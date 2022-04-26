Приглашаем вас совершить незабываемую водную прогулку на комфортабельном теплоходе. По реке Фонтанке вы отправитесь в сторону Большой Невы, проходя мимо Инженерного замка, Цирка Чинизелли, знаменитого памятника «Чижик-Пыжик» и Летнего сада с Летним дворцом Петра I. С борта теплохода вы увидите улицы ночного города, купола церквей и известного на весь мир Спаса-на-Крови.

Из спокойных вод Фонтанки теплоход выйдет в акваторию парадной Невы, где вас ждет завораживающий вид ночных набережных, Зимнего дворца, Стрелки Васильевского острова и Петропавловской крепости. Дойдя до легендарного крейсера «Аврора», теплоход развернется и направится к разводным мостам.

Вы увидите, как разведут двукрылый Дворцовый мост и однокрылый Троицкий.

Говорят, что желание, которое вы загадаете под разведенным мостом, непременно сбудется!