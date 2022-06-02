За экскурсией, на которую я вас приглашаю, стоит большое исследование, а по ее материалам выпущена статья и снята телепередача. Я расскажу, как в Петербурге появился молодой провинциал Гоголь-Яновский, как столица разбила его тщеславные надежды, как он мечтал и выживал, как сделался знаменитым и отчего покинул этот город.
Вы увидите, как создавались произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос», «Ревизор» и другие. Мы глубоко погрузимся в Петербург того времени, пройдёмся по «Иностранной», «Чиновничьей», «Русской» и «Прогулочной» частям города, осмотрим доходные дома, где ютился сам классик и жили описанные им персонажи. Узнаем адрес, куда Хлестаков направлял своё письмо, найдем департамент, где работал Гоголь, и увидим знаменитый магазин, где, по слухам, выставлялся нос Ковалёва.
Однако, как похожи повести Гоголя на реальные описания Петербурга того времени. Словно прозаик сочинил путеводитель по городу, разбавив его литературными отступлениями и юмором. Расшифровав его, мы обнаружим, что в нём нет ничего случайного. Что «майор» Ковалёв мог квартироваться только на Садовой, а титулярный советник не имел возможности жениться. Почему «Портрет» купили на Щукином рынке, отчего Поприщин научился понимать язык собачек, а Акакий Акакиевич лишился именно шинели.
В плохую погоду можно будет согреться чаем в недорогой уютной столовой или кафе. Но на всякий случай одевайтесь теплее:)