128 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе Санкт-Петербург, окутанный ночной тишиной и светом звезд.
Ваше ночное путешествие начнется с комфортной поездки на автомобиле, где каждый поворот раскрывает новую страницу истории этого великолепного города.
Вас ждут живописные виды
Ваше ночное путешествие начнется с комфортной поездки на автомобиле, где каждый поворот раскрывает новую страницу истории этого великолепного города.
Вас ждут живописные виды
6 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальные виды ночного города
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 🕰 Гибкость маршрута и времени начала
- 🌟 Погружение в атмосферу ночного Петербурга
- 🗺 Открытие скрытых уголков города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для ночной прогулки по Петербургу - с мая по сентябрь. В это время ночи особенно светлые и позволяют насладиться красотой города в полной мере. Период белых ночей добавляет особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Невский проспект
- Фонтанка
- Соборы и церкви
- Мосты Санкт-Петербурга
Описание экскурсии
Сияющий Петербург, усеянный бесчисленными фонарями на горбатых мостах, подсветками фасадов разных стилей и эпох, мерцающими гирляндами улиц и проспектов.
Гораздо менее оживлённый Невский, тихая Дворцовая площадь и набережная Фонтанки, задумчивые соборы, уснувший улицы — без изнуряющих пробок и шума.
При желании — скрытые от туристических глаз улочки и дворы.
По пути вы услышите историю города и интересные факты об архитектурных памятниках, мостах, набережных Санкт-Петербурга.
По предварительной договорённости можем отправиться на разведение мостов.
Организационные детали
- Для компаний до 4 человек экскурсия проходит на премиальном кроссовере Li Auto L7, а для компаний 4–5 человек — на минивэне бизнес-класса Hyundai Staria (доплата +1200 ₽)
- Чтобы посмотреть разведение мостов (с апреля по ноябрь), бронируйте экскурсию с началом в 23:30. Это сложное техническое мероприятие, и поэтому бывают отмены по независящим от гида обстоятельствам
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 13722 туристов
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 207 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Всем привет. Заказал 19.09 Атмосферную прогулку по Санкт-Петербургу. Что можно написать??? Мы в восторге. Понравилось все! За 4 дня Антон позвонил, уточнил пожелания. Обговорили и место встречи, и маршрут, и
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М
Всё было просто прекрасно!)) Благодарим Антона за прекрасный экскурсионный двухчасовой авто тур по вечернему Питеру!)) Нас было 2 человека, все пожелания учитывались, очень грамотный рассказ Антона про любые моменты шикарного
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С
По ночному Питеру нас сопровождал гид Михаил. Стопроцентное знание города и его истории, лёгкость общения без избитых фраз. Интереснейший рассказчик.
Мы успели посмотреть разные уголки города, парадные, дворы, площади, памятники, сделать
Мы успели посмотреть разные уголки города, парадные, дворы, площади, памятники, сделать
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Прогулка по ночному городу получилась на все 100% атмосферной. Большое спасибо Вячеславу за эту интересную прогулку, а Антону за отлично организованный выбор замены для нас. Прогулка прошла легко, комфортно, интересно. Спасибо за организацию.
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Шикарная экскурсия -поездка! Интересный рассказ исторических фактов, мне и подросткам 12 и 14 лет было очень интересно и познавательно. Возил нас Антон на комфортном мерседесе, очень аккуратное и безопасное вождение, останавливались в интересных местах, можно было сделать фото и послушать интересные истории об этом месте! Развод мостов это отдельное шоу, успели посмотреть на 3 моста, потрясающее зрелище!
Однозначно рекомендую!
Однозначно рекомендую!
+2
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О
Антон классный. показал, рассказал, видно, что человек готовился.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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