Путеводитель Гоголя: литературная экскурсия по Петербургу

Прогулка по гоголевским местам с членом Союза писателей

Изучение творчества классика — это таинство соприкосновения с тем, что признали достоянием человечества.

Во время экскурсии мы сравним реальный Санкт-Петербург времен Николая I и столицу из книг Гоголя — чтобы понять, как жизнь писателя перетекала в его романы.

Вы узнаете, из чего были собраны его произведения, увидите, где жили его персонажи и посмотрите на город глазами великого писателя.
Путеводитель Гоголя: литературная экскурсия по Петербургу
Путеводитель Гоголя: литературная экскурсия по Петербургу
Путеводитель Гоголя: литературная экскурсия по Петербургу
Путеводитель Гоголя: литературная экскурсия по Петербургу
Путеводитель Гоголя: литературная экскурсия по Петербургу
Путеводитель Гоголя: литературная экскурсия по Петербургу
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Что вас ожидает

Становление классика

За экскурсией, на которую я вас приглашаю, стоит большое исследование, а по ее материалам выпущена статья и снята телепередача. Я расскажу, как в Петербурге появился молодой провинциал Гоголь-Яновский, как столица разбила его тщеславные надежды, как он мечтал и выживал, как сделался знаменитым и отчего покинул этот город.

Город Гоголя

Вы увидите, как создавались произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос», «Ревизор» и другие. Мы глубоко погрузимся в Петербург того времени, пройдёмся по «Иностранной», «Чиновничьей», «Русской» и «Прогулочной» частям города, осмотрим доходные дома, где ютился сам классик и жили описанные им персонажи. Узнаем адрес, куда Хлестаков направлял своё письмо, найдем департамент, где работал Гоголь, и увидим знаменитый магазин, где, по слухам, выставлялся нос Ковалёва.

Авторский путеводитель

Однако, как похожи повести Гоголя на реальные описания Петербурга того времени. Словно прозаик сочинил путеводитель по городу, разбавив его литературными отступлениями и юмором. Расшифровав его, мы обнаружим, что в нём нет ничего случайного. Что «майор» Ковалёв мог квартироваться только на Садовой, а титулярный советник не имел возможности жениться. Почему «Портрет» купили на Щукином рынке, отчего Поприщин научился понимать язык собачек, а Акакий Акакиевич лишился именно шинели.

Организационные детали

В плохую погоду можно будет согреться чаем в недорогой уютной столовой или кафе. Но на всякий случай одевайтесь теплее:)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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