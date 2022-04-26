Круиз «Ночной Петербург»

Прогулки осуществляются на однопалубных судах класса & laquo;Фонтанка» (Рощинка, Красавица, Смоленка, Разлив

Круиз
Прогулки осуществляются на однопалубных судах класса «Фонтанка» (Рощинка, Красавица, Смоленка, Разлив, Кронверка).

Указанное время, это - время отправления теплохода.

Подойти на причал необходимо заблаговременно!
Круиз «Ночной Петербург»
Круиз «Ночной Петербург»
Круиз «Ночной Петербург»
Круиз «Ночной Петербург»
Круиз «Ночной Петербург»
Круиз «Ночной Петербург»
Круиз «Ночной Петербург»

Что вас ожидает 🤩

  • Петропавловская крепость
  • Адмиралтейство
  • Академия наук
  • Академия художеств
  • Биржа
  • Медный всадник
  • Кунсткамера
  • Ростральные колонны
  • Здания Сената и Синода
  • Аничков дворец
  • Аничков мост
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Чижик-Пыжик
  • Цирк Чинизелли
  • Зимний дворец
  • Мраморный дворец Строгановский дворец
  • Летний сад
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас совершить незабываемую водную прогулку на комфортабельном теплоходе. По реке Фонтанке вы отправитесь в сторону Большой Невы, проходя мимо Инженерного замка, Цирка Чинизелли, знаменитого памятника «Чижик-Пыжик» и Летнего сада с Летним дворцом Петра I. С борта теплохода вы увидите улицы ночного города, купола церквей и известного на весь мир Спаса-на-Крови.

Из спокойных вод Фонтанки теплоход выйдет в акваторию парадной Невы, где вас ждет завораживающий вид ночных набережных, Зимнего дворца, Стрелки Васильевского острова и Петропавловской крепости. Дойдя до легендарного крейсера «Аврора», теплоход развернется и направится к разводным мостам.

Вы увидите, как разведут двукрылый Дворцовый мост и однокрылый Троицкий.

Говорят, что желание, которое вы загадаете под разведенным мостом, непременно сбудется!

Программа

  • Классическая ночная прогулка по реке Фонтанке и Большой Неве.
  • Разводка двух красивейших мостов – Дворцового и Троицкого.
12 июня мосты НЕ разводятся!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе 70 минут
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 00:30
Экскурсия длится около 1 часа 6 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 00:30

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