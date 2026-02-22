Санкт-Петербург, город на костях, полон легенд и мистических историй. Эта экскурсия проведет вас по непарадным уголкам, где история и мистика переплетаются. Вы посетите места, связанные с Григорием Распутиным, узнаете о

призраках и легендах старого города. Прогулка подходит для взрослых и детей от 8 лет, с адаптацией под возраст участников. Откройте для себя аномальные зоны и загадочные места, которые не оставят равнодушными

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Петербурге наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и экскурсия пройдет в максимально приятных условиях. В октябре и апреле также можно насладиться маршрутом, хотя погода может быть переменчивой. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу.

Сейчас август — это идеальное время.