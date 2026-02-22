Санкт-Петербург, город на костях, полон легенд и мистических историй. Эта экскурсия проведет вас по непарадным уголкам, где история и мистика переплетаются. Вы посетите места, связанные с Григорием Распутиным, узнаете о
5 причин купить эту экскурсию
- 👻 Погружение в мистику
- 🏰 Исторические места
- 🎭 Легенды и мифы
- 🧙♂️ Распутин и его тайны
- 🕵️♂️ Аномальные зоны
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Петербурге наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и экскурсия пройдет в максимально приятных условиях. В октябре и апреле также можно насладиться маршрутом, хотя погода может быть переменчивой. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь казней
- Дом Распутина
- Квартал двойников-призраков
- Круглый дом
- Ротонда
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по непарадному Петербургу: буквально в нескольких шагах от центральных людных улиц и классических локаций прячется изнанка с мистическими тайнами.
- Вы увидите площадь, где исполнялись все публичные казни старого Петербурга и узнаете истории о мрачных событиях тех дней
- Посетите двор дома, где жил великий колдун Гришка Распутин — неоднозначная, загадочная и роковая фигура начала 20 века, связанная с судьбой дома Романовых
- Узнаете о квартале двойников-призраков и о соборе, который не устоял перед Дьяволом
- Заглянете в волшебный двор Круглого дома, где, как считают горожане, сбываются все загаданные желания
- Посетите легендарную Ротонду. Это культовое место, где в 70-х собирались рокеры и хиппи, а в 19 веке проходили встречи масонов. Вы узнаете, почему Ротонду считают центральной аномальной зоной города и какие легенды окружают это место
Кому подойдёт экскурсия
Взрослым путешественникам и детям от 8 лет (содержание адаптируется под возрастной состав участников). На прогулке много объектов и разноплановой информации — скучно не будет!
Организационные детали
- Ротонда и Круглый двор — жилые объекты, поэтому время посещения может меняться, либо они могут быть закрыты по независящим от нас причинам
- Обычно в Ротонду можно попасть с 12 часов дня за пожертвование: 50–70 ₽ для взрослых и 30 ₽ — для детей
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пионерской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 22172 туристов
Мы с командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать:) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было нескучно.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 199 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия подойтет тем, кто уже хорошо знаком с Питером. Искали что-то необычное, без архитектурных подробностей и кучей исторических фактов, которые все знают. Здесь было несколько интересных, не общедоступных питерских локаций.
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А
Были на экскурсии с Натальей.
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У нас была экскурсовод Наталья и это ЛУЧШИЙ экскурсовод!!!! Я была с двумя дочерьми-подростками, которые историей мало интересуется, а младшая ещё и ненавидит экскурсии как таковые. И что же?? Бежали
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Д
3 апреля мы с друзьями пришли на экскурсию к Наталье. Я увлекающаяся необычными экскурсиями по Петербургу и 5 ковбоев, в большигстве далеких от подобных культпоходов. Я переживала, что они заскучают,
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На экскурсии были с замечательной, весёлой и вдохновляющей на множество прогулок Натальей!!! Информации много, она очень интересная, движения не много, больше слушали. Наталья расскажет всё и даже немного больше, ведь она историк! Советую абсолютно всем, особенно семьям с подростками! Хотя нашему 8и летнему тоже было интересно! Ещё раз спасибо Наталье!!!
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Экскурсия замечательная,всем рекомендую,очень интересно и познавательно! Екатерина отличный гид и рассказчик,понравилось даже дочке подростку,которым обычно ничего не нравится!
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