По улицам столицы ⭐️ империи ходили знаменитые на весь мир писатели и поэты: Н. Гоголь, А. С. Пушкин, М. Лермонтов, А. Грибоедов, Н. Некрасов, Л. Толстой, И. Тургенев, Достоевский и многие другие.
Позже по их дорогам прошли В. Маяковский, А. Блок, А. Белый, К. Чуковский, А. Ахматова, И. Бродский, С. Довлатов. Все они так или иначе раскрывали душу города на Неве в своих произведениях. Так и получился Петербург: низким и величественным, трагичным и комичным, многообразным и единым, иллюзорным и ясным.
Возможны два варианта окончания экскурсии:
- С посещением музея-квартиры Н. Некрасова - подлинного центра культурной и литературной жизни Петербурга. Здесь побывал весь цвет русской литературы XIX века.
- С посещение музея городской скульптуры «Литераторские мостки». Это участок на Волковском кладбище, где расположены могилы многих известных писателей: Белинского, Добролюбова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Гончарова, Лескова.
Важно знать
- Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
- Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно! Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
- Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
- С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.