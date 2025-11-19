Театр и Музыка: Вдохновение Санкт-Петербургского Музея Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства на улице Зодчего Росси — уникальное место, пронизанное духом театра. Открытый сто лет назад, музей стал важным звеном, связывающим настоящее с прошлым, и его коллекция насчитывает более полумиллиона экспонатов, включая макеты сцен, эскизы декораций, костюмы артистов и афиши. Современные интерактивные уголки, такие как театральная ложа и старинный музыкальный аппарат с видео мастер-классом от Николая Цискаридзе, дополняют экспозицию. Во время экскурсии посетители смогут вспомнить знаменитых актеров, художников, композиторов и режиссёров 19-20 веков, таких как Савина, Мейерхольд, Дягилев и Станиславский, которые оставили свой след в театральной истории. Важная информация:

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей на 3 этаж и экскурсионный сбор — 399₽.