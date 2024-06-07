1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340₽ за человека
скидка
10%
Групповая
1 час
В тренде
Небесная перспектива: эксклюзивный обзор Петербурга с крыши
Откройте для себя Санкт-Петербург с непривычного ракурса, взирая на город с высоты птичьего полета
Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:00
74076 667₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
В тренде
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
30002 550₽ за человека
Индивидуальная
1 час
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
4 000₽ за человека
Фотопрогулка
30 минут
Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле и сделать яркие фотографии
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Бандитский Петербург: экскурсия по следам преступлений
Погрузитесь в тайны криминального Петербурга: следы преступлений и судьбы их героев ждут вас
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Зловещие места и политические убийства Петербурга
Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
65005 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга
Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями
Начало: В районе Большой Морской улице
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
4.5 часа
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Развлечения и нравы имперского Петербурга: путешествие в прошлое
Откройте тайны петровских ассамблей, великосветских балов и каруселей. Интересные истории и яркие события ждут вас
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами
Преодолеть свой страх и погрузиться в другую реальность с единственным незрячим гидом России
Начало: У станции метро «Горьковская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия по блокадному Ленинграду в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по блокадному Ленинграду. Узнайте, как жили люди в годы блокады, прогуливаясь по историческим местам Санкт-Петербурга
Начало: В районе метро Звенигородская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Петербург
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
10 500₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки
Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Окунуться в бескрайний мир фантазии и творчества современных художников
Начало: У входа в музей
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Уникальный трансфер на Tesla с экскурсией по историческому Санкт-Петербургу
Прилетая в Петербург, начните свое путешествие с комфортного трансфера на Tesla, где каждая минута превращается в увлекательное путешествие по истории
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95426 680₽ за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
79005 530₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды ленинградского рока
Прогуляться по культовым рок-местам Петербурга и разобраться в культуре городского андеграунда
Начало: В районе станции метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
Тайны и легенды знаменитой реки - для любителей велопрогулок
Начало: В районе метро Сенная пл
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург в стиле хай-тек
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Начало: любой адрес в центре города или соседних районах
9 июня в 09:00
19 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения
Начало: Рубинштейна 1
13 июня в 18:00
26 июня в 18:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
30 минут
Мотопрогулка по центру Петербурга
Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Большой Морской
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Начало: В районе метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму
Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии
Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому
10 июня в 22:30
11 июня в 22:30
89906 743₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 300₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670₽ за человека
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
Посетить инсайдерские заведения Петербурга - весело, красиво и немного пьяно
14 июня в 18:00
15 июня в 20:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300₽ за человека
Индивидуальная
1 час
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Раскрыть секреты популярных азартных игр и попробовать обыграть казино
Начало: На Невском пр
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
650₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
Раскрыть всю многоликость Петербурга в олицетворяющих его зданиях, набережных и именах
Начало: Выход ст. метро Чернышевская
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 2 000₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий7 июня 2024Потрясающая экскурсия. Прекрасный рассказчик. Однозначно рекомендовано к посещению. Сергей, спасибо огромное. И дети и взрослые до сих пор под впечатлением. 🤝
- ААнна6 июня 2024Спасибо за прекрасно проведенное время! Было очень интересно! Потрясающие виды, прекрасный гид и очень гибкая программа! Огромное спасибо!
- ИИрина6 июня 2024Добрый день. Интересная экскурсия, но подходит для маленького количества экскурсантов и в будний день, так как маршрут проходит по центру, где очень много народу.
- РРоберт6 июня 2024Все было супер!
- ММария6 июня 2024Все хорошо, безопасная локация с сопровождением охранников. В августе пойдем еще)
- ААлёна6 июня 2024Эта поездка - лучшее что было за день! Ребята байкеры очень добрые, позитивные и весёлые, очень интересные. Сама поездка -
- ТТатьяна6 июня 2024Всё четко и понятно. Только положительные эмоции. Мотоциклы - шикарные, комфортные. Сама экскурсия живописная. Благодарю команду
- ААнна6 июня 2024Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
- ААнна6 июня 2024Виктор потрясающий гид и человек! Все четко организовано, на любые вопросы ты получаешь моментальные подробные ответы. Обязательно буду рекомендовать друзьям.
- ССергей6 июня 2024Всё очень понравилось, красивые виды, а главное безопасно.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ночные»
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