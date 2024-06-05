Е Елизавета Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга Нам очень понравилась экскурсия по парадным, дворам и на крыше. С нами была гид Наталья - очень приятная девушка. Грамотная речь, интересные и не тривиальные факты, шутливые и забавные истории касательно предметов экскурсии. Благодарим вашу организацию за экскурсию!

А Алена Фото-экскурсия «Классический Петербург» Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍

А Александра Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции Благодарим Дмитрия за подробную и интересную экскурсию! Узнали много нового про любимый город)

Н Наталья Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга Увлекательная экскурсия, которая однозначно подойдет любителям необычных маршрутов. Впечатляющие дома с интересной историей, атмосферные питерские дворы. Рекомендую!

С Светлана Побег из Петропавловской крепости Все прекрасно! Два часа пронеслись как 15 минут. Спасибо гиду Ольге. Дети довольны, взрослые счастливы! Петропавловка как всегда великолепна…

В Вера Большая автобусная экскурсия по Петербургу Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!

Ю Юлия Эрмитаж с нуля Свой день рождения я отпраздновала в Эрмитаже с семьей и экскурсоводом Татьяной:) Прекрасный был день, великолепная экскурсия. С нами были дети 8 и 12 лет, были увлечены рассказом экскурсовода и с интересом гуляли по Эрмитажу. Благодарим команду за организованность и профессионализм!

Н Наталья Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга Гиды Наталья и Феликс молодцы, всё очень живо рассказывают, Феликс интересно и своеобразно рассказывает об исторических фактах, спасибо!

Д Дарья Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены) Огромная благодарность нашему гиду Светлане - адресный подход, индивидуальная подстройка, высокий уровень профессионализма, компетентности и глубоких знаний!