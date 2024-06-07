Познавательные экскурсии на природе в Санкт-Петербурге

Найдено 479 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«Кроме того, мы покажем вам: Гостиный двор, Адмиралтейство, Летний сад, Петровский док, Якорную площадь и полуденную пушку»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250 за человека
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
54 отзыва
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095 за человека
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
189 отзывов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
«После прогулки вы можете остаться в музее-заповеднике, насладиться прогулкой по территории комплекса и посетить дворец»
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320 за человека
Тайны Заячьего острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
80 отзывов
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
608 отзывов
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780 за человека
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2005 отзывов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
13 часов
540 отзывов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
«Водопады Ахинкоски: здесь вы увидите места съемок фильмов «А зори здесь тихие» и «Брат», полюбуетесь карельской природой со смотровой площадки и пройдете по тропе вдоль порогов реки Тохмайоки»
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200 за человека
Автобусная экскурсия в Царское Село - всё включено
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
193 отзыва
Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Откройте для себя величие Царского Села на автобусной экскурсии. Включены трансфер, билеты и гид
Начало: От Казанского собора
«На прогулке по историческому парку вы познакомитесь с французским регулярным и английским пейзажным стилями»
9 июня в 09:00
10 июня в 15:00
54502 998 за человека
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
🚗 На машине
🚀 На метеоре
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
6 часов
229 отзывов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
«Каскад «Шахматная гора» с драконами и гротом»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560 за человека
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
26 отзывов
В тренде
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Посетите мраморный каньон Рускеала, крепость Корела, водопады Ахвеноски и город Сортавала
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
«Водопады Ахинкоски — великолепный комплекс, состоящий из четырех водопадов, расположенный в месте разлива реки Тохмайоки»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 490 за человека
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
365 отзывов
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
42503 825 за человека
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
«Вы пройдёте мимо живописных набережных, проскользнёте под кружевными сводами мостов, а также с воды рассмотрите:»
1 600 за человека
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
9 июня в 09:30
10 июня в 12:00
от 2 800 за всё до 5 чел.
Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
330 отзывов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
«Здесь прогуляемся по экотропе, насладимся шумом водопадов и дивным карельским лесом со скалами и озерами»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900 за человека
Верхний и Нижний парки Петергофа
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Верхний и Нижний парки Петергофа: уникальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Петергофу: Верхний и Нижний парки, фонтаны, гроты, сады и архитектурные шедевры. Узнайте историю и насладитесь красотой
«В Петергофе мы осмотрим Верхний сад и фонтаны Нижнего парка, Колонистский и Луговой парки, Английский парк, парк Александрия и напротив него — Александрийский парк»
12 июня в 14:30
14 июня в 08:30
11 000 за всё до 5 чел.
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
517 отзывов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
«В блистательном Царском Селе, пейзажном Павловском парке и романтичной Гатчине вы узнаете о загородной жизни императорской семьи, рассмотрите подлинные интерьеры и заглянете в личные покои русских монархов»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
143 отзыва
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690 за человека
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
🚗 На машине
Групповая
6 часов
39 отзывов
Популярное предложение
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в мини-группе и наслаждайтесь Петергофом без забот. Трансфер, билеты и гид включены
Начало: На площади Искусств
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за человека
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
26 отзывов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
«На прогулке по придворцовой территории гид расскажет о регулярном стиле на примере Старого сада и пейзажном стиле на примере Английского парка»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200 за человека
Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
19 отзывов
Незабываемый день в Петергофе: фонтаны и дворцы с билетами
Проведите целый день в Петергофе, наслаждаясь красотой фонтанов и дворцов. Групповая экскурсия с гидом, без очередей и суеты. Включены билеты и транспорт
Начало: На площади Искусств
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750 за человека
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
«Переходим к архитектурной доминанте в ансамбле музея-заповедника — Большому дворцу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470 за всё до 4 чел.
