Особняк купцов Брусницыных — настоящий культурный шедевр, требующий бережной, почти нежной реставрации.
Сейчас у нас есть редкая возможность увидеть его интерьеры такими, какими их задумали и оставили владельцы: реставраторы сюда ещё не добрались, и в этом нетронутом состоянии дом обладает особым, хрупким очарованием.
Если вам близка эстетика «заброшек», но в превосходной сохранности, поспешите — пока эта магия не растворилась в свежей позолоте.
Особняк купцов Брусницыных — настоящий культурный шедевр, требующий бережной, почти нежной реставрации. Сейчас у нас есть редкая возможность увидеть его интерьеры такими, какими их задумали и оставили владельцы: реставраторы сюда ещё не добрались, и в этом нетронутом состоянии дом обладает особым, хрупким очарованием. Если вам близка эстетика «заброшек», но в превосходной сохранности, поспешите — пока эта магия не растворилась в свежей позолоте. Важная информация: Экскурсия, к сожалению, не подойдёт детям младше 12 лет и гостям с ограниченной подвижностью — внутри много лестниц и переходов. Пожалуйста, наденьте обувь без каблуков и удобную одежду — вам предстоит исследовать старинные залы и ступени, где важна уверенность в каждом шаге.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белый танцевальный зал
- Курительную в мавританском стиле
- Гостиную в стиле рококо с уцелевшим штофом конца XIX века
- Парадную лестницу и воздушный Зимний сад
- Парадную столовую в стиле позднего Возрождения
- Закулисье дома: открываем то, что обычно скрыто
Что включено
- Услуги гида
- Билет в особняк
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кожевенная линия, 27, корп. 1 Встречаемся у стеклянной двойной двери, прямо у входа в особняк
Завершение: Кожевенная линия, 27, корп. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Экскурсия, к сожалению, не подойдёт детям младше 12 лет и гостям с ограниченной подвижностью - внутри много лестниц и переходов
- Пожалуйста, наденьте обувь без каблуков и удобную одежду - вам предстоит исследовать старинные залы и ступени, где важна уверенность в каждом шаге
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
О
Ольга
8 сен 2025
Прекрасная экскурсия, спасибо огромное гиду
С
Светлана
5 авг 2025
Посмотрели старинные интерьеры. . Удивило, что в этих залах работали отделения завода в советское время, но не убрали лепнину, обои, предметы мебели.. то ли хотелось работать в такой красоте, то ли руки не дошли, ну и хорошо!)) Рада, что попала в особняк именно до реставрации.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
