1 чел.
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Билеты
2.5 часа
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров
Начало: В Михайловском сквере
«Аудиоэкскурсия познакомит вас с 45 яркими шедеврами коллекции и поможет лучше понимать Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Федора Рокотова и других признанных мастеров прошлого»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 390₽ за билет
Билеты
1 час
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир ювелирного искусства с билетом в Музей Фаберже и аудиоэкскурсией. Откройте для себя легендарные пасхальные яйца и другие шедевры
Начало: У входа в музей Фаберже
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990₽ за билет
Билеты
2 часа
Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами
Начало: Садовая улица, 2, Центральный район
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00-21:00, вт - выходной
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от 1 290₽ за билет
Билеты
3 часа
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
Начало: Дворцовая площадь
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290₽ за билет
Билеты
2 часа
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Билеты
3 часа
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
«Ответить на эти вопросы поможет эта обзорная аудиоэкскурсия»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
от 1 390₽ за билет
Билеты
2 часа
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Начало: Исаакиевская площадь, 4 (со стороны Малой Морской)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30)
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 650₽ за билет
Аудиогид
1 час
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом. Насладитесь видами города и узнайте его историю, не выходя из комфортабельного судна
Начало: На набережной р. Фонтанки
«А с помощью аудиогида на борту вы услышите немало интересных фактов о Северной столице: от ярких исторических деталей до историй литературного Петербурга»
Сегодня в 22:45
Завтра в 11:30
1 600₽ за человека
Аудиогид
1 час
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000₽ за всё до 8 чел.
Билеты
2 часа
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
Начало: Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Время работы музея: с 10:00 до 18:00 (вт — выходной; чт — 13-21)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 390₽ за билет
Аудиогид
1.5 часа
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
«В стоимость входит водная прогулка, услуги капитана из нашей команды и аудиогид с авторской экскурсией»
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600₽ за человека
Аудиогид
1 час
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет работать аудиогид»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Кульминация прогулки ждет вас в акватории Невы: вы увидите, как в ночи разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, а дополнит романтическое зрелище фоновое аудиосопровождение саксофона»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
К разводным мостам - на ночном теплоходе
Увидеть Петербург в вечерней подсветке, а также его главное «шоу» на воде под рассказы аудиогида
Начало: У памятника «Медный всадник»
«Адмиралтейство, Ростральные колонны, Петропавловка, крейсер «Аврора», «Лахта Центр» и другие достопримечательности, о которых поведает аудиогид, будут на нашем пути»
Расписание: ежедневно в 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2 500₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
«Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид (без наушников)»
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1 700₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Начало: Павловский парк
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова
Начало: Набережная реки Малой Невки, 11
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Билеты
1 час
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Начало: Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990₽ за билет
Аудиогид
3 часа
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
Начало: Дворцовая площадь
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Аудиогид
1 час
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Начало: Площадь Труда (Конногвардейский бульвар, 6)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
Начало: Площадь Льва Толстого (Большой ПР.П. С, 75)
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Начало: Кронверкская набережная, 3
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Начало: Каменноостровский проспект, 83
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
Начало: Невский проспект, 15
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Билеты
2 часа
Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом
Начало: Дворцовая площадь, 2
«Присоединяйтесь к аудио туру по рыцарскому залу и познакомьтесь с разнообразием оружия Западной Европы 15-17 веков»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Билеты
2 часа
Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона
Начало: Иоанновский мост
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
1 740₽ за билет
Билеты
3 часа
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Путешествие в царство петровского барокко: история создания и шедевры в деталях
Начало: Около входа в Нижний парк
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 390₽ за билет
Билеты
2 часа
«Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Начало: Малая Морская улица, 4/1, ТК «Адмирал»
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
990₽ за билет
Билеты
1.5 часа
Популярное предложение
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Осмотреть апартаменты главной резиденции дома Романовых и представить быт императорской семьи
Начало: Около входа в Эрмитаж