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
72 отзыва
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
«Монрепо — это про спокойное созерцание, единение с северной природой»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 340 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
35 отзывов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900 за человека
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
«Это один из самых больших пейзажных парков Европы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950 за всё до 4 чел.
Гатчина: рыцарский замок для императоров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка
Начало: У Гатчинского дворца
«Гатчина — это богатая история, впечатляющая архитектура и живописные пейзажи»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
8 000 за всё до 7 чел.
Идиллический Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Начало: В центре города
«А также вы погуляете по живописному Павловскому парку в долине реки Славянка»
19 июня в 14:00
25 июня в 09:00
13 700 за всё до 2 чел.
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
«Природа и рукотворные объекты здесь настолько слиты, что непосвященным может показаться, что так оно и было»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990 за всё до 4 чел.
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
52 отзыва
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990 за человека
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
29 отзывов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
«В нашей программе: Синий мост Обводного канала и Кронштадтский футшток, памятник колюшке, Итальянский дворец и пруд, Голландская кухня, Никольский военно-морской собор, Петровский сад, Якорная площадь и памятник С»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500 за человека
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 740 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
462 отзыва
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
««Квест по Летнему саду» может быть как семейной прогулкой, так и с группой детей»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест в Царском Селе
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
184 отзыва
Экскурсия-квест «Тайны Царского Села»: Пушкин, загадки истории, сокровища
Откройте тайны Царского Села в увлекательном квесте: история, загадки и поиски сокровищ для всей семьи
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 69006 210 за всё до 10 чел.
Грани Васильевского: дорогами островитян
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
165 отзывов
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
«Мы увидим самый угрюмый двор-колодец Петербурга и дойдем до самой живописной точки Петербурга — Стрелки Васильевского острова»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
18 отзывов
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
«С теми, кому больше по душе природа, мы отправимся на берег Балтийского моря, к Финскому заливу»
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 4 чел.
Развлечения и нравы имперского Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Развлечения и нравы имперского Петербурга: путешествие в прошлое
Откройте тайны петровских ассамблей, великосветских балов и каруселей. Интересные истории и яркие события ждут вас
«Марсово поле, Летний сад, Дворцовая набережная — это любимые места для забав петровского времени»
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
6 700 за всё до 4 чел.
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
217 отзывов
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём
18 июня в 11:00
24 июня в 11:00
4 550 за всё до 6 чел.
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
Екатерининский и Александровский дворцы и парки, а также Янтарная комната в поездке на весь день
Начало: На площади Искусств (метро "Невский проспект" или ...
«Александровский парк, состоящий из Нижнего и Пейзажного садов»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
40 отзывов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
«В ходе экскурсии Вы побываете в одном из малых дворцов или музеев Петергофского заповедника, каждый из которых имеет свою историю»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 100 за человека
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
«Пройдём по саду Академии художеств, мимо мозаичной мастерской и памятника Клодту»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
«Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых
Начало: У входа в Летний сад
«Наша прогулка пройдет по живописным аллеям Летнего сада, среди мраморных скульптур и фонтанов»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 850 за всё до 6 чел.
По Петербургу с петербуржцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
582 отзыва
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
«Летний сад, где вы поймете, почему его называют «огородом» Пушкина, и узнаете, что осталось от сада после реставрации»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 40 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Кронштадт: секреты морской крепости
Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
258 отзывов
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в групповом формате
Начало: На Площади Искусств
«Мы приглашаем вас посетить этот музей-заповедник с нашим профессиональным гидом, который увлечет и взрослых, и детей»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
14 июня в 11:00
48004 320 за человека
Из Петербурга в Кронштадт на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
112 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Исследовать старинный город-крепость на острове в компании профессионального гида
«В самом Кронштадте поговорим об истории города и увидим все его главные достопримечательности: Якорную площадь, Морской собор, аллею Адмиралов, Летний сад и Пеньковый мост»
10 июня в 15:00
14 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
  2. Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
  3. Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
  4. Тайны Заячьего острова
  5. Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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