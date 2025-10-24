Где спрятаны самые интересные загадки Петербурга? В Музее головоломок! От древних артефактов до современных изобретений — вы познакомитесь с редкими экспонатами и научитесь собирать танграм, проходить лабиринт Суперплексус и разгадывать секреты шаров дьявола. Проверите свою логику и границы разума и убедитесь: играя, можно научиться мыслить иначе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

В самом сердце Петербурга, на площади Восстания, спрятался удивительный музей головоломок. В его экспозиции — огромная коллекция механических загадок, которые энтузиасты собирали больше 20 лет.

Мы проведём вас по музею, расскажем о древних и современных головоломках и предложим попробовать свои силы в решении самых хитрых из них. Вот лишь небольшой перечень:

Танграм — классическая головоломка, развивающая пространственное мышление

Сосуды с секретом — загадочные предметы, чьё назначение учёные разгадывают до сих пор

Суфийские кольца и шары дьявола — испытание на логику и смекалку

Перплексус — объёмный лабиринт, проверяющий ловкость и терпение — и его усложнённая версия

Лампа ума — хитроумное изобретение из Калифорнии

Неразбирашки — головоломки, которые кажутся простыми, пока не попробуешь их разобрать

Авторские головоломки современных изобретателей

Вас ждут более 1 000 тренажёров для ума, которые можно изучать и фотографировать. Но главное — в нашем музее можно не только смотреть, но и решать!

Организационные детали