По улицам столицы ⭐️ империи ходили знаменитые на весь мир писатели и поэты: Н. Гоголь, А. С. Пушкин, М. Лермонтов, А. Грибоедов, Н. Некрасов, Л. Толстой, И. Тургенев, Достоевский и многие другие.

Позже по их дорогам прошли В. Маяковский, А. Блок, А. Белый, К. Чуковский, А. Ахматова, И. Бродский, С. Довлатов. Все они так или иначе раскрывали душу города на Неве в своих произведениях. Так и получился Петербург: низким и величественным, трагичным и комичным, многообразным и единым, иллюзорным и ясным.

Возможны два варианта окончания экскурсии:

С посещением музея-квартиры Н. Некрасова - подлинного центра культурной и литературной жизни Петербурга. Здесь побывал весь цвет русской литературы XIX века.

С посещение музея городской скульптуры «Литераторские мостки». Это участок на Волковском кладбище, где расположены могилы многих известных писателей: Белинского, Добролюбова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Гончарова, Лескова.

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