128 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Разводные мосты, чарующая подсветка и безлюдные улицы — комфортная экскурсия на седане бизнес-класса

Антон
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Антон – ваш гид
Мы совершим ночное путешествие на комфортабельном автомобиле по сказочному городу-музею, городу-поэту, городу-герою в приятной компании с моими комментариями и ответами на ваши вопросы.

Я надеюсь, вы искренне влюбитесь в этот, самый загадочный, утончённый и красивый город!
9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии128 отзывов
4.95
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу

Ночной Петербург

Ночь в Петербурге — это не просто время суток. Это состояние души, умиротворение от изящества архитектурных ансамблей, строгости линий, обрамления рек и каналов, причудливых узоров их камня и металла, удивительно изящно подсвеченных современными мастерами светоискусства. «Спящий» Петербург… Именно «спящий», усеянный бесчисленными «ночниками» строгих фонарей на горбатых мостах, подсветками неповторимых фасадов 18-го, 19-го и начала 20-го веков и впрямь святым свечением соборов и церквей, памятников прежней славы России, горящими «гирляндами» мостов через Неву. Трудно поверить и тем более представить безлюдный Невский, Фонтанку без изнуряющих «пробок», тихие безмолвные улочки подсвеченные профессионально так, что днём ты и не заметишь всей этой красоты в детализации фасадов. Ночь… Вот кто придёт на помощь настоящему эстету. Мосты через Неву — визитная карточка города. Кто не был здесь ночью, не любовался этими стальными гигантами с разведёнными крыльями, тот не почувствует всей прелести Петербурга, что сделала его по праву городом мира — неповторимым, загадочным и манящим.

Программа

Во время экскурсии я расскажу историю и интересные факты об архитектурных памятниках, мостах, набережных и просто об интересных местах Санкт-Петербурга. При желании покажу не только парадный Петербург, но и скрытые от туристических глаз уголки.

Мы будем передвигаться по городу на комфортном седане и увидим все достопримечательности центра города в ночной подсветке. Остановимся в самых красивых местах Петербурга и сделаем фотоснимки.

СКИДКА НА ЭКСКУРСИЮ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Организационные детали

