В Величко Экскурсия замечательная, загадочная, содержательная, отличный экскурсовод Марина. Масса удовольствия от прикосновения к прошлому и от общения с профессионалом

А Александра читать дальше не маленькой стоимости экскурсии! Самый цимес может как раз в том что он еще не отреставрирован. А потом стоит еще раз сходить, после реставрации) Единственное - данный продавец экскурсии - решите п-та вопрос с выпиской билетов, тетечка на входе требовала с меня какой то билет другой формы, в связи с этим произошла не приятная заминка В восторге от этой экскурсии! И гид прекрасная, и особняк просто волшебный! Даже без реставрации в нем такая легкая атмосфера. Отличается от других дворцов. В общем, ни капли не пожалела

О Оксана К сожалению денег это своих не стоит, экскурсия не интересная и смотреть особо нечего.

А Анна Удивительный особняк! Прекрасно, что можно в него попасть и посмотреть практически аутентичные убранства.

Е Елена читать дальше на экскурсии в особняке Елисеева - это очень знающий и увлеченный человек. С каким энтузиазмом и образно она рассказывает об этих особняках. Ты просто представляешь, рисуешь в своем воображении эти залы, людей, которые посещали особняк. Спасибо большое за эту экскурсию. Мы увидели сильно разрушенный, но сохранивший своё величие особняк. Как хочется увидеть его отреставрированным. По чудом сохранившимся фотографиям можно представить его великолепие. Особые спасибо гиду. Мы в прошлом году были

И Ирина Экскурсия понравилась. Очень интересно и заинтересованно рассказывали. Очень жалко что пока не отреставрировано. Но радует что хотя бы нет ощущения заброшенности

Ч Чикина Очень понравилось. Жалко, что до сих пор не началась реставрация, обидно что разрушается такой особняк. Прекрасный экскурсовод, интересная история нескольких поколений в одном доме

Ю Юлия Про саму экскурсию ничего сказать не могу, т. к. не получилось на ней оказаться.

С точки зрения оплаты, лучше выбирайте оплату на месте, иначе если с вами что-то случится, то ни вернуть деньги, ни перенести на другой день посещение у вас не получится, т. к. по правилам вернуть деньги или что-то скорректировать можно не позднее чем за 48 часов.

Р Роман Давно хотел побывать в особняке Брусницыных и наконец-то это удалось. Интерьеры, несмотря на ветхость, совершенно великолепны! Буквально войдя в столовую понял, что визит того стоил! Надеюсь, что в какой-то момент все будет отреставрировано и это место превратится в настоящий музей! Однозначно рекомендую!

А Анна Особняк превосходен!!!

Организация-отвратительная!Воспользуйтесь услугами других

И Ирина Вчера посетили особняк Брусницыных - очень понравилась экскурсия! Наш экскурсовод подробно и интересно рассказала историю этой семьи и историю создания особняка, его архитектурных особенностей. А сам особняк просто прекрасен! Желаю скорейшего завершения реставрации и долгой жизни этому произведению искусства!

