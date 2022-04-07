Ночная автобусная экскурсия подарит Вам уникальную возможность увидеть совсем другой город, потому что, сколько бы вы ни гуляли по Санкт-Петербургу днем, сколько бы дворцов и музеев ни посетили, если Вы не видели северную столицу во время белых ночей – считайте, что не знаете о ней самого главного. Исходящий из ниоткуда серебристый свет окутывает громаду Михайловского замка и делает невесомым Смольный собор. В таинственном сумраке Вы увидите Невский проспект, Летний сад, древних египетских сфинксов и Петропавловскую крепость. В завершение экскурсии Вас ждет уникальное зрелище - плавно раскрывающиеся крылья невских мостов - Дворцового, Троицкого, и Литейного. Сезон белых ночей короток, успейте насладиться этим зрелищем.
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:
площадь Растрелли, Михайловский замок, сфинксы, Дворцовый мост, Троицкий или Литейный мосты (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Какие достопримечательности Вы увидите:
Невский проспект
Исаакиевская площадь
Памятник Петру I «Медный всадник»
Сфинксы
Дворцовая площадь
Памятник Чижику-Пыжику
Летний сад
Михайловский замок
Дворцовый мост
Троицкий мост
Литейный мост
Литейный мост
•Литейный мост
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: гостиница «Октябрьская»
Когда и сколько длится
Когда: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по средам, пятницам и субботам в 23:00
ГК — ваш гид в Санкт-Петербурге
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