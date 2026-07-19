Путеводитель Гоголя: литературная экскурсия по Петербургу
Путешествие по Петербургу, где оживают герои Гоголя. Узнайте, как город вдохновлял писателя и где жили его персонажи. Незабываемый опыт для ценителей литературы
Путеводитель Гоголя - это возможность окунуться в мир великого писателя, увидеть Петербург его глазами и понять, как город повлиял на его творчество. Участники экскурсии узнают, где жили герои произведений, и какие реальные места вдохновляли Гоголя.
Прогулка по историческим улицам, знакомство с домами и местами, связанными с жизнью и творчеством классика, оставит незабываемые впечатления
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии по Петербургу. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться прогулками по городу без лишних забот о холоде или дожде. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но это время также привлекательно благодаря меньшему количеству туристов. Зимой экскурсия возможна, но холод и снег могут усложнить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Доходные дома
Магазин, где выставлялся нос Ковалёва
Департамент, где работал Гоголь
Описание экскурсии
Становление классика
За экскурсией, на которую я вас приглашаю, стоит большое исследование, а по ее материалам выпущена статья и снята телепередача. Я расскажу, как в Петербурге появился молодой провинциал Гоголь-Яновский, как столица разбила его тщеславные надежды, как он мечтал и выживал, как сделался знаменитым и отчего покинул этот город.
Город Гоголя
Вы увидите, как создавались произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос», «Ревизор» и другие. Мы глубоко погрузимся в Петербург того времени, пройдёмся по «Иностранной», «Чиновничьей», «Русской» и «Прогулочной» частям города, осмотрим доходные дома, где ютился сам классик и жили описанные им персонажи. Узнаем адрес, куда Хлестаков направлял своё письмо, найдем департамент, где работал Гоголь, и увидим знаменитый магазин, где, по слухам, выставлялся нос Ковалёва.
Авторский путеводитель
Однако, как похожи повести Гоголя на реальные описания Петербурга того времени. Словно прозаик сочинил путеводитель по городу, разбавив его литературными отступлениями и юмором. Расшифровав его, мы обнаружим, что в нём нет ничего случайного. Что «майор» Ковалёв мог квартироваться только на Садовой, а титулярный советник не имел возможности жениться. Почему «Портрет» купили на Щукином рынке, отчего Поприщин научился понимать язык собачек, а Акакий Акакиевич лишился именно шинели.
Организационные детали
В плохую погоду можно будет согреться чаем в недорогой уютной столовой или кафе. Но на всякий случай одевайтесь теплее:)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1690 туристов
Коренной петербуржец, член Союза писателей, доцент, кандидат наук, автор более 20 выступлений по ТВ и десятка публикаций по темам своих экскурсий («АиФ», финская пресса и т. п.). И просто веселый человек, умеющий «зажигательно» и с юмором, живым языком рассказать о прошлом и настоящем Петербурга. Работаю гидом с лета 2011 года и создал больше 20 авторских экскурсий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
очень интересно, многое узнала о Гоголе, экскурсия заставляет задуматься
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Эвелина
Ярослав. Огромное Вам спасибо. Экскурсия запомнилась информативностью, фактами, не известными и недоступными для простых обывателей. Ярослав - прекрасный рассказчик. Легко и непринужденно отвечает на вопросы. Открыт к диалогу. Всем советую эту экскурсию
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Д
Дарья
Спасибо Ярославу за прекрасную литературную экскурсию. Личность Гоголя открылась нам с удивительных ракурсов. Большое спасибо! Вернемся снова на другие экскурсии.
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Д
Дмитрий
Ярослав - профессионал в своем ремесле. Мы заказали экскурсию "По гоголевским местам Санкт-Петербурга". Маршрут и содержание прогулки были организованы в соответствии с нашими пожеланиями. Отличное владение материалом. Всем очень понравилось!
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Irina
Отличная возможность увидеть Петербург с другой стороны - город литературный, город Гоголя и героев его произведений. Спасибо Ярославу, прекрасный диалог получился!
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В
Вероника
Недавно были на экскурсии Ярослава по Достоевскому. Нам очень понравилось! Маршрут выстроен грамотно, по самым интересным, значимым местам писателя. Благодаря профессиональному гиду не приходилось даже думать, как идти и куда читать дальшеуменьшить
поворачивать. Темп был очень комфортным, а рассказ Ярослава идеальным! В основе лежат серьезные исследования его самого, что не может не впечатлить! Много юра, исполнялись даже маленькие театрализованные сценки, Ярослав удачно менял голос в нужный момент, включая в рассказ еще больше. Никакого занудства, все доступно и увлекательно! Живописные виды, пока гуляешь по литературным местам посмотришь еще и весь Петербург) Ярослав показал потаенные уголки, о которых вряд ли расскажут вам на обычных экскурсиях. Да и вообще обычные экскурсии с этой не сравнятся! Про Достоевского узнали много, как о его биографии, так и о его персонажах, местах их возможного проживания. И хотя мы весь день провели на ногах, в экскурсиях от тура, а потом еще отправились на литературную, с Ярославом не почувствовали абсолютно никакой усталости! Нам так понравилась прогулка по местам Достоевского, что мы на следующий день забронировали такую же, но про Гоголя. От нее оказались в не меньшем восторге! Рекомендуем обе! Обязательно! Сам Ярослав - удивительный человек, мастер своего дела!
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