За неприметным фасадом на Кожевенной линии Васильевского острова вас ждет путешествие в эпоху роскоши и тайн! Особняк Брусницыных — уникальный памятник эклектики, где переплелись судьбы предпринимателей, взлеты и падения целой династии.
Описание экскурсииОжившая история В 1844 году крестьянин Николай Брусницын, неграмотный, но гениальный предприниматель, основал кожевенную империю. Его сыновья перестроили здание с помощью архитектора Ковшарова, создав интерьеры, поражающие изыском: мраморные лестницы, резные камины, паркет ручной работы и даже зал в китайском стиле с шелковыми обоями. Здесь звучала музыка на балах, а позже размещалась богадельня, где дети учились ремеслу. Заброшенное величие После революции особняк национализировали, а в 2000-х он пришел в упадок. Сегодня здание ждет реставрации, но даже сквозь слои времени сквозят следы былой роскоши: Белый танцевальный зал, Зимний сад, лепнина и росписи, хранящие дух интриг и великих свершений. Билет в прошлое Это редкий шанс увидеть то, что скрыто от глаз туристов! Пройдите по парадным залам, прикоснитесь к историям кожевенных магнатов, узнайте о их вкладе в Петербург и загадках, которые унесли с собой эмигрировавшие наследники.
По выходным в указанные даты на сайте:)
- Услуги гида
- Фотосессия в особняке
- Посещение всех сохранившихся залов
- Личные расходы
Когда: По выходным в указанные даты на сайте:)
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4.1
В
Величко
1 ноя 2025
Экскурсия замечательная, загадочная, содержательная, отличный экскурсовод Марина. Масса удовольствия от прикосновения к прошлому и от общения с профессионалом
А
Александра
26 окт 2025
В восторге от этой экскурсии! И гид прекрасная, и особняк просто волшебный! Даже без реставрации в нем такая легкая атмосфера. Отличается от других дворцов. В общем, ни капли не пожалела
О
Оксана
20 окт 2025
К сожалению денег это своих не стоит, экскурсия не интересная и смотреть особо нечего.
А
Анна
2 сен 2025
Удивительный особняк! Прекрасно, что можно в него попасть и посмотреть практически аутентичные убранства.
Е
Елена
29 авг 2025
Мы увидели сильно разрушенный, но сохранивший своё величие особняк. Как хочется увидеть его отреставрированным. По чудом сохранившимся фотографиям можно представить его великолепие. Особые спасибо гиду. Мы в прошлом году были
И
Ирина
23 авг 2025
Экскурсия понравилась. Очень интересно и заинтересованно рассказывали. Очень жалко что пока не отреставрировано. Но радует что хотя бы нет ощущения заброшенности
Ч
Чикина
19 авг 2025
Очень понравилось. Жалко, что до сих пор не началась реставрация, обидно что разрушается такой особняк. Прекрасный экскурсовод, интересная история нескольких поколений в одном доме
Ю
Юлия
10 авг 2025
Про саму экскурсию ничего сказать не могу, т. к. не получилось на ней оказаться.
С точки зрения оплаты, лучше выбирайте оплату на месте, иначе если с вами что-то случится, то ни вернуть деньги, ни перенести на другой день посещение у вас не получится, т. к. по правилам вернуть деньги или что-то скорректировать можно не позднее чем за 48 часов.
Р
Роман
3 авг 2025
Давно хотел побывать в особняке Брусницыных и наконец-то это удалось. Интерьеры, несмотря на ветхость, совершенно великолепны! Буквально войдя в столовую понял, что визит того стоил! Надеюсь, что в какой-то момент все будет отреставрировано и это место превратится в настоящий музей! Однозначно рекомендую!
Г
Галина
8 июн 2025
А
Анна
2 июн 2025
Особняк превосходен!!!
Организация-отвратительная!Воспользуйтесь услугами других
И
Ирина
31 мая 2025
Вчера посетили особняк Брусницыных - очень понравилась экскурсия! Наш экскурсовод подробно и интересно рассказала историю этой семьи и историю создания особняка, его архитектурных особенностей. А сам особняк просто прекрасен! Желаю скорейшего завершения реставрации и долгой жизни этому произведению искусства!
Д
Диана
10 мая 2025
И
Ирина
29 апр 2025
Ужасный экскурсовод. Грубый и неграмотный. Я была на вашей экскурсии в прошлом году. Меня так вдохновил ваш экскурсовод, что в 21:00 по окончанию экскурсии пошла в Эрарту, так как это
