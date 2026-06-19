Как насчёт сделать поездку по классическим окрестностям Петербурга особенной? Летом, с акцентом на драйв, прокатимся в Кронштадт с ветерком на быстрых комфортабельных мотоциклах и узнаем историю города. Зимой сосредоточимся на истории: вы узнаете много интересных фактов об этих местах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Родина мотоэкскурсий в России — Петербург, а придумал их именно я ещё в 2008 году. Девиз моих путешествий: «Вы увидите город, а город увидит вас!». Поехали!

Что вас ожидает

Вам предстоит проехать на удобных скоростных мотоциклах из Петербурга по северной дамбе в Кронштадт, прокатиться по его набережным и площадям, перекусить в отличном месте!

Что вы узнаете

Почему в Санкт-Петербурге бывают наводнения

Зачем и когда появились дамбы

Для чего Пётр I построил Кронштадт

Как развивался Кронштадт и его форты

И многое другое!

Что вы увидите в Кронштадте: Набережную Итальянского пруда с пушками 17 и 18 вв., oтметку нуля Балтийского моря и Кронштадтский футшток, корабли Балтийского флота, Петровский док и доковый бассейн 1752 года, первый памятник города, Якорную площадь и Морской собор (зайдём в него).

Что вы почувствуете

Эмоциональный подъём, хорошее настроение и прилив сил. Экскурсии на мотоцикле — это удивительный вид экскурсий, от которых не устаешь.

Организационные детали

На мотоцикле

Ограничение веса участника — 110 кг, при этом, если вес пассажира от 95 до 110 кг, +2000 ₽ к стоимости поездки

Посадка на мотоцикл осуществляется только после инструктажа от байкера, с которым вы поедете

Мотоциклетный шлем выдаём

Место для сумок или небольших рюкзаков есть