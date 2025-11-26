Аудиоэкскурсия по Линдуловской роще — это самостоятельное путешествие по одному из самых живописных уголков Ленинградской области и памятнику природной и культурной истории. Обратите внимание, что входной билет не входит в стоимость экскурсии и приобретается на месте. Во время прогулки вы погрузитесь в историю, начало которой положил Петр I, увидите исполинские деревья возрастом более двух с половиной столетий, полюбуетесь бурной рекой Рощинкой и, возможно, встретите ее обитателей — белок, уток или зайцев. Маршрут начинается у парковки недалеко от поселка Рощино. Здесь есть беседки, где можно укрыться от дождя. Маршрут круговой: тропа ведет к реке, идет вдоль берега и возвращается обратно. Дорожка благоустроена, в сырых местах проложены мостки, поэтому можно даже в мокрую погоду смело отправляться в путь. Линдуловская роща — это территория без кафе и магазинов, поэтому заранее возьмите с собой воду, еду, а летом — репелленты. Поток реки местами быстрый — будьте осторожны и следите за детьми. Из Санкт-Петербурга можно доехать на электричке с Финляндского вокзала до станции Рощино (время в пути — около часа), затем пройти пешком около трех километров. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

