Особняк Брусницыных приглашает вас в мир купеческой роскоши 19 века.
Величественные залы, уникальные интерьеры и история семьи, оставившей след в истории Петербурга, ждут вас.
Вы увидите парадную лестницу с мрамором и кариатидами,
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные интерьеры эклектики
- 📜 История семьи Брусницыных
- 🎨 Искусство и архитектура 19 века
- 🌿 Зимний сад и оранжерея
- 💃 Танцевальный зал с лепкой и позолотой
- 🕌 Кальянная комната в мавританском стиле
Время начала: 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Парадная лестница
- Гостиная с камином
- Белый зал
- Танцевальный зал
- Кальянная комната
- Зимний сад
Описание экскурсии
За фасадом особняка скрывается прекрасное убранство, выполненное в духе русской эклектики. Некоторые комнаты уцелели почти полностью, избежав изменений в советский период. Здесь можно почувствовать дух 19 века, полюбоваться роскошными деталями и узнать удивительную историю купеческой семьи Брусницыных.
Вы увидите:
- Парадную лестницу, украшенную мрамором и кариатидами, которые прекрасно сохранились
- Гостиную с мраморным камином
- Изящный лепной декор потолка, где виден вензель семьи Брусницыных
- Зимний сад и вход в оранжерею, где супруга Брусницына выращивала тропические растения
- Белый зал в стиле Людовика XV, украшенный лепниной с позолотой и мраморным камином, на котором расположены скульптуры целующихся путти — символы любви и гармонии
- Танцевальный зал с роскошной лепкой, позолотой и мраморным камином
- Кальянную комнату в мавританском стиле с декоративными арками, орнаментами и сохранившейся на потолке надписью «Слава Аллаху»
- Изысканные гостиные, где стены украшены обилием зеркал
И узнаете:
- Кем были представители семьи Брусницыных, как построили своё состояние и почему их особняк стал знаменитым
- Как стиль эклектики отразился в интерьерах и какую роль в этом сыграл архитектор Анатолий Ковшаров
- Как выглядела повседневная жизнь купеческой семьи в 19 веке и для чего предназначались отдельные залы (Белый зал, курительная комната, зимний сад)
- Какую роль сыграл особняк в истории Санкт-Петербурга и как он повлиял на развитие Васильевского острова
А также множество городских легенд и мистических историй!
Организационные детали
- После внесения предоплаты необходимо внести доплату организатору (переводом), чтобы мы смогли зарегистрировать вас на посещение особняка. Затем будет сформирован уникальный билет, который мы отправим вам по WhatsApp или e-mail. Билет невозвратный
- Вход в особняк строго запрещён детям, не достигшим 12-летнего возраста, и лицам с ограниченными возможностями
- В особняке нет уборной комнаты
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3655 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кожевенной линии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1002 туристов
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Максим
31 окт 2025
Совершенно потрясающее место. Пошли по рекомендации знакомых, но не ожидали, что это будет столь великолепно.
Удивительный дом, прекрасные хранительница и экскурсовод, интереснейший рассказ, погружение в историю места.
Высшая оценка.
Д
Дарья
30 окт 2025
Помещения особняка потрясающе красивые. Их немного, но они того стоят.
Анастасия
26 окт 2025
Очень интересная и атмосферная экскурсия. Видно, что девушка гид болеет своим делом. Обязательно к посещению
Т
Тимур
7 окт 2025
Все прошло прекрасно
Н
Наталья
1 окт 2025
Интересная экскурсия, великолепный особняк - аж дух захватывает. Экскурсовод увлекательно рассказала обо всех нюансах, интересно слушать.
Ольга
27 сен 2025
Очень интересная экскурсия по заброшенному, но уникальному дворцу. Просто переносишься на 175 лет назад и понимаешь, как жили Брусницыны и что видели вокруг себя
М
Мария
18 сен 2025
Очень атмосферное место! Понравилось очень! И экскурсовод прекрасная!
И
Ирина
16 сен 2025
Прекрасная интересная экскурсия, история, нетронутая реставрацией.
Е
Егор
15 сен 2025
Очень красиво внутри. Классно что сохранилось все практически в то в виде в каком это было в начале прошлого века. Конечно хотелось бы добавить мебели для более живого интерьера, но не простой, а такой же старинный и аутентичной. Всегда есть куда развиваться. В целом полностью остались довольны. Надеемся особняк когда-то восстановят, отреставрирует и он еще долго будет радовать своей красотой.
Алена
2 сен 2025
Не понравилась экскурсия максимально! (
Пётр
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за отзыв и за то, что поделились своим впечатлением — нам очень важно слышать мнение гостей.
Д
Диана
31 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Рады, что попали. Грамотный экскурсовод.
Л
Любовь
17 авг 2025
Ну что могу сказать… Просто вауууу… Успейте побыть и посетить этот особняк в его первозданном виде, пока не начали реставрировать… Это конечно не что, шикарный особняк, хорошо сохранился. Гид потрясающая девушка, очень живая подача материала, не уныло и затянуто… А где то даже с юмором. Очень советую к посещению.
Ольга
29 июл 2025
Недавно мне выпала возможность посетить экскурсию в особняк Брусницыных, и я с радостью поделюсь своими впечатлениями. Эта экскурсия оказалась настоящим открытием! Особняк сохранил свою атмосферу и аутентичность, которую невозможно не
Н
Наталия
28 июл 2025
Экскурсия содержательная,экскурсовод Елена отлично доносила информацию, Но запах там еще тот), нужна конечно реставрация! Для расширения кругозора и узнать что то новое о Питере и его жителях хорошее решение посетить эту экскурсию.
Павел
26 июл 2025
Невероятные впечатления от посещения такого места! Надеюсь и верю, что здание и интерьеры восстановят и когда-нибудь можно будет посетить его повторно уже в новом обличии. Но тем ценнее, что есть возможность посмотреть на всё это сейчас. Спасибо гиду Юлии, было интересно!
