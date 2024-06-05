Аудиогиды и аудиоэкскурсии Санкт-Петербурга

Найдено 91 экскурсия в категории «Аудиогиды» в Санкт-Петербурге, цены от 300 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Билеты
2.5 часа
32 отзыва
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров
Начало: В Михайловском сквере
«Аудиоэкскурсия познакомит вас с 45 яркими шедеврами коллекции и поможет лучше понимать Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Федора Рокотова и других признанных мастеров прошлого»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 390 за билет
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1 час
25 отзывов
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир ювелирного искусства с билетом в Музей Фаберже и аудиоэкскурсией. Откройте для себя легендарные пасхальные яйца и другие шедевры
Начало: У входа в музей Фаберже
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990 за билет
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
58 отзывов
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
Начало: Садовая улица, 2, Центральный район
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00-21:00, вт - выходной
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от 1 290 за билет
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
95 отзывов
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
Начало: Дворцовая площадь
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
104 отзыва
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2 отзыва
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
«Ответить на эти вопросы поможет эта обзорная аудиоэкскурсия»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
от 1 390 за билет
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
67 отзывов
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Начало: Исаакиевская площадь, 4 (со стороны Малой Морской)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30)
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 650 за билет
На катере - по малым рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
346 отзывов
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом. Насладитесь видами города и узнайте его историю, не выходя из комфортабельного судна
Начало: На набережной р. Фонтанки
«А с помощью аудиогида на борту вы услышите немало интересных фактов о Северной столице: от ярких исторических деталей до историй литературного Петербурга»
Сегодня в 22:45
Завтра в 11:30
1 600 за человека
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
🛥 На яхте
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
5 отзывов
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000 за всё до 8 чел.
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
134 отзыва
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
Начало: Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Время работы музея: с 10:00 до 18:00 (вт — выходной; чт — 13-21)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 390 за билет
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
🚤 На катере
Аудиогид
1.5 часа
3 отзыва
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
«В стоимость входит водная прогулка, услуги капитана из нашей команды и аудиогид с авторской экскурсией»
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600 за человека
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час
6 отзывов
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет работать аудиогид»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450 за человека
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
82 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Кульминация прогулки ждет вас в акватории Невы: вы увидите, как в ночи разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, а дополнит романтическое зрелище фоновое аудиосопровождение саксофона»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890 за человека
К разводным мостам - на ночном теплоходе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
К разводным мостам - на ночном теплоходе
Увидеть Петербург в вечерней подсветке, а также его главное «шоу» на воде под рассказы аудиогида
Начало: У памятника «Медный всадник»
«Адмиралтейство, Ростральные колонны, Петропавловка, крейсер «Аврора», «Лахта Центр» и другие достопримечательности, о которых поведает аудиогид, будут на нашем пути»
Расписание: ежедневно в 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2 500 за человека
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1.5 часа
475 отзывов
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
«Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид (без наушников)»
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1 700 за человека
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Начало: Павловский парк
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590 за человека
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова
Начало: Набережная реки Малой Невки, 11
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
🚶 Пешая
Билеты
1 час
59 отзывов
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Начало: Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990 за билет
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
4 отзыва
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
Начало: Дворцовая площадь
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
2 отзыва
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Начало: Площадь Труда (Конногвардейский бульвар, 6)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
9 отзывов
Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
Начало: Площадь Льва Толстого (Большой ПР.П. С, 75)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Начало: Кронверкская набережная, 3
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Начало: Каменноостровский проспект, 83
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
Начало: Невский проспект, 15
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
6 отзывов
Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом
Начало: Дворцовая площадь, 2
«Присоединяйтесь к аудио туру по рыцарскому залу и познакомьтесь с разнообразием оружия Западной Европы 15-17 веков»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1 отзыв
