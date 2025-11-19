Театральный музей Санкт-Петербурга — это настоящая сокровищница, где хранится более полумиллиона экспонатов, включая удивительные макеты сцен, великолепные костюмы и интерактивные уголки для посетителей.
Открытый сто лет назад, этот музей мастерски соединяет прошлое с настоящим, погружая вас в мир знаменитых театральных деятелей 19-20 веков и их незабываемых творений.
Открытый сто лет назад, этот музей мастерски соединяет прошлое с настоящим, погружая вас в мир знаменитых театральных деятелей 19-20 веков и их незабываемых творений.
Описание экскурсии
Театр и Музыка: Вдохновение Санкт-Петербургского Музея Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства на улице Зодчего Росси — уникальное место, пронизанное духом театра. Открытый сто лет назад, музей стал важным звеном, связывающим настоящее с прошлым, и его коллекция насчитывает более полумиллиона экспонатов, включая макеты сцен, эскизы декораций, костюмы артистов и афиши. Современные интерактивные уголки, такие как театральная ложа и старинный музыкальный аппарат с видео мастер-классом от Николая Цискаридзе, дополняют экспозицию. Во время экскурсии посетители смогут вспомнить знаменитых актеров, художников, композиторов и режиссёров 19-20 веков, таких как Савина, Мейерхольд, Дягилев и Станиславский, которые оставили свой след в театральной истории. Важная информация:
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей на 3 этаж и экскурсионный сбор — 399₽.
По средам, четвергам и субботам в 16:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в музей - 250 руб. взрослый/150 руб. льготный
- Экскурсионный сбор - 399 руб.
Место начала и завершения?
Улица Зодчего Росси, 2а
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, четвергам и субботам в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей на 3 этаж и экскурсионный сбор - 399₽
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Игры разума: музей головоломок в Санкт-Петербурге
Посмотреть, послушать, попробовать - и поломать голову в самом интересном смысле этого слова
Начало: На площади Восстания
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1999 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
Начало: Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 000 ₽ за всё до 7 чел.