Билеты 2.5 часа 32 отзыва Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров Начало: В Михайловском сквере «Аудиоэкскурсия познакомит вас с 45 яркими шедеврами коллекции и поможет лучше понимать Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Федора Рокотова и других признанных мастеров прошлого» 1 390 ₽ за билет

Билеты 1 час 25 отзывов Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия в Санкт-Петербурге Погрузитесь в мир ювелирного искусства с билетом в Музей Фаберже и аудиоэкскурсией. Откройте для себя легендарные пасхальные яйца и другие шедевры Начало: У входа в музей Фаберже «Как проходит экскурсия с аудиогидом» 990 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 58 отзывов Михайловский замок: аудиоэкскурсия с входными билетами Начало: Садовая улица, 2, Центральный район «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты» Расписание: Пн, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00-21:00, вт - выходной от 1 290 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 3 часа 95 отзывов Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1 Начало: Дворцовая площадь «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты» Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 290 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 104 отзыва Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты» Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 090 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 3 часа 2 отзыва Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк) «Ответить на эти вопросы поможет эта обзорная аудиоэкскурсия» от 1 390 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 67 отзывов Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду Начало: Исаакиевская площадь, 4 (со стороны Малой Морской) «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты» Расписание: Ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30) 1 650 ₽ за билет

🚤 На катере Аудиогид 1 час 346 отзывов На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга Прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга с аудиогидом. Насладитесь видами города и узнайте его историю, не выходя из комфортабельного судна Начало: На набережной р. Фонтанки «А с помощью аудиогида на борту вы услышите немало интересных фактов о Северной столице: от ярких исторических деталей до историй литературного Петербурга» 1 600 ₽ за человека

🛥 На яхте 🚤 На катере Аудиогид 1 час 5 отзывов Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00 10 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 134 отзыва Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам Начало: Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты» Расписание: Время работы музея: с 10:00 до 18:00 (вт — выходной; чт — 13-21) от 1 390 ₽ за билет

🚤 На катере Аудиогид 1.5 часа 3 отзыва На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе) Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц... «В стоимость входит водная прогулка, услуги капитана из нашей команды и аудиогид с авторской экскурсией» 1 600 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1 час 6 отзывов На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом Начало: На набережной реки Фонтанка «Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет работать аудиогид» Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00 1 450 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы 30% скидка Аудиогид 2.5 часа 82 отзыва Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона Начало: На набережной реки Фонтанка «Кульминация прогулки ждет вас в акватории Невы: вы увидите, как в ночи разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, а дополнит романтическое зрелище фоновое аудиосопровождение саксофона» 2700 1 890 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 2.5 часа 1 отзыв К разводным мостам - на ночном теплоходе Увидеть Петербург в вечерней подсветке, а также его главное «шоу» на воде под рассказы аудиогида Начало: У памятника «Медный всадник» «Адмиралтейство, Ростральные колонны, Петропавловка, крейсер «Аврора», «Лахта Центр» и другие достопримечательности, о которых поведает аудиогид, будут на нашем пути» Расписание: ежедневно в 23:30 2 500 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1.5 часа 475 отзывов Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ... «Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид (без наушников)» 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка Начало: Павловский парк «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 6 отзывов Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова Начало: Набережная реки Малой Невки, 11 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 1 час 59 отзывов Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже Начало: Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21) «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты» Расписание: Музей Фаберже работает ежедневно, с 10:00 до 21:00 990 ₽ за билет

🚶 Пешая Аудиогид 3 часа 4 отзыва Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа Начало: Дворцовая площадь «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 2 отзыва Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении Начало: Площадь Труда (Конногвардейский бульвар, 6) «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 9 отзывов Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки Начало: Площадь Льва Толстого (Большой ПР.П. С, 75) «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга Начало: Кронверкская набережная, 3 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 690 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы Начало: Каменноостровский проспект, 83 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков Начало: Невский проспект, 15 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 790 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 6 отзывов Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом Начало: Дворцовая площадь, 2 «Присоединяйтесь к аудио туру по рыцарскому залу и познакомьтесь с разнообразием оружия Западной Европы 15-17 веков» Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 090 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 1 отзыв Петропавловская крепость: аудиопрогулка по крепости с посещением Собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона Начало: Иоанновский мост «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды 1 740 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 3 часа 15 отзывов Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю Путешествие в царство петровского барокко: история создания и шедевры в деталях Начало: Около входа в Нижний парк «Как проходит экскурсия с аудиогидом» 1 390 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 3 отзыва «Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией Начало: Малая Морская улица, 4/1, ТК «Адмирал» «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00 990 ₽ за билет

