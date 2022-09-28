Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней

Проведите отпуск в прекрасном городе Санкт-Петербурге

4.7
3 отзыва
Проведите отпуск в прекрасном городе Санкт-Петербурге! Вас ждет насыщенная программа самых популярных достопримечательностей города!
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Шедевры великих мастеров
Шедевры великих мастеров
Посетим музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России
Роскошь дворцов
Роскошь дворцов
Восхитимся роскошью убранства Большого зала в Царском Селе
Особенности Северной столицы
Особенности Северной столицы
Услышим нескончаемую мелодию чугунных кружев, которые составляют одну из особенностей Петербурга

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Свободный день

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Размещение после 14:00.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Приезд. Свободный деньПриезд. Свободный деньПриезд. Свободный деньПриезд. Свободный день
2 день

Экскурсия по городу «Портрет Великого города». Кунсткамера

Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.

Экскурсия в Кунсткамеру.

В ходе экскурсии вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Петра Великого – коллекцию анатомических редкостей и аномалий.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Экскурсия по городу «Портрет Великого города». КунсткамераЭкскурсия по городу «Портрет Великого города». КунсткамераЭкскурсия по городу «Портрет Великого города». КунсткамераЭкскурсия по городу «Портрет Великого города». Кунсткамера
3 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

  • Загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца, самого крупного и значительного архитектурного сооружения дворцово-паркового ансамбля Петергофа, обладающего богатейшей коллекцией русского и западноевропейского изобразительного и прикладного искусства XVII–начала XX вв.
Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия
4 день

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14000 человек.

Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»
5 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

  • Загородная экскурсия в Кронштадт познакомит Вас не только с историей обороны крепости, но и с сооружениями защиты Санкт-Петербурга от наводнений, соединяющими остров с Карельским перешейком.
  • Посещение Форта “Константин” - один из крупнейших бывших артиллерийских фортов Кронштадта с сохранившимися батареями, казармами, дальномерным павильоном и другими фортификационными сооружениями.
Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия
6 день

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».

Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.

Посещение Храма Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.

Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.

Экскурсия в Эрмитаж— своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж
7 день

Загородная экскурсия в Царское Село. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца — блестящего творения Ф. Б. Растрелли.

Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость тура на 1 человека в рублях:

РАЗМЕЩЕНИЕПЕРИОД

На 1 чел.

в 2-мест.
номере

Доп.
место		1-мест.
номер		Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.

2-мест.

+ доп. место

КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие		26.09-23.10174501745022560211025003750
24.10-07.11184951849524735247028604290
08.11-25.12174501745022600211025003750
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие		26.09-23.10189451894525655263030204530
24.10-07.11199901999027790299033805070
08.11-25.12189451894525655263030204530
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол		26.09-30.09252202282040820520052007280
01.10-23.10
06.11-25.12		199901939030130338033804940
24.10-05.11211101961032420377037705330
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол		26.09-30.093643525035637359100910010530
01.10-23.10
06.11-25.12		297052130549985676067608320
24.10-05.11308302153052280715071508710
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол		01.09-30.09244752217536955455049406890
01.10-25.12203651896528555312035106370
Цена тура без проживания12370

Скидка на ребенка до 16 лет — 1 500 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

6 ночей

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4*

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*

Отель Санкт-Петербург 4*

6 ночей

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

Отель Санкт-Петербург 4*Отель Санкт-Петербург 4*Отель Санкт-Петербург 4*Отель Санкт-Петербург 4*Отель Санкт-Петербург 4*Отель Санкт-Петербург 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице 6 суток
  • Питание: 6 завтраков в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Трансфер в день заезда и выезда
  • Дополнительные экскурсии:загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца — 1955 руб. /чел. загородная экскурсия в Кронштадт (Кронштадт с посещением Морского собора, 6 часов): взрослый — 1 500 руб. /чел., студент — 1 380 руб. /чел., школьник — 1 150 руб. /чел.
  • Загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца — 1955 руб. /чел.
  • Загородная экскурсия в Кронштадт (Кронштадт с посещением Морского собора, 6 часов): взрослый — 1 500 руб. /чел., студент — 1 380 руб. /чел., школьник — 1 150 руб. /чел.
  • Питание, не включенное в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
28 сен 2022
Все прошло замечательно.
И
18 сен 2022
Нормально все
С
30 авг 2022
Юлечка, Валентин - координатор в Санкт Петербурге вам желаю благодарных клиентов, приятных отзывов. Большое спасибо за отзывчивость, быстроту оформления и надёжность!!

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