Особняк Брусницыных: сокровища эклектики

Погрузитесь в атмосферу купеческой роскоши 19 века в особняке Брусницыных. Узнайте тайны легендарной семьи и насладитесь уникальными интерьерами
Особняк Брусницыных приглашает вас в мир купеческой роскоши 19 века.

Величественные залы, уникальные интерьеры и история семьи, оставившей след в истории Петербурга, ждут вас.

Вы увидите парадную лестницу с мрамором и кариатидами,
изящные гостиные с зеркалами и зимний сад, где выращивались тропические растения. Узнайте о жизни купеческой семьи и их влиянии на развитие Васильевского острова. Это путешествие по залам с уникальными интерьерами и судьбами легендарной семьи станет незабываемым

4.9
32 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные интерьеры эклектики
  • 📜 История семьи Брусницыных
  • 🎨 Искусство и архитектура 19 века
  • 🌿 Зимний сад и оранжерея
  • 💃 Танцевальный зал с лепкой и позолотой
  • 🕌 Кальянная комната в мавританском стиле
Особняк Брусницыных: сокровища эклектики© Пётр
Особняк Брусницыных: сокровища эклектики© Пётр
Особняк Брусницыных: сокровища эклектики© Пётр
Время начала: 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Парадная лестница
  • Гостиная с камином
  • Белый зал
  • Танцевальный зал
  • Кальянная комната
  • Зимний сад

Описание экскурсии

За фасадом особняка скрывается прекрасное убранство, выполненное в духе русской эклектики. Некоторые комнаты уцелели почти полностью, избежав изменений в советский период. Здесь можно почувствовать дух 19 века, полюбоваться роскошными деталями и узнать удивительную историю купеческой семьи Брусницыных.

Вы увидите:

  • Парадную лестницу, украшенную мрамором и кариатидами, которые прекрасно сохранились
  • Гостиную с мраморным камином
  • Изящный лепной декор потолка, где виден вензель семьи Брусницыных
  • Зимний сад и вход в оранжерею, где супруга Брусницына выращивала тропические растения
  • Белый зал в стиле Людовика XV, украшенный лепниной с позолотой и мраморным камином, на котором расположены скульптуры целующихся путти — символы любви и гармонии
  • Танцевальный зал с роскошной лепкой, позолотой и мраморным камином
  • Кальянную комнату в мавританском стиле с декоративными арками, орнаментами и сохранившейся на потолке надписью «Слава Аллаху»
  • Изысканные гостиные, где стены украшены обилием зеркал

И узнаете:

  • Кем были представители семьи Брусницыных, как построили своё состояние и почему их особняк стал знаменитым
  • Как стиль эклектики отразился в интерьерах и какую роль в этом сыграл архитектор Анатолий Ковшаров
  • Как выглядела повседневная жизнь купеческой семьи в 19 веке и для чего предназначались отдельные залы (Белый зал, курительная комната, зимний сад)
  • Какую роль сыграл особняк в истории Санкт-Петербурга и как он повлиял на развитие Васильевского острова

А также множество городских легенд и мистических историй!

