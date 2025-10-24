Где спрятаны самые интересные загадки Петербурга? В Музее головоломок! От древних артефактов до современных изобретений — вы познакомитесь с редкими экспонатами и научитесь собирать танграм, проходить лабиринт Суперплексус и разгадывать секреты шаров дьявола. Проверите свою логику и границы разума и убедитесь: играя, можно научиться мыслить иначе.
Описание экскурсии
В самом сердце Петербурга, на площади Восстания, спрятался удивительный музей головоломок. В его экспозиции — огромная коллекция механических загадок, которые энтузиасты собирали больше 20 лет.
Мы проведём вас по музею, расскажем о древних и современных головоломках и предложим попробовать свои силы в решении самых хитрых из них. Вот лишь небольшой перечень:
- Танграм — классическая головоломка, развивающая пространственное мышление
- Сосуды с секретом — загадочные предметы, чьё назначение учёные разгадывают до сих пор
- Суфийские кольца и шары дьявола — испытание на логику и смекалку
- Перплексус — объёмный лабиринт, проверяющий ловкость и терпение — и его усложнённая версия
- Лампа ума — хитроумное изобретение из Калифорнии
- Неразбирашки — головоломки, которые кажутся простыми, пока не попробуешь их разобрать
- Авторские головоломки современных изобретателей
Вас ждут более 1 000 тренажёров для ума, которые можно изучать и фотографировать. Но главное — в нашем музее можно не только смотреть, но и решать!
Организационные детали
- Программа будет интересна детям старше 14 лет и взрослым (дети младшего возраста допускаются в музей только в сопровождении родителей)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов музея. Продолжительность — 30 мин.
- После экскурсии время нахождения в музее — без ограничений. Советуем выделить как минимум 1 час, чтобы порешать головоломки
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1999 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 26 туристов
Я — игротехник, коллекционер, доктор психологических наук. Занимаюсь развитием мышления, креативности, способности решать задачи с помощью разнообразных инструментов — механических головоломок, фокусов, игр. Вместе с командой мы создаём пространства, ориентированные на развитие человека, в разных местах планеты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Artem
24 окт 2025
Очень доволен экскурсией в музей головоломок. Узнал много интересного о разных типах головоломок и с удовольствием сам пробовал их решать. Отличное место для любителей логики и семейного отдыха — однозначно рекомендую!
Н
Наталья
11 сен 2025
Интересное место, можно поиграть. На экскурсии рассказали какие существуют головоломки, истории их появления
Г
Геннадий
31 авг 2025
Посетил Музеум головоломок - восхищен и потрясён: громадная коллекция творений человеков на грани предела разума и чуда. От изобретений мастеров Древнего Китая и Древней Греции до чудинок наших современников. Хочу и буду участвовать в деятельности этого тренажёрного зала для людей и детей!
Э
Элина
26 авг 2025
Современным детям очень даже интересно,у них получается. У их родителей-не очень. Но захватывает!
С
Светлана
27 июл 2025
Необычный и оригинальный музей нашла в Петербурге.
На витринах разных головоломок - какое-то неимоверное количество. Можно не только посмотреть экспозицию и услышать от экскурсовода массу интересного об изобретателях, видах, секретах головоломок
Н
Наталия
25 июл 2025
Музей Головоломок наполнен различными уникальными штуками, поразившими мое воображение: начиная от изогнутых гвоздей и деревянных узлов, кончая огромным 3д лабиринтом - суперплексусом, и лампой ума, чутко реагирующей на мои мысли. Рассказ Татьяны был заворживающ и погрузил меня в бесконечно разнообразный мир тренажеров для ума.
Открывшиеся перспективы развития своего ума вдохновляют меня погрузится в это направление по-серьезному!
