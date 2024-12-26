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Приглашаем вас на комбинированную обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу с посещением Эрмитажа и музея Фаберже! Мы увидим центральную часть города, красивые видовые площадки, а также посетим два величайших музея — Эрмитаж и музей Фаберже.



Перед нами предстанут главные шедевры Эрмитажа; мы проведём вас по дворцовым залами и сделаем всё, чтобы ваше путешествие было незабываемым!