🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 45 отзывов Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас Начало: У СТ.М. «Невский проспект» 3 340 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 1 час 44 отзыва В тренде Небесная перспектива: эксклюзивный обзор Петербурга с крыши Откройте для себя Санкт-Петербург с непривычного ракурса, взирая на город с высоты птичьего полета Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания» 1000 900 ₽ за человека

🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 1 час 338 отзывов На частном катере по рекам и каналам Петербурга Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом Начало: По согласованию 7407 6 667 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 295 отзывов Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны Начало: В районе метро Невский проспект от 1 960 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 26 отзывов Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами Начало: На площади Искусств Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00 1 690 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 47 отзывов Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера Начало: У м. Площадь Восстания 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Мини-группа 4 часа 153 отзыва В тренде Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки Начало: В районе метро Невский проспект Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00 3000 2 550 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 358 отзывов В тренде На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида Начало: Площадь Александра Невского 4 000 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 30 минут 477 отзывов Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ» Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле и сделать яркие фотографии Начало: Площадь Александра Невского 2 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 135 отзывов Бандитский Петербург: экскурсия по следам преступлений Погрузитесь в тайны криминального Петербурга: следы преступлений и судьбы их героев ждут вас 4 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 468 отзывов Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 73 отзыва Зловещие места и политические убийства Петербурга Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии 6500 5 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями Начало: В районе Большой Морской улице 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 4.5 часа 20 отзывов В тренде Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 20 отзывов Развлечения и нравы имперского Петербурга: путешествие в прошлое Откройте тайны петровских ассамблей, великосветских балов и каруселей. Интересные истории и яркие события ждут вас 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 21 отзыв Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами Преодолеть свой страх и погрузиться в другую реальность с единственным незрячим гидом России Начало: У станции метро «Горьковская» Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 и 21:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 137 отзывов Индивидуальная экскурсия по блокадному Ленинграду в Санкт-Петербурге Приглашаем вас на уникальную экскурсию по блокадному Ленинграду. Узнайте, как жили люди в годы блокады, прогуливаясь по историческим местам Санкт-Петербурга Начало: В районе метро Звенигородская от 3 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 403 отзыва Классический Петербург Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям Начало: В районе метро Невский проспект от 1 960 ₽ за всё до 10 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 91 отзыв По рекам и каналам на персональном катере Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю 10 500 ₽ за всё до 11 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 164 отзыва Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1.5 часа 79 отзывов Ночной мототур - мосты и мотоциклы Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов Начало: У вашего отеля в центре города 5 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 22 отзыва Фотопрогулка по любимому Петербургу Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки Начало: Возле станции метро в центре или по договоренности 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 32 отзыва В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом Окунуться в бескрайний мир фантазии и творчества современных художников Начало: У входа в музей 6 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 1 час 51 отзыв Уникальный трансфер на Tesla с экскурсией по историческому Санкт-Петербургу Прилетая в Петербург, начните свое путешествие с комфортного трансфера на Tesla, где каждая минута превращается в увлекательное путешествие по истории 5 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 3 часа 87 отзывов Популярное предложение Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон Начало: В районе метро Площадь Восстание 9000 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 2 часа 214 отзывов Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов 9542 6 680 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 1.5 часа 219 отзывов Гуляем с детьми от конки до сфинксов Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова Начало: У станции метро Василеостровская 7900 5 530 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 167 отзывов Легенды ленинградского рока Прогуляться по культовым рок-местам Петербурга и разобраться в культуре городского андеграунда Начало: В районе станции метро Чернышевская от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 203 отзыва Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи Начало: В районе метро Гостиный двор от 7350 6 615 ₽ за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки Тайны и легенды знаменитой реки - для любителей велопрогулок Начало: В районе метро Сенная пл от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Петербург в стиле хай-тек Изучить районы города, в которых будущее уже наступило Начало: любой адрес в центре города или соседних районах 5 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 41 отзыв Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения Начало: Рубинштейна 1 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 30 минут 283 отзыва Мотопрогулка по центру Петербурга Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках Начало: В районе Большой Морской 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 51 отзыв Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты Начало: В районе метро Чернышевская от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 2 часа 134 отзыва Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому 8990 6 743 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 43 отзыва В Питере - плыть Насладиться прогулкой на частном катере, слушая нескучные рассказы о богатом прошлом города 12 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 17 отзывов Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной) Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор» Расписание: ежедневно в 23:00 1 690 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут» Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете Начало: У станции метро «Невский проспект» 4 670 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 14 отзывов На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием Начало: В Лопухинском саду 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 17 отзывов По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей Посетить инсайдерские заведения Петербурга - весело, красиво и немного пьяно 9 800 ₽ за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы 20% скидка Групповая 2.5 часа 2504 отзыва Джаз над ночной Невой под разводными мостами Начало: Набережная Макарова дом 34 от 1625 1 300 ₽ за человека

Индивидуальная 1 час 17 отзывов «Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей Раскрыть секреты популярных азартных игр и попробовать обыграть казино Начало: На Невском пр 650 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 1 час 226 отзывов Популярное предложение Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград» Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии Расписание: любой день, любое время 3 000 ₽ за человека

🚤 На катере ⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Индивидуальная 1 час 1 отзыв Популярное предложение Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150 Расписание: В удобное для вас время 9 000 ₽ за всё до 11 чел.