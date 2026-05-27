Когда-то письма шли неделями, а звонок был настоящим чудом. В Музее связи имени Попова вы пройдёте путь от первых сигналов до спутниковой связи. Увидите редкие приборы, узнаете, как работали телеграф и телефон. Попробуете пневмопочту и даже позвоните через старинный коммутатор.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- интерьеры дворца 18 века.
- редкие приборы связи — телеграфы, первые телефоны и уникальные технические устройства.
- спутник и экспозиции о космической связи.
- пневмопочту в действии — систему передачи сообщений по трубам.
- старинный коммутатор — аппарат, через который раньше соединяли звонки вручную.
И узнаете:
- как развивалась связь — от почтовых станций до современных технологий — и как она изменила мир.
- как работали телеграф и телефон — принципы передачи сигнала на расстоянии.
- как устроены современные коммуникации — связь от Земли до космоса.
- а также о великих изобретателях — Попове, Морзе, Белле, Эдисоне — и их открытиях.
Организационные детали
- Билет входит в стоимость.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кассы внутри музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 6484 туристов
Я дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путём самообразования, и из практики жизни, и из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами! Экскурсии провожу в команде с коллегами-гидами.