Билеты 1.5 часа 8 отзывов Популярное предложение Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия Осмотреть апартаменты главной резиденции дома Романовых и представить быт императорской семьи Начало: Около входа в Эрмитаж «Добро пожаловать в аудиогид по парадным жилым интерьерам Эрмитажа» 1 290 ₽ за билет

⛴ На теплоходе 30% скидка Аудиогид 1 час 330 отзывов Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом Пройти по главным водным артериям города на теплоходе Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ «А еще отыщете дома-близнецы на Фонтанке, вспомните легендарного Чижика-Пыжика и услышите аудио-истории о городе и его жителях» 1200 840 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚉 На поезде Аудиогид 2 часа 1 отзыв Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог Начало: Загородный проспект, 52 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 690 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 30 минут 4 отзыва Аудиогид по Витебскому вокзалу (круглосуточно) Исследовать интерьеры архитектурного шедевра в стиле модерн, следуя за голосом в наушниках Начало: На Витебском вокзале «Эту историю и многое другое вам расскажет наш аудиогид, пока вы будете гулять по залам удивительной красоты» 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 13 отзывов Билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей Начало: Александровская колонна (Дворцовая площадь) «Приглашаем вас на семейную аудиоэкскурсию-квест по одному из лучших музеев мира – Государственному Эрмитажу» Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 190 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 15 отзывов Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией Начало: Дворцовая площадь, 2 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты» Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 190 ₽ за билет

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Драгоценности Александровского парка: аудиоэкскурсия в Царском селе Начало: Ул. Садовая, 3, г. Пушкин «Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид» 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга Начало: Казанская площадь, 2 «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» 790 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя Начало: Шпалерная улица, 18 «Аудиоэкскурсия по местам писателя Сергея Довлатова даст вам возможность погрузиться в литературную жизнь Ленинграда 1970-ых годов, побывать в культовых книжных магазинах и барах, и узнать, как проводил время автор «Заповедника» и «Иностранки»» 890 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1 час 3 отзыва Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости Полюбоваться самым центром Петербурга с воды под рассказы авторского аудиогида Начало: У Петропавловской крепости «Мы записали для вас особенный, авторский аудиогид, который нескучно познакомит вас с любопытными сюжетами из прошлого» 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 20 отзывов Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами Начало: Дворцовая площадь, 2 «Аудиоэкскурсия не даст вам потеряться в бесконечных анфиладах Эрмитажа и не позволит заскучать» Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00 1 290 ₽ за билет

⛴ На теплоходе 20% скидка Аудиогид 1.5 часа 50 отзывов Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости» Пройти на теплоходе, слушая аудиогид, и стать свидетелем старинной традиции Начало: На набережной Фонтанки, д. 71 «Успеете сделать фотографии и услышите краткую аудио-информацию о достопримечательностях» 1300 1 040 ₽ за человека

🚤 На катере Аудиогид 1 час 20 отзывов Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере «Прогулку будет сопровождать интересный рассказ аудиогида, а капитан дополнит экскурсию любопытными фактами о городе» Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00 7 990 ₽ за всё до 7 чел.

Билеты 1 час 7 отзывов Спас на Крови: билет и аудиоэкскурсия Мозаика, история и архитектура самого яркого и необычного храма Петербурга Начало: Около Итальянского моста «Как такой собор появился в нашем «европейском» городе — вы раскроете на аудиоэкскурсии» 1 250 ₽ за билет

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 2 отзыва Скульптуры Летнего сада: аудиопрогулка под музыку барокко Начало: Наб. Лебяжьей канавки, Санкт-Петербург, 191186 «Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми статуями Летнего сада и исследуете их историю» 690 ₽ за человека

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе Аудиогид 4.5 часа 4 отзыва Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма Начало: У гостиницы «Октябрьская» «Дополнит увиденное аудио-экскурсия с рассказами о главных достопримечательностях на маршруте» 2 100 ₽ за человека