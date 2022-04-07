Ночная автобусная экскурсия подарит Вам уникальную возможность увидеть совсем другой город, потому что, сколько бы вы ни гуляли по Санкт-Петербургу днем, сколько бы дворцов и музеев ни посетили, если Вы не видели северную столицу во время белых ночей – считайте, что не знаете о ней самого главного. Исходящий из ниоткуда серебристый свет окутывает громаду Михайловского замка и делает невесомым Смольный собор. В таинственном сумраке Вы увидите Невский проспект, Летний сад, древних египетских сфинксов и Петропавловскую крепость. В завершение экскурсии Вас ждет уникальное зрелище - плавно раскрывающиеся крылья невских мостов - Дворцового, Троицкого, и Литейного. Сезон белых ночей короток, успейте насладиться этим зрелищем.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

площадь Растрелли, Михайловский замок, сфинксы, Дворцовый мост, Троицкий или Литейный мосты (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

Невский проспект

Исаакиевская площадь

Памятник Петру I «Медный всадник»

Сфинксы

Дворцовая площадь

Памятник Чижику-Пыжику

Летний сад

Михайловский замок

Дворцовый мост

Троицкий мост

Литейный мост

Литейный мост

•Литейный мост