«Добро пожаловать в аудиогид по парадным жилым интерьерам Эрмитажа»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290₽ за билет
скидка
30%
Аудиогид
1 час
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
«А еще отыщете дома-близнецы на Фонтанке, вспомните легендарного Чижика-Пыжика и услышите аудио-истории о городе и его жителях»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
1200840₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
Начало: Загородный проспект, 52
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Аудиогид
30 минут
Аудиогид по Витебскому вокзалу (круглосуточно)
Исследовать интерьеры архитектурного шедевра в стиле модерн, следуя за голосом в наушниках
Начало: На Витебском вокзале
«Эту историю и многое другое вам расскажет наш аудиогид, пока вы будете гулять по залам удивительной красоты»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
300₽ за человека
Билеты
2 часа
Билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Начало: Александровская колонна (Дворцовая площадь)
«Приглашаем вас на семейную аудиоэкскурсию-квест по одному из лучших музеев мира – Государственному Эрмитажу»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 190₽ за билет
Билеты
2 часа
Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией
Начало: Дворцовая площадь, 2
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 190₽ за билет
Аудиогид
2 часа
Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе
Начало: Ул. Садовая, 3, г. Пушкин
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Начало: Казанская площадь, 2
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Начало: Шпалерная улица, 18
«Аудиоэкскурсия по местам писателя Сергея Довлатова даст вам возможность погрузиться в литературную жизнь Ленинграда 1970-ых годов, побывать в культовых книжных магазинах и барах, и узнать, как проводил время автор «Заповедника» и «Иностранки»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Аудиогид
1 час
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
Полюбоваться самым центром Петербурга с воды под рассказы авторского аудиогида
Начало: У Петропавловской крепости
«Мы записали для вас особенный, авторский аудиогид, который нескучно познакомит вас с любопытными сюжетами из прошлого»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400₽ за человека
Билеты
2 часа
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Начало: Дворцовая площадь, 2
«Аудиоэкскурсия не даст вам потеряться в бесконечных анфиладах Эрмитажа и не позволит заскучать»
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290₽ за билет
скидка
20%
Аудиогид
1.5 часа
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
Пройти на теплоходе, слушая аудиогид, и стать свидетелем старинной традиции
Начало: На набережной Фонтанки, д. 71
«Успеете сделать фотографии и услышите краткую аудио-информацию о достопримечательностях»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
13001 040₽ за человека
Аудиогид
1 час
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
«Прогулку будет сопровождать интересный рассказ аудиогида, а капитан дополнит экскурсию любопытными фактами о городе»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
7 990₽ за всё до 7 чел.
Билеты
1 час
Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия
Мозаика, история и архитектура самого яркого и необычного храма Петербурга
Начало: Около Итальянского моста
«Как такой собор появился в нашем «европейском» городе — вы раскроете на аудиоэкскурсии»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 250₽ за билет
Аудиогид
1 час
Скульптуры Летнего сада: аудиопрогулка под музыку барокко
Начало: Наб. Лебяжьей канавки, Санкт-Петербург, 191186
«Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми статуями Летнего сада и исследуете их историю»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Аудиогид
4.5 часа
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
«Дополнит увиденное аудио-экскурсия с рассказами о главных достопримечательностях на маршруте»
10 июня в 14:30
14 июня в 14:30
2 100₽ за человека
Квест
2.5 часа
Аудио квест экскурсия: тайные локации вдоль Невского
Начало: Станция метро Гостиный двор
«Вы можете выбрать формат проведения экскурсии - аудиогид или текстовая экскурсия»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Все понравилось, спасибо!
- ККатерина4 июня 2024Отличная поездка! Понравилось то, что была не только стандартная поездка по центру!
- ННаталья4 июня 2024Все хорошо, спасибо.
- ЕЕвгений3 июня 2024Отличная аудиоэкскурсия для самостоятельного посещения храма Спаса на Крови. Аудиоэкскурсия поделена на части которые включаются автоматически при приближении к указанному месту. Рассказывается полная история образования храма. Приятный не навязчивый голос. Все понравилось спасибо организаторам.
- ЖЖанна3 июня 2024Хотелось бы, чтобы в каждом зале тоже было название как и в аудиогиде, немного, произошла путаница, т. к некоторые залы были закрыты.
- ТТатьяна3 июня 2024Доступная цена 2.5 часа ездили, экскурсия по Питеру на воде, что может быть лучше! В конце увидела до слез раздирающие мосты 😽 Капитан короля красавчик, очень хорошо водит кораблик. А так же можно взять кофе, а внизу под крышей играет саксофонист
- ТТатьяна3 июня 2024Хорошо,что взяла аудиогида, ходила столько,сколько хотела, а так же после прослушивания ставила на паузу, и рассматривала ближе
- LLiudmila2 июня 2024большой достаточно кораблик. экскурсия в записи. оборвалась на полуслове. саксофон практически не слышали, видимо он играл только внизу в застекл части. Мест всем на открытой палубе хватило. имейте в виду, чьо пледы продают за деньги. в принципе цена/ качество соответствует.
- ППолянцева2 июня 2024Экскурсия замечательная! Рекомендую всем! Просто классно!
- ААнна1 июня 2024Отличная экскурсия. Очень красиво. Всем рекомендую. Только одевайтесь теплее!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аудиогиды»
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