Особняк купцов Брусницыных — настоящий культурный шедевр, требующий бережной, почти нежной реставрации. Сейчас у нас есть редкая возможность увидеть его интерьеры такими, какими их задумали и оставили владельцы: реставраторы сюда ещё не добрались, и в этом нетронутом состоянии дом обладает особым, хрупким очарованием. Если вам близка эстетика «заброшек», но в превосходной сохранности, поспешите — пока эта магия не растворилась в свежей позолоте. Важная информация: Экскурсия, к сожалению, не подойдёт детям младше 12 лет и гостям с ограниченной подвижностью — внутри много лестниц и переходов. Пожалуйста, наденьте обувь без каблуков и удобную одежду — вам предстоит исследовать старинные залы и ступени, где важна уверенность в каждом шаге.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Белый танцевальный зал

Курительную в мавританском стиле

Гостиную в стиле рококо с уцелевшим штофом конца XIX века

Парадную лестницу и воздушный Зимний сад

Парадную столовую в стиле позднего Возрождения

Билет в особняк Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Кожевенная линия, 27, корп. 1 Встречаемся у стеклянной двойной двери, прямо у входа в особняк Завершение: Кожевенная линия, 27, корп. 1 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Экскурсия, к сожалению, не подойдёт детям младше 12 лет и гостям с ограниченной подвижностью - внутри много лестниц и переходов

