Описание аудиогида
Аудиоэкскурсия по Линдуловской роще — это самостоятельное путешествие по одному из самых живописных уголков Ленинградской области и памятнику природной и культурной истории. Обратите внимание, что входной билет не входит в стоимость экскурсии и приобретается на месте. Во время прогулки вы погрузитесь в историю, начало которой положил Петр I, увидите исполинские деревья возрастом более двух с половиной столетий, полюбуетесь бурной рекой Рощинкой и, возможно, встретите ее обитателей — белок, уток или зайцев. Маршрут начинается у парковки недалеко от поселка Рощино. Здесь есть беседки, где можно укрыться от дождя. Маршрут круговой: тропа ведет к реке, идет вдоль берега и возвращается обратно. Дорожка благоустроена, в сырых местах проложены мостки, поэтому можно даже в мокрую погоду смело отправляться в путь. Линдуловская роща — это территория без кафе и магазинов, поэтому заранее возьмите с собой воду, еду, а летом — репелленты. Поток реки местами быстрый — будьте осторожны и следите за детьми. Из Санкт-Петербурга можно доехать на электричке с Финляндского вокзала до станции Рощино (время в пути — около часа), затем пройти пешком около трех километров. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ Сосновая Поляна
Завершение: Линдуловская роща
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 6 чел.
Природная экскурсия по Линдуловской роще
Начало: 60.237348, 29.539724
Расписание: Большая просьба, перед бронированием уточнить, свободно ли время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.