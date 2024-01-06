Что вас ожидает:
- Дворы Петербурга
- Улицы города
Описание
Санкт-Петербург является одним из самых мистических городов России. Экскурсия "Мифы и мистика Петербурга" приоткроет тайны и загадки города:
- Таинственная Ротонда - именно там првоодили спиритические сеансы;
- Атмосферный круглый дворик и двор, где жил старец Григорий Распутин;
- Проходные дворики и мрачные закоулки;
- Петербургский двор дома с тайными знаками масонов;
- Двор "нехорошей квартиры";
- Легенды, связанные с памятником, установленным Петру I;
- Легенды о таких мистических персонажах, как грифоны и сфинксы и др.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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