, хорошее настроение и прилив сил. Экскурсии на мотоцикле — это удивительный вид экскурсий, от которых не устаешь.

Организационные детали

Ограничение веса участника — 110 кг, при этом, если вес пассажира от 99 до 110 кг, +2000 руб. к стоимости поездки

Допускаются дети с 12 лет. Для участников до 16 лет — скидка 30%.

Мы заберём вас из удобного вам места в Петербурге и по окончании отвезём обратно

Посадка на мотоцикл осуществляется только после инструктажа от байкера, c которым вы поедете

Мотоциклетный шлем выдаём

Место для сумок или небольших рюкзаков есть

Возможны изменения маршрута по обоюдному согласию

Экскурсию для вас проведу я или другой гид-байкер из нашей команды

Дополнительные расходы