  • Для компаний от 1 до 3 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле Mercedes E class (включено в стоимость), а для компаний от 4 до 6 человек – на минивэне Hyundai Starex (с доплатой 500 руб.)
  • В стоимость, кроме прочего, включена фото-съемка участников
  • Начало и окончание экскурсии в любом удобном для вас месте в пределах центра города
  • При желании мы сможем посетить крышу на Фонтанке с шикарным видом на набережную, Михайловский замок, Петропавловскую крепость, Спас на Крови и другие достопримечательности города. Доплата 500 рублей.
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки на своем автомобиле. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего Петербурга, на реке Фонтанке в доме, что напротив Михайловского (Инженерного) замка. Жили мы тогда ещё в коммунальной квартире в четыре «дружных» семьи, во дворе «колодце», окнами в стену напротив. Детство наше проходило в лабиринтах проходных дворов, чердаках и «парадных». «Прятки», «ромбы», «стрелки», «колдунчики», «войнушка», битые стёкла соседей в результате футбольных баталий… Детский сад и школа — и те находились в нашей же улице. Я жил в историческом центре, бегая по асфальту, под которым «законсервированы» бесчисленные артефакты истории и не подозревал тогда, что мне всё же повезло стать маленькой частицей истории С-Петербурга. С годами рос интерес к истории города, его архитектуре, событиям, именам, датам. Петербург для меня не только место рождения — это моё увлечение, гордость и утешение.
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128 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Владислав
28 февраля 2020
Впечатления от экскурсии "Прогулки по ночному Петербургу": Антон, спасибо за экскурсию! Питер ночью - необыкновенное зрелище! Кажется, что попали в мир фэнтези. Нам очень понравилось, Экскурсия просто изумительная. Показал нам город совершенно с другой стороны. Узнали много интересного, причем, в легкой и ненавязчивой форме.Очень понравилось то, что позаботился о нашем комфорте и всю поездку фотографировал нас сам на свой фотоаппарат. правда малова то...Это позволило нам не отвлекаться и максимально насладиться видами. Фотографии получились замечательные. Отдельное спасибо за поездку к разводным мостам, добавили немного экстрима))) Одним словом, вечер удался. Антон, огромное Вам спасибо)
21 февраля 2020
От экскурсии с Антоном остались в зачарованном восторге!!! Во-первых, Антон оказался приятным, открытым, интеллигентным человеком. С ним было очень легко общаться. Мягкий голос, грамотно поставленная речь. Автомобиль в идеальном порядке, очень комфортный. Антон может возить людей, так что будучи сам водителем, полностью ему доверяешься. Во время экскурсии Антон демонстрировал некоторый материал на экране монитора в авто. Хорошие средства фотосъемки, даже штатив. Помимо этого у Антона прекрасная способность выбирать прекрасные ракурсы для фото, умение создать настроение во время фотографирования. Он провез по многим интересным местечкам, показал необычные виды. Для ДР жены были организованы шарики и их торжественный запуск! Спасибо за индивидуальный подход! Мы прожили удивительный мир ночи, насыщенный, трехчасовой, увидели волшебный, свободный ночной Питер. Эта была сказка, наша личная сказка, которую для нас устроил Антон.
Владимир и Елена.
20 января 2020
Экскурсия с Антоном превзошла все ожидания!! Спасибо!! Первое - это чистота и удобство автомобиля, приятность и интелигентность Антона завоевали наши сердца с первой минуты общения. Этот интересный гид увлечет вас в историю Питербурга по моновению волшебной палочки, 3 часа под покровом и загадки ночи пройдут, как сказочное мгновение. отдельное спасибо за настойчивое предложение запечатлить момент!
6 января 2020
Классная экскурсия, очень много нового узнали о городе, в котором были много раз. Антон знает о городе много всего такого, чего вам не расскажут на обычной экскурсии. Очень понравился формат индивидуальной автомобильной экскурсии, так как по большому счету, маршрут экскурсии можно проложить самостоятельно. Плюс ко всему, путешествие на комфортном автомобилей и профессиональные фотографии на память!
31 декабря 2019
Отличная экскурсия, очень интересно, информативно, комфортно. Узнали много интересного. Ребёнку 7 лет тоже очень понравилось. Антон молодчина. Спасибо. Жаль, что у нас в школе не такие интересные были учителя по истории. Рекомендую всем .
25 ноября 2019
Заказывали экскурсию из Москвы,не зная, чего ожидать. В итоге считаем, что нам очень повезло. Превосходный гид Антон, очень эрудированный, хорошо знающий город и его историю. Три часа пролетели как один миг. Рекомендуем всем. Хочется сказать ещё раз спасибо Антону.
Копылова
21 ноября 2019
Хочу поделиться своими впечатлениями от "Прогулки по ночному Петербургу". Ездили вдвоем с мужем. Нам очень понравилось, а нам есть с чем сравнивать. Экскурсия просто изумительная. Очень приятный молодой человек - Антон - показал нам город совершенно с другой стороны. Узнали много интересного, причем, в легкой и ненавязчивой форме.Очень понравилось то, что Антон позаботился о нашем комфорте и всю поездку фотографировал нас сам на свой фотоаппарат. Это позволило нам не отвлекаться и максимально насладиться видами. Фотографии получились замечательные. Отдельное спасибо за поездку к разводным мостам, добавили немного экстрима))) Одним словом, вечер удался. Антон, огромное Вам спасибо)
9 октября 2019
Нам очень понравилось! Все четко, чистая машина, продуманная живая программа. Рекомендую!!!!
Диана
20 сентября 2019
Шикарная экскурсия!!! Очень добрый позитивный Антон,безумно благодарна ему за прекрасный вечер! Вечер прошёл в очень тёплой атмосфере! Рекомендую всем обязательно выбрать именно эту экскурсию! Интересно ,познавательно,душевно и тепло! Отдельное спасибо за фотографии🙏🙏🙏🙏🙏
21 августа 2019
Антон, спасибо за экскурсию! Питер ночью - необыкновенное зрелище! Кажется, что попали в мир фентези. Антон чётко организовал экскурсию, учёл наши пожелания при составлении маршрута. Экскурсовод грамотно и увлечённо рассказывает об истории города. Отдельное спасибо за фотографии, сделанные в "узнаваемых" местах города.
Ещё 118 отзывов

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