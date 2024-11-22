Всего в часе езды от Петербурга расположился поистине сказочный лес - Линдуловская лиственничная роща! Прогуливаясь, мы поговорим о том, как в нетипичном для себе регионе оказались лиственницы и какое влияние

оказали на экосистему. Петляя по холмистым тропинкам, обнаружим вокруг себя множество следов скрытного пребывания птиц и животных. А также выясним, что забыл лосось в водах реки Рощинки, и какая загадка связывает его с речным жемчугом!

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете увидеть величественные многовековые деревья, которые были посажены по поручению Петра Первого вскоре после основания Санкт-Петербурга. Лиственница, высоко ценившаяся в те времена для постройки кораблей, привнесла в наш регион нетипичный для него вид.

В тени многовековых лиственниц

Сегодня на территории рощи вы сможете полюбоваться этими исполинами, насладиться чистым воздухом и, закрыв глаза на берегу бурной реки Рощинки, представить, как по воде спускают лес.

Доступность рощи

Роща открыта для посещения круглый год, и каждый сезон предлагает свои уникальные впечатления:

Лето: здесь можно укрыться от жары в тени крон огромных деревьев.

здесь можно укрыться от жары в тени крон огромных деревьев. Осень: лиственницы облачаются в золотые оттенки, создавая неповторимую атмосферу.

лиственницы облачаются в золотые оттенки, создавая неповторимую атмосферу. Зима: бурлящая река Рощинка радует глаз ледовыми скульптурами, которые можно наблюдать даже в холодное время года.

Важно знать

Перед бронированием экскурсии обязательно свяжитесь с гидом, чтобы подобрать для вас оптимальное время. Обратите внимание, что маршрут является круговым и составляет 3 км, а длительность прогулки составляет от 2.5 до 3 часов.