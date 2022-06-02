Изучение творчества классика — это таинство соприкосновения с тем, что признали достоянием человечества. Во время экскурсии мы сравним реальный Санкт-Петербург времен Николая I и столицу из книг Гоголя — чтобы понять, как жизнь писателя перетекала в его романы. Вы узнаете, из чего были собраны его произведения, увидите, где жили его персонажи и посмотрите на город глазами великого писателя.

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Что вас ожидает

Становление классика

За экскурсией, на которую я вас приглашаю, стоит большое исследование, а по ее материалам выпущена статья и снята телепередача. Я расскажу, как в Петербурге появился молодой провинциал Гоголь-Яновский, как столица разбила его тщеславные надежды, как он мечтал и выживал, как сделался знаменитым и отчего покинул этот город.

Город Гоголя

Вы увидите, как создавались произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос», «Ревизор» и другие. Мы глубоко погрузимся в Петербург того времени, пройдёмся по «Иностранной», «Чиновничьей», «Русской» и «Прогулочной» частям города, осмотрим доходные дома, где ютился сам классик и жили описанные им персонажи. Узнаем адрес, куда Хлестаков направлял своё письмо, найдем департамент, где работал Гоголь, и увидим знаменитый магазин, где, по слухам, выставлялся нос Ковалёва.

Авторский путеводитель

Однако, как похожи повести Гоголя на реальные описания Петербурга того времени. Словно прозаик сочинил путеводитель по городу, разбавив его литературными отступлениями и юмором. Расшифровав его, мы обнаружим, что в нём нет ничего случайного. Что «майор» Ковалёв мог квартироваться только на Садовой, а титулярный советник не имел возможности жениться. Почему «Портрет» купили на Щукином рынке, отчего Поприщин научился понимать язык собачек, а Акакий Акакиевич лишился именно шинели.

Организационные детали

В плохую погоду можно будет согреться чаем в недорогой уютной столовой или кафе. Но на всякий случай одевайтесь теплее:)