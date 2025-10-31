Особняк Брусницыных приглашает вас в мир купеческой роскоши 19 века.Величественные залы, уникальные интерьеры и история семьи, оставившей след в истории Петербурга, ждут вас.Вы увидите парадную лестницу с мрамором и кариатидами,

изящные гостиные с зеркалами и зимний сад, где выращивались тропические растения. Узнайте о жизни купеческой семьи и их влиянии на развитие Васильевского острова. Это путешествие по залам с уникальными интерьерами и судьбами легендарной семьи станет незабываемым

Время начала: 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

За фасадом особняка скрывается прекрасное убранство, выполненное в духе русской эклектики. Некоторые комнаты уцелели почти полностью, избежав изменений в советский период. Здесь можно почувствовать дух 19 века, полюбоваться роскошными деталями и узнать удивительную историю купеческой семьи Брусницыных.

Вы увидите:

Парадную лестницу , украшенную мрамором и кариатидами, которые прекрасно сохранились

, украшенную мрамором и кариатидами, которые прекрасно сохранились Гостиную с мраморным камином

с мраморным камином Изящный лепной декор потолка , где виден вензель семьи Брусницыных

, где виден вензель семьи Брусницыных Зимний сад и вход в оранжерею , где супруга Брусницына выращивала тропические растения

, где супруга Брусницына выращивала тропические растения Белый зал в стиле Людовика XV, украшенный лепниной с позолотой и мраморным камином, на котором расположены скульптуры целующихся путти — символы любви и гармонии

в стиле Людовика XV, украшенный лепниной с позолотой и мраморным камином, на котором расположены скульптуры целующихся путти — символы любви и гармонии Танцевальный зал с роскошной лепкой, позолотой и мраморным камином

с роскошной лепкой, позолотой и мраморным камином Кальянную комнату в мавританском стиле с декоративными арками, орнаментами и сохранившейся на потолке надписью «Слава Аллаху»

в мавританском стиле с декоративными арками, орнаментами и сохранившейся на потолке надписью «Слава Аллаху» Изысканные гостиные, где стены украшены обилием зеркал

И узнаете:

Кем были представители семьи Брусницыных, как построили своё состояние и почему их особняк стал знаменитым

Как стиль эклектики отразился в интерьерах и какую роль в этом сыграл архитектор Анатолий Ковшаров

Как выглядела повседневная жизнь купеческой семьи в 19 веке и для чего предназначались отдельные залы (Белый зал, курительная комната, зимний сад)

Какую роль сыграл особняк в истории Санкт-Петербурга и как он повлиял на развитие Васильевского острова

А также множество городских легенд и мистических историй!

