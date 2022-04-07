Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (развод мостов)

Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу

Групповая
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (развод мостов)
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (развод мостов)
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (развод мостов)
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (развод мостов)
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (развод мостов)

Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Сфинксы
  • Дворцовая площадь
  • Памятник Чижику-Пыжику
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Дворцовый мост
  • Троицкий мост
  • Литейный мост
Ночная автобусная экскурсия подарит Вам уникальную возможность увидеть совсем другой город, потому что, сколько бы вы ни гуляли по Санкт-Петербургу днем, сколько бы дворцов и музеев ни посетили, если Вы не видели северную столицу во время белых ночей – считайте, что не знаете о ней самого главного. Исходящий из ниоткуда серебристый свет окутывает громаду Михайловского замка и делает невесомым Смольный собор. В таинственном сумраке Вы увидите Невский проспект, Летний сад, древних египетских сфинксов и Петропавловскую крепость. В завершение экскурсии Вас ждет уникальное зрелище - плавно раскрывающиеся крылья невских мостов - Дворцового, Троицкого, и Литейного. Сезон белых ночей короток, успейте насладиться этим зрелищем.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

  • площадь Растрелли, Михайловский замок, сфинксы, Дворцовый мост, Троицкий или Литейный мосты (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

    • Невский проспект
    • Исаакиевская площадь
    • Памятник Петру I «Медный всадник»
    • Сфинксы
    • Дворцовая площадь
    • Памятник Чижику-Пыжику
    • Летний сад
    • Михайловский замок
    • Дворцовый мост
    • Троицкий мост
    • Литейный мост
    • Литейный мост
    •Литейный мост

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    • Транспортное обслуживание
    Что не входит
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
    Завершение: гостиница «Октябрьская»
    Когда и сколько длится
    Когда: по средам, пятницам и субботам в 23:00
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    по средам, пятницам и субботам в 23:00

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