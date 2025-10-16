128 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе Санкт-Петербург, окутанный ночной тишиной и светом звезд.Ваше ночное путешествие начнется с комфортной поездки на автомобиле, где каждый поворот раскрывает новую страницу истории этого великолепного города.Вас ждут живописные виды

освещенных мостов, таинственные улочки и величественные архитектурные ансамбли. Ваш личный гид ответит на все вопросы и поделится уникальными историями, которые оживят каменные свидетели прошлого. Эта экскурсия станет одним из самых запоминающихся впечатлений о городе на Неве. Почувствуйте его душу и влюбитесь в ночной Петербург, как это сделали миллионы людей до вас

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для ночной прогулки по Петербургу - с мая по сентябрь. В это время ночи особенно светлые и позволяют насладиться красотой города в полной мере. Период белых ночей добавляет особую атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.