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От Адмиралтейства до Новой Голландии и... обратно

Марина Б.
Марина Б. – Гид из Санкт-Петербурга
От Адмиралтейства до Новой Голландии и...

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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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От Адмиралтейства до Новой Голландии и... обратно
От Адмиралтейства до Новой Голландии и... обратно

Что вы увидите

  • Адмиралтейство и Новая Голландия
  • набережная реки Мойки и Конногвардейский бульвар
  • Исаакиевская площадь и Исаакиевский собор
  • Сенатская площадь Медный всадник.
Когда-то Адмиралтейство и искусственный остров 🏝️ Новая Голландия были связаны каналом, но сейчас их разделяет почти два километра суши.
Но не будем нарушать традицию и отправимся от Адмиралтейства к Новой Голландии по берегу, но не канала, а реки Мойки.
По пути обсудим строительство Исаакиевского собора и увидим дом, в котором жил его создатель - архитектор Огюст Монферран, узнаем истории 📖, которые хранят дома, скромно стоящие на набережной Мойки и полюбуемся ее оригинальными мостами.
Восхитимся аркой Новой Голландии и осмотрим остров, который раньше скрывался за высокими стенами, а сейчас превратился в открытое пространство для горожан.
Возвращаться к Адмиралтейству будем по руслу бывшего Адмиралтейского канала через Сенатскую площадь, чтобы услышать историю любви, которую много веков хранит Медный всадник.
Что входит
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Фонтан у Адмиралтейства
От Адмиралтейства до Новой Голландии и... обратно
От Адмиралтейства до Новой Голландии и... обратно
От Адмиралтейства до Новой Голландии и... обратно
От Адмиралтейства до Новой Голландии и... обратно

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Б.
Марина Б.
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