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
Начало: Иоанновский мост
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
1 740 за билет
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
15 отзывов
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Путешествие в царство петровского барокко: история создания и шедевры в деталях
Начало: Около входа в Нижний парк
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 390 за билет
«Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
3 отзыва
«Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Начало: Малая Морская улица, 4/1, ТК «Адмирал»
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
990 за билет
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Осмотреть апартаменты главной резиденции дома Романовых и представить быт императорской семьи
Начало: Около входа в Эрмитаж
«Добро пожаловать в аудиогид по парадным жилым интерьерам Эрмитажа»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
⛴ На теплоходе
скидка
30%
Аудиогид
1 час
330 отзывов
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
«А еще отыщете дома-близнецы на Фонтанке, вспомните легендарного Чижика-Пыжика и услышите аудио-истории о городе и его жителях»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
1200840 за человека
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
Начало: Загородный проспект, 52
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Аудиогид по Витебскому вокзалу (круглосуточно)
🚶 Пешая
Аудиогид
30 минут
4 отзыва
Аудиогид по Витебскому вокзалу (круглосуточно)
Исследовать интерьеры архитектурного шедевра в стиле модерн, следуя за голосом в наушниках
Начало: На Витебском вокзале
«Эту историю и многое другое вам расскажет наш аудиогид, пока вы будете гулять по залам удивительной красоты»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
300 за человека
Билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
13 отзывов
Билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Начало: Александровская колонна (Дворцовая площадь)
«Приглашаем вас на семейную аудиоэкскурсию-квест по одному из лучших музеев мира – Государственному Эрмитажу»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 190 за билет
Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
15 отзывов
Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией
Начало: Дворцовая площадь, 2
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 190 за билет
Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе
Начало: Ул. Садовая, 3, г. Пушкин
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590 за человека
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Начало: Казанская площадь, 2
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Начало: Шпалерная улица, 18
«Аудиоэкскурсия по местам писателя Сергея Довлатова даст вам возможность погрузиться в литературную жизнь Ленинграда 1970-ых годов, побывать в культовых книжных магазинах и барах, и узнать, как проводил время автор «Заповедника» и «Иностранки»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час
3 отзыва
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
Полюбоваться самым центром Петербурга с воды под рассказы авторского аудиогида
Начало: У Петропавловской крепости
«Мы записали для вас особенный, авторский аудиогид, который нескучно познакомит вас с любопытными сюжетами из прошлого»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400 за человека
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
20 отзывов
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Начало: Дворцовая площадь, 2
«Аудиоэкскурсия не даст вам потеряться в бесконечных анфиладах Эрмитажа и не позволит заскучать»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
⛴ На теплоходе
скидка
20%
Аудиогид
1.5 часа
50 отзывов
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
Пройти на теплоходе, слушая аудиогид, и стать свидетелем старинной традиции
Начало: На набережной Фонтанки, д. 71
«Успеете сделать фотографии и услышите краткую аудио-информацию о достопримечательностях»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
13001 040 за человека
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
20 отзывов
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
«Прогулку будет сопровождать интересный рассказ аудиогида, а капитан дополнит экскурсию любопытными фактами о городе»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
7 990 за всё до 7 чел.
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1 час
7 отзывов
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Мозаика, история и архитектура самого яркого и необычного храма Петербурга
Начало: Около Итальянского моста
«Как такой собор появился в нашем «европейском» городе — вы раскроете на аудиоэкскурсии»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 250 за билет
Скульптуры Летнего сада: аудиопрогулка под музыку барокко
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
2 отзыва
Скульптуры Летнего сада: аудиопрогулка под музыку барокко
Начало: Наб. Лебяжьей канавки, Санкт-Петербург, 191186
«Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми статуями Летнего сада и исследуете их историю»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
4.5 часа
4 отзыва
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
«Дополнит увиденное аудио-экскурсия с рассказами о главных достопримечательностях на маршруте»
10 июня в 14:30
14 июня в 14:30
2 100 за человека
Аудио квест экскурсия: тайные локации вдоль Невского
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
4 отзыва
Аудио квест экскурсия: тайные локации вдоль Невского
Начало: Станция метро Гостиный двор
«Вы можете выбрать формат проведения экскурсии - аудиогид или текстовая экскурсия»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
  2. Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
  3. Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
  4. Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
  5. Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Аудиогиды" можно забронировать 91 экскурсию от 300 до 24 750 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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