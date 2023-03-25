Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Родина мотоэкскурсий в России — Петербург, а придумал их именно я ещё в 2008 году. Девиз наших путешествий: «Вы увидите город, а город увидит вас!». Поехали!
Что вас ожидает
Вам предстоит проехать на удобных скоростных мотоциклах из Петербурга по северной дамбе в Кронштадт, прокатиться по его набережным и площадям, затем добраться до Петергофа по южной дамбе и побывать в живописном Нижнем парке (при желании с нашим экскурсионным сопровождением).
Что вы узнаете
Почему в Санкт-Петербурге бывают наводнения
Зачем и когда появились дамбы
Для чего Пётр I построил Кронштадт
Как развивался Кронштадт и его форты
И многое другое!
Что вы увидите в Кронштадте: Набережную Итальянского пруда с пушками 17 и 18 вв., oтметку нуля Балтийского моря и Кронштадтский футшток, корабли Балтийского флота, Петровский док и доковый бассейн 1752 года, первый памятник города, Якорную площадь и Морской собор (зайдём в него).
Что вы увидите в Петергофе: Большой Дворец, Большой каскад с Самсоном, основные фонтаны, дворец Монплезир, дворец Марли, павильон Эрмитаж, основные достопримечательности малой архитектуры Нижнего парка.
Что вы почувствуете
Эмоциональный подъём, хорошее настроение и прилив сил. Экскурсии на мотоцикле — это удивительный вид экскурсий, от которых не устаешь.
Организационные детали
Ограничение веса участника — 110 кг, при этом, если вес пассажира от 99 до 110 кг, +2000 руб. к стоимости поездки
Допускаются дети с 12 лет. Для участников до 16 лет — скидка 30%.
Мы заберём вас из удобного вам места в Петербурге и по окончании отвезём обратно
Посадка на мотоцикл осуществляется только после инструктажа от байкера, c которым вы поедете
Мотоциклетный шлем выдаём
Место для сумок или небольших рюкзаков есть
Возможны изменения маршрута по обоюдному согласию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-байкер из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в парк Петергофа
Если вы хотите, чтобы мы провели для вас экскурсионную программу по Нижнему парку (без доп. платы), то необходимо также оплатить вход для нашего гида
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в удобном вам месте Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 118 экскурсий для 134 туристов
Добрый день! Меня зовут Андрей. Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, Член Союза Архитекторов России. С 2008-ого года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном и мотоформате. Мистические, андеграундные, архитектурные или обзорные — каждую программу мы готовим много лет и доводим до идеала.