Русский музей в Санкт-Петербурге: главные сокровища (билеты включены)

Приглашаем вас в путешествие по Русскому музею в самом сердце Санкт-Петербурга — великолепном Михайловском дворце. Вы пройдёте по залам и основным этапам развития русской живописи, скульптуры и графики. Услышите о знаменитых коллекционерах, художниках, арт-дилерах и многом другом.
Описание билета
Вы рассмотрите:
- иконы, живопись и скульптуру.
- картины Рублёва, Левицкого, Брюллова, Репина, Айвазовского и других мастеров.
- портреты, пейзажи, натюрморты, полотна на исторические темы.
- произведения романтиков, реалистов и передвижников.
- и многое другое.
Вы узнаете:
- как развивалось русское искусство — от икон до авангарда.
- какие идеи, события и стили повлияли на художников.
- как европейское искусство отразилось в отечественной живописи.
- как искусство формировало национальную идентичность.
- какое влияние оказывала русская литература, музыка и театр на живопись.
- какие темы и образы особенно важны для русской культуры.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость.
- После экскурсии вы можете продолжить знакомство с музеем самостоятельно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 15:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3700 ₽
|Дети 13-16 лет
|3500 ₽
|Дети до 12 лет
|3200 ₽
|Пенсионеры
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Искусств
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 15:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 615 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вячеслав
17 ноя 2025
Экскурсию проводил Андрей очень умный и увлеченный живописью человек. Он рассказывал в первую очередь о картинах, перспективах на них, игре и использовании света, горизонта, обращал внимание на детали, помогал понять
