Ночные прогулки и экскурсии Санкт-Петербурга

Найдено 273 экскурсии в категории «Ночные» в Санкт-Петербурге, цены от 300 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Californication по-питерски
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340 за человека
Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1 час
44 отзыва
В тренде
Небесная перспектива: эксклюзивный обзор Петербурга с крыши
Откройте для себя Санкт-Петербург с непривычного ракурса, взирая на город с высоты птичьего полета
Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000900 за человека
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
338 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:00
74076 667 за всё до 8 чел.
Легенды и байки Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
295 отзывов
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Магия вечернего Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
26 отзывов
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690 за человека
Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000 за всё до 3 чел.
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
153 отзыва
В тренде
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
30002 550 за человека
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
358 отзывов
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
4 000 за человека
Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
30 минут
477 отзывов
Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле и сделать яркие фотографии
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
2 300 за человека
Бандитский Петербург: по следам преступлений
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
135 отзывов
Бандитский Петербург: экскурсия по следам преступлений
Погрузитесь в тайны криминального Петербурга: следы преступлений и судьбы их героев ждут вас
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
4 800 за всё до 4 чел.
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
468 отзывов
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Зловещие места и политические убийства Петербурга
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Зловещие места и политические убийства Петербурга
Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
65005 850 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга
Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями
Начало: В районе Большой Морской улице
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 6 чел.
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
🚶 Пешая
Квест
4.5 часа
20 отзывов
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000 за всё до 5 чел.
Развлечения и нравы имперского Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Развлечения и нравы имперского Петербурга: путешествие в прошлое
Откройте тайны петровских ассамблей, великосветских балов и каруселей. Интересные истории и яркие события ждут вас
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
6 700 за всё до 4 чел.
Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
21 отзыв
Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами
Преодолеть свой страх и погрузиться в другую реальность с единственным незрячим гидом России
Начало: У станции метро «Горьковская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500 за человека
Блокада: как это было
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
137 отзывов
Индивидуальная экскурсия по блокадному Ленинграду в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по блокадному Ленинграду. Узнайте, как жили люди в годы блокады, прогуливаясь по историческим местам Санкт-Петербурга
Начало: В районе метро Звенигородская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 3 900 за всё до 8 чел.
Классический Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
403 отзыва
Классический Петербург
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
По рекам и каналам на персональном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
91 отзыв
По рекам и каналам на персональном катере
Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
10 500 за всё до 11 чел.
Чарующее сияние ночного Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500 за человека
Фотопрогулка по любимому Петербургу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
22 отзыва
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки
Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Окунуться в бескрайний мир фантазии и творчества современных художников
Начало: У входа в музей
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 400 за всё до 5 чел.
Трансфер на Tesla из аэропорта с экскурсией по Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
51 отзыв
Уникальный трансфер на Tesla с экскурсией по историческому Санкт-Петербургу
Прилетая в Петербург, начните свое путешествие с комфортного трансфера на Tesla, где каждая минута превращается в увлекательное путешествие по истории
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 400 за всё до 3 чел.
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
214 отзывов
Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95426 680 за всё до 3 чел.
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
219 отзывов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
79005 530 за всё до 6 чел.
Легенды ленинградского рока
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
167 отзывов
Легенды ленинградского рока
Прогуляться по культовым рок-местам Петербурга и разобраться в культуре городского андеграунда
Начало: В районе станции метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
203 отзыва
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615 за всё до 10 чел.
Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
Тайны и легенды знаменитой реки - для любителей велопрогулок
Начало: В районе метро Сенная пл
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Петербург в стиле хай-тек
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Петербург в стиле хай-тек
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Начало: любой адрес в центре города или соседних районах
9 июня в 09:00
19 июня в 08:00
5 340 за всё до 4 чел.
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
41 отзыв
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения
Начало: Рубинштейна 1
13 июня в 18:00
26 июня в 18:00
12 000 за всё до 6 чел.
Мотопрогулка по центру Петербурга
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
30 минут
283 отзыва
Мотопрогулка по центру Петербурга
Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Большой Морской
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 800 за человека
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Начало: В районе метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Фонари ночного Петербурга - прошлое, настоящее, будущее
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму
Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии
Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому
10 июня в 22:30
11 июня в 22:30
89906 743 за всё до 3 чел.
В Питере - плыть
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
43 отзыва
В Питере - плыть
Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 300 за всё до 4 чел.
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690 за человека
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670 за человека
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
Посетить инсайдерские заведения Петербурга - весело, красиво и немного пьяно
14 июня в 18:00
15 июня в 20:00
9 800 за всё до 4 чел.
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
2504 отзыва
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300 за человека
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Раскрыть секреты популярных азартных игр и попробовать обыграть казино
Начало: На Невском пр
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
650 за человека
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
226 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000 за человека
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000 за всё до 11 чел.
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
Раскрыть всю многоликость Петербурга в олицетворяющих его зданиях, набережных и именах
Начало: Выход ст. метро Чернышевская
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 2 000 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    7 июня 2024
    Зловещие места и политические убийства Петербурга
    Потрясающая экскурсия. Прекрасный рассказчик. Однозначно рекомендовано к посещению. Сергей, спасибо огромное. И дети и взрослые до сих пор под впечатлением. 🤝
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
    Спасибо за прекрасно проведенное время! Было очень интересно! Потрясающие виды, прекрасный гид и очень гибкая программа! Огромное спасибо!
  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Примечательные дворы Петербурга
    Добрый день. Интересная экскурсия, но подходит для маленького количества экскурсантов и в будний день, так как маршрут проходит по центру, где очень много народу.
  • Р
    Роберт
    6 июня 2024
    В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
    Все было супер!
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
    Все хорошо, безопасная локация с сопровождением охранников. В августе пойдем еще)
  • А
    Алёна
    6 июня 2024
    Californication по-питерски
    Эта поездка - лучшее что было за день! Ребята байкеры очень добрые, позитивные и весёлые, очень интересные. Сама поездка -
    читать дальше

    это взрыв эмоций! Умеренная, но быстрая езда, и если вы боитесь скорости, то вам совершенно не о чем беспокоиться, ведь вас везут профессионалы. Эта скорость очень повышает настроение. Сами ребята очень много знают о городе и рассказывают много историй, о которых просто в интернете не узнаешь.

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    В крепость Орешек на мотоциклах
    Всё четко и понятно. Только положительные эмоции. Мотоциклы - шикарные, комфортные. Сама экскурсия живописная. Благодарю команду
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Они, мосты Петербурга
    Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Чарующее сияние ночного Петербурга
    Виктор потрясающий гид и человек! Все четко организовано, на любые вопросы ты получаешь моментальные подробные ответы. Обязательно буду рекомендовать друзьям.
  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
    Всё очень понравилось, красивые виды, а главное безопасно.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Californication по-питерски
  2. Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
  3. На частном катере по рекам и каналам Петербурга
  4. Легенды и байки Петербурга
  5. Магия вечернего Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Ночные" можно забронировать 273 экскурсии от 300 до 24 750 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 20517 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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