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Литературный Петербург, XIX век (для школьных групп)

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Узнать какие памятные места великих русских поэтов и писателей XIX века есть в Петербурге и где расположены их музеи 🖼, школьники старших классов смогут на экскурсии 🧭.

Вместе мы сможем взглянуть на город 🏙️ глазами известных людей.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 1 150 ₽ за экскурсию

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Литературный Петербург, XIX век (для школьных групп)
Литературный Петербург, XIX век (для школьных групп)

Что вы увидите

  • памятные места великих русских поэтов и писателей XIX века
  • музей-квартира Н. Некрасова
  • Волковское кладбище
По улицам столицы ⭐️ империи ходили знаменитые на весь мир писатели и поэты: Н. Гоголь, А. С. Пушкин, М. Лермонтов, А. Грибоедов, Н. Некрасов, Л. Толстой, И. Тургенев, Достоевский и многие другие.
Позже по их дорогам прошли В. Маяковский, А. Блок, А. Белый, К. Чуковский, А. Ахматова, И. Бродский, С. Довлатов. Все они так или иначе раскрывали душу города на Неве в своих произведениях. Так и получился Петербург: низким и величественным, трагичным и комичным, многообразным и единым, иллюзорным и ясным.

Возможны два варианта окончания экскурсии:

  • С посещением музея-квартиры Н. Некрасова - подлинного центра культурной и литературной жизни Петербурга. Здесь побывал весь цвет русской литературы XIX века.
  • С посещение музея городской скульптуры «Литераторские мостки». Это участок на Волковском кладбище, где расположены могилы многих известных писателей: Белинского, Добролюбова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Гончарова, Лескова.
Важно знать
  • Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
  • Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно! Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
  • Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
  • С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Что входит
  • транспортное обслуживание от школы до школы (школа в черте КАД)
  • обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
  • входные билеты в музеи по программе
  • оформление документов в ГИБДД
Что не входит
  • личные расходы
  • Дополнительно понадобится заплатить за трансфер, если школа удалена от центра СПБ – 1300 руб. (школа в Кудрово, Мурино, Рыбацкое).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Литературный Петербург, XIX век (для школьных групп)
Литературный Петербург, XIX век (для школьных групп)
Литературный Петербург, XIX век (для школьных групп)
Литературный Петербург, XIX век (для школьных групп)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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