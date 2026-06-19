Как насчёт сделать поездку по классическим окрестностям Петербурга особенной? Летом, с акцентом на драйв, прокатимся в Кронштадт с ветерком на быстрых комфортабельных мотоциклах и узнаем историю города. Зимой сосредоточимся на истории: вы узнаете много интересных фактов об этих местах.
Описание экскурсии
Родина мотоэкскурсий в России — Петербург, а придумал их именно я ещё в 2008 году. Девиз моих путешествий: «Вы увидите город, а город увидит вас!». Поехали!
Что вас ожидает
Вам предстоит проехать на удобных скоростных мотоциклах из Петербурга по северной дамбе в Кронштадт, прокатиться по его набережным и площадям, перекусить в отличном месте!
Что вы узнаете
- Почему в Санкт-Петербурге бывают наводнения
- Зачем и когда появились дамбы
- Для чего Пётр I построил Кронштадт
- Как развивался Кронштадт и его форты
- И многое другое!
Что вы увидите в Кронштадте: Набережную Итальянского пруда с пушками 17 и 18 вв., oтметку нуля Балтийского моря и Кронштадтский футшток, корабли Балтийского флота, Петровский док и доковый бассейн 1752 года, первый памятник города, Якорную площадь и Морской собор (зайдём в него).
Что вы почувствуете
Эмоциональный подъём, хорошее настроение и прилив сил. Экскурсии на мотоцикле — это удивительный вид экскурсий, от которых не устаешь.
Организационные детали
На мотоцикле
- Ограничение веса участника — 110 кг, при этом, если вес пассажира от 95 до 110 кг, +2000 ₽ к стоимости поездки
- Посадка на мотоцикл осуществляется только после инструктажа от байкера, с которым вы поедете
- Мотоциклетный шлем выдаём
- Место для сумок или небольших рюкзаков есть
- С ноября по апрель программа проводится на пикапе RAM и рассчитана на двух пассажиров
- Мы заберём вас из удобного вам места в Петербурге и после экскурсии отвезём обратно
- Маршрут может быть скорректирован по взаимному согласованию
- Веду экскурсию лично я
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|11 111 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Невский проспект, 25, Казанский соьор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3107 туристов
Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном и мотоформате. Мистические, андеграундные, архитектурные или обзорные — каждую программу мы с моей командой готовим много лет и доводим до идеала. Петербург, Кронштадт, Петергоф и Новгород — вот города, где я вам помогу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Компании и ее достойнейшим представителям Андрею (Архитектору) и Денису Респект и огромное спасибо за прекрасную мотопрогулку Питер-Кронштадт-Питер!
По-настоящему познавательно и интересно, кастовые байки делают незабываемой атмосферу и привлекают взгляды окружающих, а комфортная посадка и безопасная езда делают поездку именно отдыхом, даже для тех, кто впервые оседлал железного коня.
Друзья, однозначно рекомендую, красивые виды, содержательные рассказы и память навсегда!!!
По-настоящему познавательно и интересно, кастовые байки делают незабываемой атмосферу и привлекают взгляды окружающих, а комфортная посадка и безопасная езда делают поездку именно отдыхом, даже для тех, кто впервые оседлал железного коня.
Друзья, однозначно рекомендую, красивые виды, содержательные рассказы и память навсегда!!!
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Это уже вторая моя поездка с Мотовояж. Исключительно положительные эмоции, восторг и благодарность Андрею и Григорию!
Как я уже отмечала раньше, экскурсии проходят на мотоциклах класса люкс. Это скорость и комфорт!
Как я уже отмечала раньше, экскурсии проходят на мотоциклах класса люкс. Это скорость и комфорт!
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Е
Добрый день.
Хорошее настроение, заряд бодрости и масса положительных эмоций.
29.09.2023 отмечала свой день рождения в Санкт-Петербурге, решила сделать себе подарок.
Спасибо Андрею и Сергею за этот день. Все было организовано на отлично,
Хорошее настроение, заряд бодрости и масса положительных эмоций.
29.09.2023 отмечала свой день рождения в Санкт-Петербурге, решила сделать себе подарок.
Спасибо Андрею и Сергею за этот день. Все было организовано на отлично,
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Андрей, спасибо огромное! Это было совершенно потрясающий новый опыт и познавательная экскурсия!!!
Обязательно вернёмся еще!
Обязательно вернёмся еще!
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Экскурсия необычайно интересная, увлекательная. Динамика скорости и при этом комфорт создают атмосферу ярких впечатлений!!! Отличный вариант сделать подарок для своих близких друзей!!! Спасибо Андрею за позитив, увлекательный рассказ, глубокие знания материала!!! Обязательно будем планировать ещё такие экскурсии!!!
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Д
Отличная экскурсия! Бравые харизматичные байкеры расскажут об истории Питера и его достопримечательностях! Приятным бонусом станет поездка на крутых мотоциклах. При этом будьте готовы, что станете центром притяжения взглядов прохожих.
Рекомендую эту экскурсию!
Рекомендую эту экскурсию!
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