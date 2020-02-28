128 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ночной Петербург

Ночь в Петербурге — это не просто время суток. Это состояние души, умиротворение от изящества архитектурных ансамблей, строгости линий, обрамления рек и каналов, причудливых узоров их камня и металла, удивительно изящно подсвеченных современными мастерами светоискусства. «Спящий» Петербург… Именно «спящий», усеянный бесчисленными «ночниками» строгих фонарей на горбатых мостах, подсветками неповторимых фасадов 18-го, 19-го и начала 20-го веков и впрямь святым свечением соборов и церквей, памятников прежней славы России, горящими «гирляндами» мостов через Неву. Трудно поверить и тем более представить безлюдный Невский, Фонтанку без изнуряющих «пробок», тихие безмолвные улочки подсвеченные профессионально так, что днём ты и не заметишь всей этой красоты в детализации фасадов. Ночь… Вот кто придёт на помощь настоящему эстету. Мосты через Неву — визитная карточка города. Кто не был здесь ночью, не любовался этими стальными гигантами с разведёнными крыльями, тот не почувствует всей прелести Петербурга, что сделала его по праву городом мира — неповторимым, загадочным и манящим.

Программа

Во время экскурсии я расскажу историю и интересные факты об архитектурных памятниках, мостах, набережных и просто об интересных местах Санкт-Петербурга. При желании покажу не только парадный Петербург, но и скрытые от туристических глаз уголки.

Мы будем передвигаться по городу на комфортном седане и увидим все достопримечательности центра города в ночной подсветке. Остановимся в самых красивых местах Петербурга и сделаем фотоснимки.

СКИДКА НА ЭКСКУРСИЮ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