Мифы и мистика Петербурга

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Мифы и мистика Петербурга
Мифы и мистика Петербурга
Мифы и мистика Петербурга
Мифы и мистика Петербурга
Мифы и мистика Петербурга
Мифы и мистика Петербурга

Что вас ожидает:

  • Дворы Петербурга
  • Улицы города

Описание

Санкт-Петербург является одним из самых мистических городов России. Экскурсия "Мифы и мистика Петербурга" приоткроет тайны и загадки города:
  • Таинственная Ротонда - именно там првоодили спиритические сеансы;
  • Атмосферный круглый дворик и двор, где жил старец Григорий Распутин;
  • Проходные дворики и мрачные закоулки;
  • Петербургский двор дома с тайными знаками масонов;
  • Двор "нехорошей квартиры";
  • Легенды, связанные с памятником, установленным Петру I;
  • Легенды о таких мистических персонажах, как грифоны и сфинксы и др.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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