Когда-то Адмиралтейство и искусственный остров 🏝️ Новая Голландия были связаны каналом, но сейчас их разделяет почти два километра суши.

Но не будем нарушать традицию и отправимся от Адмиралтейства к Новой Голландии по берегу, но не канала, а реки Мойки.

По пути обсудим строительство Исаакиевского собора и увидим дом, в котором жил его создатель - архитектор Огюст Монферран, узнаем истории 📖, которые хранят дома, скромно стоящие на набережной Мойки и полюбуемся ее оригинальными мостами.

Восхитимся аркой Новой Голландии и осмотрим остров, который раньше скрывался за высокими стенами, а сейчас превратился в открытое пространство для горожан.

Возвращаться к Адмиралтейству будем по руслу бывшего Адмиралтейского канала через Сенатскую площадь, чтобы услышать историю любви, которую много веков хранит Медный всадник.