Организационные детали

  • После внесения предоплаты необходимо внести доплату организатору (переводом), чтобы мы смогли зарегистрировать вас на посещение особняка. Затем будет сформирован уникальный билет, который мы отправим вам по WhatsApp или e-mail. Билет невозвратный
  • Вход в особняк строго запрещён детям, не достигшим 12-летнего возраста, и лицам с ограниченными возможностями
  • В особняке нет уборной комнаты
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3655 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Кожевенной линии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1002 туристов
Здравствуйте! Мы — туристическая компания в Петербурге. Организуем речные круизы: обзорные, гастрономические, танцевальные и тематические. Приглашаем вас полюбоваться Северной столицей с воды и не только.
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
2
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Максим)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Максим)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Максим)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Максим)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Анастасия)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Анастасия)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Ольга)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Ольга)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Ольга)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Ольга)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Ольга)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Мария)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Мария)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Мария)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Ирина)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Ирина)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Ирина)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Ирина)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Ирина)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Ирина)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Ирина)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Ирина)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Ирина)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Ирина)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Егор)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Егор)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Егор)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Егор)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Егор)Особняк Брусницыных: сокровища эклектики (Егор)
М
Максим
31 окт 2025
Совершенно потрясающее место. Пошли по рекомендации знакомых, но не ожидали, что это будет столь великолепно.
Удивительный дом, прекрасные хранительница и экскурсовод, интереснейший рассказ, погружение в историю места.
Высшая оценка.
Совершенно потрясающее место. Пошли по рекомендации знакомых, но не ожидали, что это будет столь великолепно.Совершенно потрясающее место. Пошли по рекомендации знакомых, но не ожидали, что это будет столь великолепно.Совершенно потрясающее место. Пошли по рекомендации знакомых, но не ожидали, что это будет столь великолепно.Совершенно потрясающее место. Пошли по рекомендации знакомых, но не ожидали, что это будет столь великолепно.
Д
Дарья
30 окт 2025
Помещения особняка потрясающе красивые. Их немного, но они того стоят.
Анастасия
Анастасия
26 окт 2025
Очень интересная и атмосферная экскурсия. Видно, что девушка гид болеет своим делом. Обязательно к посещению
Очень интересная и атмосферная экскурсия. Видно, что девушка гид болеет своим делом. Обязательно к посещениюОчень интересная и атмосферная экскурсия. Видно, что девушка гид болеет своим делом. Обязательно к посещению
Т
Тимур
7 окт 2025
Все прошло прекрасно
Н
Наталья
1 окт 2025
Интересная экскурсия, великолепный особняк - аж дух захватывает. Экскурсовод увлекательно рассказала обо всех нюансах, интересно слушать.
Ольга
Ольга
27 сен 2025
Очень интересная экскурсия по заброшенному, но уникальному дворцу. Просто переносишься на 175 лет назад и понимаешь, как жили Брусницыны и что видели вокруг себя
Очень интересная экскурсия по заброшенному, но уникальному дворцу. Просто переносишься на 175 лет назад и понимаешь,Очень интересная экскурсия по заброшенному, но уникальному дворцу. Просто переносишься на 175 лет назад и понимаешь,Очень интересная экскурсия по заброшенному, но уникальному дворцу. Просто переносишься на 175 лет назад и понимаешь,Очень интересная экскурсия по заброшенному, но уникальному дворцу. Просто переносишься на 175 лет назад и понимаешь,Очень интересная экскурсия по заброшенному, но уникальному дворцу. Просто переносишься на 175 лет назад и понимаешь,
М
Мария
18 сен 2025
Очень атмосферное место! Понравилось очень! И экскурсовод прекрасная!
Очень атмосферное место! Понравилось очень! И экскурсовод прекрасная!Очень атмосферное место! Понравилось очень! И экскурсовод прекрасная!Очень атмосферное место! Понравилось очень! И экскурсовод прекрасная!
И
Ирина
16 сен 2025
Прекрасная интересная экскурсия, история, нетронутая реставрацией.
Прекрасная интересная экскурсия, история, нетронутая реставрацией.Прекрасная интересная экскурсия, история, нетронутая реставрацией.Прекрасная интересная экскурсия, история, нетронутая реставрацией.Прекрасная интересная экскурсия, история, нетронутая реставрацией.Прекрасная интересная экскурсия, история, нетронутая реставрацией.Прекрасная интересная экскурсия, история, нетронутая реставрацией.Прекрасная интересная экскурсия, история, нетронутая реставрацией.Прекрасная интересная экскурсия, история, нетронутая реставрацией.Прекрасная интересная экскурсия, история, нетронутая реставрацией.Прекрасная интересная экскурсия, история, нетронутая реставрацией.
Е
Егор
15 сен 2025
Очень красиво внутри. Классно что сохранилось все практически в то в виде в каком это было в начале прошлого века. Конечно хотелось бы добавить мебели для более живого интерьера, но не простой, а такой же старинный и аутентичной. Всегда есть куда развиваться. В целом полностью остались довольны. Надеемся особняк когда-то восстановят, отреставрирует и он еще долго будет радовать своей красотой.
Очень красиво внутри. Классно что сохранилось все практически в то в виде в каком это былоОчень красиво внутри. Классно что сохранилось все практически в то в виде в каком это былоОчень красиво внутри. Классно что сохранилось все практически в то в виде в каком это былоОчень красиво внутри. Классно что сохранилось все практически в то в виде в каком это былоОчень красиво внутри. Классно что сохранилось все практически в то в виде в каком это былоОчень красиво внутри. Классно что сохранилось все практически в то в виде в каком это былоОчень красиво внутри. Классно что сохранилось все практически в то в виде в каком это былоОчень красиво внутри. Классно что сохранилось все практически в то в виде в каком это былоОчень красиво внутри. Классно что сохранилось все практически в то в виде в каком это былоОчень красиво внутри. Классно что сохранилось все практически в то в виде в каком это было
Алена
Алена
2 сен 2025
Не понравилась экскурсия максимально! (
Экскурсовод дала очень мало информации на экскурсии, регламентируя постоянно это тем, что «у нас мало информации, ничего не сохранилось, мы не пришли к общему знаменателю и
тд». Так же, здание в очень плохом состоянии, никаких коммуникаций, реставраций и прочего, да, но зачем каждые две минуты говорить об этом? Люди, которые пришли на экскурсию хотят получить эмоции и знания, а не слушать целый час о том, что никто не спонсирует, денег нет, все плохо. Ё-маё! У вас такой шикарный особняк, сделайте отсутствие реставрации-его фишкой! А не антирекламой. Постоянно было ощущение, что экскурсовод извиняется за состояние особняка! (
В общем, за такую цену не советую идти, у нас много других замечательных и прекрасных особняков и экскурсий!

