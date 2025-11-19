Однажды простой крестьянин Николай Брусницын купил дом в столице.
Он переехал из Тверской губернии и открыл кожевенную мастерскую, которая выросла в предприятие из 600 человек. У Брусницына было 3 сына — им особняк и перешёл. Сыновьям захотелось дом перестроить, для чего они позвали архитектора Ковшарова. Что было дальше — вы узнаете. И, разумеется, увидите.
Описание экскурсии
- При входе в дом нас встретит красивейшая парадная с мраморной лестницей и кариатидами, которые прекрасно сохранились — Мы рассмотрим мраморный камин и потолок, где виден лепной декор с вензелем семьи Брусницыных — Найдём вход в оранжерею Зимнего сада — там супруга Брусницына выращивала тропические растения — Через прихожую попадём в Белый зал в стиле Людовика XV, он же танцевальный зал. Нарядное помещение щедро украшено белой лепкой с золочением. Сохранился и мраморный камин со скульптурами целующихся путти — Особая атмосфера — в кальянной комнате: выполнена она в мавританском стиле, а наверху красуется надпись «Слава Аллаху» — Последней осмотрим гостиную с обилием настенных зеркал В течение прогулки мы обсудим историю семьи Брусницыных и судьбу особняка: вы узнаете, что находилось в здании в момент его основания, а что — в советскую эпоху И непременно поможем сделать классные фотографии на вашу камеру! Важная информация:.
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет и не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
- Обратите внимание, что требуется полная оплата для записи на экскурсию, мы вышлем вам ссылку после бронирования, оплатить нужно в течение 24 часов. Возврат возможен не позднее чем, за трое суток до начала экскурсии.
- Имейте в виду, что в особняке нет уборной комнаты.
- Возможно проведение групповой экскурсии — подробности в переписке.
Просим заранее уточнять о доступности времени:)
