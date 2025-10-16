128 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Атмосферная прогулка по ночному Петербургу

Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке
Представьте себе Санкт-Петербург, окутанный ночной тишиной и светом звезд.

Ваше ночное путешествие начнется с комфортной поездки на автомобиле, где каждый поворот раскрывает новую страницу истории этого великолепного города.

Вас ждут живописные виды
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освещенных мостов, таинственные улочки и величественные архитектурные ансамбли.

Ваш личный гид ответит на все вопросы и поделится уникальными историями, которые оживят каменные свидетели прошлого. Эта экскурсия станет одним из самых запоминающихся впечатлений о городе на Неве. Почувствуйте его душу и влюбитесь в ночной Петербург, как это сделали миллионы людей до вас

4.9
207 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные виды ночного города
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • 🕰 Гибкость маршрута и времени начала
  • 🌟 Погружение в атмосферу ночного Петербурга
  • 🗺 Открытие скрытых уголков города

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для ночной прогулки по Петербургу - с мая по сентябрь. В это время ночи особенно светлые и позволяют насладиться красотой города в полной мере. Период белых ночей добавляет особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу

Что можно увидеть

  • Невский проспект
  • Фонтанка
  • Соборы и церкви
  • Мосты Санкт-Петербурга

Описание экскурсии

Сияющий Петербург, усеянный бесчисленными фонарями на горбатых мостах, подсветками фасадов разных стилей и эпох, мерцающими гирляндами улиц и проспектов.

Гораздо менее оживлённый Невский, тихая Дворцовая площадь и набережная Фонтанки, задумчивые соборы, уснувший улицы — без изнуряющих пробок и шума.

При желании — скрытые от туристических глаз улочки и дворы.

По пути вы услышите историю города и интересные факты об архитектурных памятниках, мостах, набережных Санкт-Петербурга.

По предварительной договорённости можем отправиться на разведение мостов.

Организационные детали

  • Для компаний до 4 человек экскурсия проходит на премиальном кроссовере Li Auto L7, а для компаний 4–5 человек — на минивэне бизнес-класса Hyundai Staria (доплата +1200 ₽)
  • Чтобы посмотреть разведение мостов (с апреля по ноябрь), бронируйте экскурсию с началом в 23:30. Это сложное техническое мероприятие, и поэтому бывают отмены по независящим от гида обстоятельствам
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 13722 туристов
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего
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Петербурга, на реке Фонтанке в доме напротив Михайловского (Инженерного) замка. Жили мы тогда ещё в коммунальной квартире в четыре «дружных» семьи, во дворе-колодце, окнами в стену напротив. Детство наше проходило в лабиринтах проходных дворов, чердаках и парадных. Я жил в историческом центре, бегая по асфальту, под которым «законсервированы» бесчисленные артефакты истории, и не подозревал тогда, что мне всё же повезло стать маленькой частицей истории Петербурга. С годами рос интерес к городу, его архитектуре, событиям, именам, датам. Петербург для меня не только место рождения — это моё увлечение, гордость и утешение.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 207 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
198
4
4
3
5
2
1
Ю
Всем привет. Заказал 19.09 Атмосферную прогулку по Санкт-Петербургу. Что можно написать??? Мы в восторге. Понравилось все! За 4 дня Антон позвонил, уточнил пожелания. Обговорили и место встречи, и маршрут, и
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место окончания экскурсии. За отдельную плату нас довезли до отеля на Бухарестской.
Авто Li Auto L7 - с моим ростом 190 см я сзади вытянул ноги и наслаждался поездкой, супруга спереди ехала как на троне; панорамная крыша добавляет ощущений. Антон - приятный в общении мужчина. Наблюдали развод мостов с двух сторон: Дворцовый (в 01.10) с Васильевского острова, Троицкий (в 01.20 от Марсового поля). Ощущения не забываемые: пронестись по Троицкому мосту за полторы минуты до его открытия и видеть весь процесс - КЛАСС!!! Экскурсия познавательная и с долей юмора.
Антону - громадное СПАСИБО! Вас сфотографирует и фото качественные, пришлет вам. Рекомендуем всем!

Всем привет. Заказал 19.09 Атмосферную прогулку по Санкт-Петербургу. Что можно написать??? Мы в восторге. Понравилось все!
Всем привет. Заказал 19.09 Атмосферную прогулку по Санкт-Петербургу. Что можно написать??? Мы в восторге. Понравилось все!
Всем привет. Заказал 19.09 Атмосферную прогулку по Санкт-Петербургу. Что можно написать??? Мы в восторге. Понравилось все!
Всем привет. Заказал 19.09 Атмосферную прогулку по Санкт-Петербургу. Что можно написать??? Мы в восторге. Понравилось все!
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М
Всё было просто прекрасно!)) Благодарим Антона за прекрасный экскурсионный двухчасовой авто тур по вечернему Питеру!)) Нас было 2 человека, все пожелания учитывались, очень грамотный рассказ Антона про любые моменты шикарного
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Питера! Включая классные материалы (фото, картинки), а также всё показывал на карте в мультимедиа автомобиля - всё очень понравилось, чувствовали себя на настоящей экскурсии и с максимальным комфортом! Автомобиль просто шикарный, за это стоит заплатить, всем рекомендую!)))

