Приглашаем вас на комбинированную обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу с посещением Эрмитажа и музея Фаберже! Мы увидим центральную часть города, красивые видовые площадки, а также посетим два величайших музея — Эрмитаж и музей Фаберже.
Перед нами предстанут главные шедевры Эрмитажа; мы проведём вас по дворцовым залами и сделаем всё, чтобы ваше путешествие было незабываемым!
Перед нами предстанут главные шедевры Эрмитажа; мы проведём вас по дворцовым залами и сделаем всё, чтобы ваше путешествие было незабываемым!
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсииПоездка будет проходить на комфортабельном автомобиле. Что вас ожидает:Мы встретимся на Дворцовой площади около Александровской Колонны и, полюбовавшись ансамблем Дворцовой Площади и поймем: чем отличается Эрмитаж от Зимнего дворца. ставшим основным зданием. Далее, наш путь будет лежать в знаменитый Эрмитаж, где доступно и интересно для всех возрастов перед вами предстанет история музея, его экспонаты и жизнь монархов. Вы увидите как парадные залы и интерьеры, так и знаковые произведения Европы, начиная со времен античности. Начало маршрута • Парадные залы и интерьеры. Наш маршрут начнется на сверкающей каррарским мрамором и позолотой Иорданской лестнице. После чего ваш персональный гид проведет вас по самому лучшему – классическому маршруту. Перед вами предстанут парадные интерьеры Зимнего дворца, такие как:
- Фельдмаршальский зал, хранящий память о великих русских полководцах;
- Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I. В отделке интерьера зала использованы вензель императора (две латинские буквы «P»), двуглавые орлы и короны.
- Гербовый зал — одно из самых больших парадных помещений Зимнего дворца. Вы сможете представить, как в этом зале звучала музыка, кружились нарядно одетые дамы и кавалеры, проводились дворцовые маскарады, парадные приёмы и балы.
- Галерея 1812 года, воспетая А. С. Пушкиным и посвящённая победе над армией Наполеона; на стенах портреты 332 героев, участников войны.
- Георгиевский или Большой тронный зал, по праву считается главным, здесь принимались воистину судьбоносные решения. Вы полюбуетесь богатым убранством: великолепным паркетом и подлинным царским троном.
- Павильонный зал. Мы перейдем в следующее здание – Малый Эрмитаж, построенный для первой коллекции картин. Здесь вы будете впечатлены знаменитыми часами «Павлин». Продолжение маршрута • Живопись и скульптура Среди художественных сокровищ Эрмитажа особо выделяется коллекция западноевропейского искусства, насчитывающая около 600 000 экспонатов и являющаяся одной из лучших в мире. Постоянные выставки занимают 120 залов музея и располагаются в 4-х зданиях. Мы увидим все самые значительные предметы искусства. Гордость собрания — произведения великих мастеров эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана. Картины, скульптуры, древние артефакты, предметы интерьера: мы познакомим вас с главными шедеврами Эрмитажа со всего света.
- Итальянское искусство. В России, только Эрмитаж обладает картинами Леонардо да Винчи, двумя из дошедших до наших дней – «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа», 1478) и «Мадонна Литта» (между 1480-1491). Рафаэль Санти представлен также двумя работами — «Мадонной Конестабиле» (между 1502-1503) и «Святым семейством» (ок. 1506). С творчеством Рафаэля знакомят и Лоджии Рафаэля, созданные по подобию галереи Ватиканского дворца. Вы полюбуетесь деталями и серией картин на библейские мотивы. Вас ждут также произведения Тициана, Веронезе, Караваджо, Микеланджело.
- Просветы Нового Эрмитажа — залы, которые изначально проектировались для картин большого масштаба. Перед вами предстанут также столы, вазы и торшеры, облицованные полудрагоценными камнями.
- Голландское искусство.
- Искусству Рембрандта посвящён целый зал. Каждое из полотен привлекает и завораживает. В числе самых знаменитых шедевров значится "Даная". Рассматривая картины, вы проследите развитие мастерства великого художника и увидите одну из последних работ художника. Возвращение блудного сына».
- Также, в Шатровом зале, где вы узнаете о жанровом разнообразии Голландии, перед вами предстанут небольшие полотна «Малых голландцев».
- Далее вас ждут фламандские живописцы — Рембрандт, Рубенс. В завершение вы перенесетесь во времена фараонов, в культуру древней цивилизации. Далее, в машине гида вы отправитесь любоваться прекрасным городом. Вы увидите архитектурные ансамбли Санкт-Петербурга, услышите интересные факты об истории города, а также легенды и предания. Гид посоветует, где вкусно покушать и интересно провести время. Закончится экскурсия в музее Фаберже – самом знаменитом частном музее Санкт-Петербурга, расположенном в старинном особняке на берегу реки Фонтанки. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Фаберже. Кроме того, вы полюбуетесь ювелирными шедеврами, а их в музее более 4000–ювелирные украшения, столовое серебро, интерьерные, фантазийные предметы, иконы в драгоценных окладах. Также вы увидите произведения живописи знаменитых художников – И. Айвазовского, К. Маковского, К. Брюллова, В. Поленова и многое другое. Важная информация: Эрмитаж — выходной в понедельник. Стоимость билета: 500 руб (фиксированное время входа) или 200 (вход в музей в любое время в течение 3-х дней). Билет необходимо купить также и гиду. Музей Фаберже открыт ежедневно, без выходных. Входной билет без экскурсии 600 руб. Входной билет с экскурсией 1300 рублей (гиду покупать билет не нужно). Экскурсию проведет Ваш гид или гид музея. Экспозиция с 10:00 до 20:45; Касса работает с 9:30 до 20:15.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек. Для детей есть бустер (по запросу)
Что не входит в цену
- Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше - понадобится доплата за минивэн или автобус
- Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у Эрмитажа, на Дворцовой площади
Завершение: По договоренности с гидом, возможно около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Что включено в стоимость экскурсии:
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек. Для детей есть бустер (по запросу)
- Что не включено в стоимость экскурсии:
- Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше - понадобится доплата за минивэн или автобус
- Билеты в музеи (в том числе в Эрмитаж также для гида)
- Эрмитаж - выходной в понедельник
- Стоимость билета 1200 (вход в музей в любое время в течение 3-х дней). Билет необходимо купить также и гиду
- Музей Фаберже открыт ежедневно, без выходных
- Входной билет без экскурсии 600 руб
- Входной билет с экскурсией 1300 руб. Экскурсию проведет Ваш гид или гид музея
- Экспозиция с 10:00 до 20:45
- Касса работает с 9:30 до 20:15
- Музей Фаберже открыт ежедневно, без выходных:
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alexey
26 дек 2024
Все было супер, очень интересный тур, 10/10, рассказано все было ясно и точно) гид светлана супер!
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