Пётр
Пётр
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за отзыв и за то, что поделились своим впечатлением — нам очень важно слышать мнение гостей.

Особняк Брусницыных
действительно отличается от многих других дворцов и особняков Петербурга. В отличие от полностью отреставрированных зданий, где можно увидеть воссозданный исторический интерьер, дом Брусницыных сохранился почти в первозданном виде — с подлинными росписями, мозаиками и элементами отделки XIX века, но без масштабной реставрации. Это редкая возможность прикоснуться к аутентичности прошлого, увидеть Петербург без «гламурной» обработки, каким он сохранился сквозь время. Именно эта «сырьевая» атмосфера и контраст между величием архитектуры и следами времени для многих гостей становятся особой фишкой особняка.

Спасибо, что помогаете нам становиться лучше! Будем рады видеть вас снова на других наших экскурсиях, чтобы показать Петербург с самых ярких сторон. В нашей команде работают только аккредитованные гиды — ваше мнение поможет нам сделать программу интереснее.

Хороших экскурсий!

Д
Диана
31 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Рады, что попали. Грамотный экскурсовод.
Л
Любовь
17 авг 2025
Ну что могу сказать… Просто вауууу… Успейте побыть и посетить этот особняк в его первозданном виде, пока не начали реставрировать… Это конечно не что, шикарный особняк, хорошо сохранился. Гид потрясающая девушка, очень живая подача материала, не уныло и затянуто… А где то даже с юмором. Очень советую к посещению.
Ольга
Ольга
29 июл 2025
Недавно мне выпала возможность посетить экскурсию в особняк Брусницыных, и я с радостью поделюсь своими впечатлениями. Эта экскурсия оказалась настоящим открытием! Особняк сохранил свою атмосферу и аутентичность, которую невозможно не
читать дальше

заметить с первых шагов. Экскурсия проходила в увлекательной форме, что сделало её интересной и познавательной. Архитектура особняка впечатляет своей изысканностью. Каждая деталь, от лепнины до оконных рам, рассказывает о богатой истории семьи Брусницыных. Экскурсовод была настоящим профессионалом. Ее рассказы были наполнены яркими деталями и увлекательными фактами. Я смогу навсегда запомнить атмосферу, царившую в особняке, и все те истории, которые мы услышали. Рекомендую всем, кто интересуется историей и культурным наследием!

Недавно мне выпала возможность посетить экскурсию в особняк Брусницыных, и я с радостью поделюсь своими впечатлениями.Недавно мне выпала возможность посетить экскурсию в особняк Брусницыных, и я с радостью поделюсь своими впечатлениями.Недавно мне выпала возможность посетить экскурсию в особняк Брусницыных, и я с радостью поделюсь своими впечатлениями.Недавно мне выпала возможность посетить экскурсию в особняк Брусницыных, и я с радостью поделюсь своими впечатлениями.Недавно мне выпала возможность посетить экскурсию в особняк Брусницыных, и я с радостью поделюсь своими впечатлениями.
Н
Наталия
28 июл 2025
Экскурсия содержательная,экскурсовод Елена отлично доносила информацию, Но запах там еще тот), нужна конечно реставрация! Для расширения кругозора и узнать что то новое о Питере и его жителях хорошее решение посетить эту экскурсию.
Павел
Павел
26 июл 2025
Невероятные впечатления от посещения такого места! Надеюсь и верю, что здание и интерьеры восстановят и когда-нибудь можно будет посетить его повторно уже в новом обличии. Но тем ценнее, что есть возможность посмотреть на всё это сейчас. Спасибо гиду Юлии, было интересно!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