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С
По ночному Питеру нас сопровождал гид Михаил. Стопроцентное знание города и его истории, лёгкость общения без избитых фраз. Интереснейший рассказчик.
Мы успели посмотреть разные уголки города, парадные, дворы, площади, памятники, сделать
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прекрасные фото. Мы получили ответы на десятки вопросов, от человека, родившегося в Питере. Увидели разведение нескольких мостов с необычных ракурсов, прогулялись по улицам и заглянули в дворики. Мы остались довольны временем, проведенным в сопровождении профессионала. Спасибо за возможность информативной прекрасной и атмосферной прогулки. Гид просто супер. Рекомендуем!!!

По ночному Питеру нас сопровождал гид Михаил. Стопроцентное знание города и его истории, лёгкость общения без избитых фраз. Интереснейший рассказчик.
По ночному Питеру нас сопровождал гид Михаил. Стопроцентное знание города и его истории, лёгкость общения без избитых фраз. Интереснейший рассказчик.
По ночному Питеру нас сопровождал гид Михаил. Стопроцентное знание города и его истории, лёгкость общения без избитых фраз. Интереснейший рассказчик.
По ночному Питеру нас сопровождал гид Михаил. Стопроцентное знание города и его истории, лёгкость общения без избитых фраз. Интереснейший рассказчик.
По ночному Питеру нас сопровождал гид Михаил. Стопроцентное знание города и его истории, лёгкость общения без избитых фраз. Интереснейший рассказчик.
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Светлана
Прогулка по ночному городу получилась на все 100% атмосферной. Большое спасибо Вячеславу за эту интересную прогулку, а Антону за отлично организованный выбор замены для нас. Прогулка прошла легко, комфортно, интересно. Спасибо за организацию.
Прогулка по ночному городу получилась на все 100% атмосферной. Большое спасибо Вячеславу за эту интересную прогулку,
Прогулка по ночному городу получилась на все 100% атмосферной. Большое спасибо Вячеславу за эту интересную прогулку,
Прогулка по ночному городу получилась на все 100% атмосферной. Большое спасибо Вячеславу за эту интересную прогулку,
Прогулка по ночному городу получилась на все 100% атмосферной. Большое спасибо Вячеславу за эту интересную прогулку,
Прогулка по ночному городу получилась на все 100% атмосферной. Большое спасибо Вячеславу за эту интересную прогулку,
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Irina
Шикарная экскурсия -поездка! Интересный рассказ исторических фактов, мне и подросткам 12 и 14 лет было очень интересно и познавательно. Возил нас Антон на комфортном мерседесе, очень аккуратное и безопасное вождение, останавливались в интересных местах, можно было сделать фото и послушать интересные истории об этом месте! Развод мостов это отдельное шоу, успели посмотреть на 3 моста, потрясающее зрелище!
Однозначно рекомендую!
Шикарная экскурсия -поездка! Интересный рассказ исторических фактов, мне и подросткам 12 и 14 лет было очень
Шикарная экскурсия -поездка! Интересный рассказ исторических фактов, мне и подросткам 12 и 14 лет было очень
Шикарная экскурсия -поездка! Интересный рассказ исторических фактов, мне и подросткам 12 и 14 лет было очень
Шикарная экскурсия -поездка! Интересный рассказ исторических фактов, мне и подросткам 12 и 14 лет было очень
Шикарная экскурсия -поездка! Интересный рассказ исторических фактов, мне и подросткам 12 и 14 лет было очень
Шикарная экскурсия -поездка! Интересный рассказ исторических фактов, мне и подросткам 12 и 14 лет было очень
Шикарная экскурсия -поездка! Интересный рассказ исторических фактов, мне и подросткам 12 и 14 лет было очень
Шикарная экскурсия -поездка! Интересный рассказ исторических фактов, мне и подросткам 12 и 14 лет было очень+2
Шикарная экскурсия -поездка! Интересный рассказ исторических фактов, мне и подросткам 12 и 14 лет было очень
Шикарная экскурсия -поездка! Интересный рассказ исторических фактов, мне и подросткам 12 и 14 лет было очень
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О
Антон классный. показал, рассказал, видно, что человек готовился.
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