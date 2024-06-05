1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780₽ за человека
Групповая
4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
«Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбли Стрелки Васильевского острова, Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
«Экскурсия по Васильевскому острову»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990₽ за человека
Групповая
2 часа
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
«Вы отправитесь на прогулку по Васильевскому острову — наиболее аутентичному району Санкт-Петербурга, где, по задумке Петра, все улицы должны были быть каналами»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
«Приглашаю на интерактивную экскурсию по проходным дворам, линиям и переулкам Васильевского острова»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
«Самые интересные уголки Васильевского острова»
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
79005 530₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
По Васильевскому с островитянином
Исследовать проходные дворы, раскрыть тайны острова и увидеть Петербург неизведанный
Начало: Рядом со станцией метро «Василеостровская»
«Какой он — Васильевский остров»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1100935₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Васильевский остров для детей и их родителей
Погулять по Университетской набережной и раскрыть ее тайны через игры, диалог, стихи, рисунки
Начало: Возле Стрелки Васильевского острова
«Стрелку Васильевского острова полноправно можно назвать центром Санкт-Петербурга, ведь именно здесь находился порт морской столицы, сюда приплывали её гости»
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
от 67006 030₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
«Маршрут № 2: круговой вдоль Петроградской стороны, стрелки Васильевского острова, Петровского и Крестовского островов»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Секретные места Васильевского Острова
Начало: На выходе из м. Василеостровская у памятника конке
«Приготовьтесь узнать тайны старейшего района Петербурга — Васильевского острова»
Расписание: только по расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 990₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов
Начало: 7-я линия В.О. между Большим пр. и набережной Невы
«Наша прогулка начнется с погружения в атмосферу Петербурга 18 века: вы представите, как выглядел Васильевский остров столетия назад, и узнаете об исторической роли немцев в развитии Российской империи»
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 2 670₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Петербург: путешествие, исполняющее мечты
Проехать и погулять по местам в сердце города, где загадывают желания
Начало: Рядом с Дворцовой площадью
«Мы проедем и пройдем по Петроградской стороне, Васильевскому острову, району Коломна, набережным Мойки и Фонтанки»
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
82007 380₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
«Васильевский остров — мы прогуляемся по набережной, увидим гигантский генератор на 1,5 миллиона Вольт и заедем в модное пространство Севкабель Порт на территории бывшего завода»
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3.5 часа
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
«📍Благовещенский мост — он приведёт нас на Васильевский остров»
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Автопрогулка по местам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге
Откройте новый взгляд на Санкт-Петербург через призму знаменитого фильма «Брат», путешествуя в комфортной мини-группе
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«От метро «Маяковская» до Васильевского острова — мы побываем в местах, где персонаж Бодрова гулял, уходил от погони, стрелял, разговаривал с девушками, звонил по телефону и защищал несправедливо обиженных»
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
1310010 480₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
Начало: 7-я линия Васильевского острова, 44-А
«Приглашаю вас на прогулку по Васильевскому острову»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1100990₽ за человека
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Тайны Васильевского острова: уникальная экскурсия
Откройте для себя неповторимую атмосферу Васильевского острова, его скрытые дворы и архитектурные шедевры
Начало: Метро Василеостровская
«Погружение в атмосферу Васильевского острова»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:30, 16:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
993795₽ за человека
Мини-группа
1 час
Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
Начало: Кожевенная линия, 27
«За фасадом на Кожевенной линии Васильевского острова скрывается прекрасное убранство, выполненное в духе русской эклектики»
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам и субботам
Завтра в 18:30
10 июня в 19:00
3 500₽ за человека
скидка
25%
Групповая
5 часов
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
«В нашей программе: Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, крейсер «Аврора», Смольный собор, Дворцовая площадь, Сфинксы на Университетской набережной и многое другое»
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
25001 875₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Мистика, история и архитектура Васильевского острова
Начало: Памятник конке. Средний проспект В. О., 32
«На экскурсии мы прогуляемся по Васильевскому острову, некогда бывшему центру Санкт-Петербурга»
Расписание: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота в 13:00 и в 17:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
от 1200900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: В центре города в вашем месте
«В поисках мифических друзей мы проедем от самого центра города до Петроградской стороны, минуя Адмиралтейство и Васильевский остров»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Новый Амстердам: Васильевский остров
Начало: СТ.М. Василеостровская
«Васильевский остров Это город в городе, идеальный и выверенный»
Расписание: Индивидуально по договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Знакомство с Васильевским островом
Начало: Метро Василеостровская
«Ведь Васильевский остров был центром города»
Расписание: Экскурсия проводится при наборе группы от 5 человек
24 июня в 12:00
15 июля в 18:00
850₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Променад по Васильевскому: погружение в историю Петербурга
Загадочные дворы и улицы Васильевского острова ждут вас в увлекательной прогулке с экспертом по истории
Начало: У метро Спортивная
«Любовь с первого взгляда, непонимание и недоумение или же неприязнь — какие только чувства ни вызывает Васильевский остров»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Начало: Начало экскурсии у метро Спортивная
«Васильевский остров любят жители, туристы и кинематографисты, он то мрачный и таинственный, то романтический и уютный, до сих пор сохраняет множество загадок»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Пешком по Васильевскому острову
Разведать все самые интересные места и погрузиться в историю старинного района
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«Старейший район, интеллектуальный центр, культовая кинолокация — это Васильевский остров, с которым вам предстоит познакомиться»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
6 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучное знакомство с Петербургом на авто
Посетить три старейших района города и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: На площади Искусств
«Приглашаю познакомиться с историческими районами Петербурга: Центральным, Васильевским островом и Петроградской стороной»
Завтра в 18:30
9 июня в 09:30
6 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
Увидеть места событий и вспомнить имена героев времён блокады Ленинграда
Начало: У метро «Василеостровская»
«Васильевский остров славится не только своими многочисленными дореволюционными постройками, но и невероятным количеством потерянных жизней во время блокады Ленинграда»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 450₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Васильевскому острову
Исследовать колоритный старинный район и получить атмосферные снимки на память
Начало: Около метро Василеостровская
«Почему Васильевский остров делится на линии»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
40003 600₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1 час
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Театрализованное приключение с ожившими персонажами и призраками Петербурга
Начало: У метро Василеостровская
Завтра в 19:00
14 июня в 16:00
1 350₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
Главные достопримечательности Северной столицы - в самое эффектное время суток
«Кроме того, гид расскажет об исторических истоках Васильевского острова, первых постройках Петербурга и легендарной Петропавловской крепости»
Завтра в 19:30
9 июня в 18:30
8 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Васильевский остров для детей и их родителей
Начало: Начало экскурсии на Стрелке Васильевского острова
«Нескучная встреча с Северной столицей • Стрелку Васильевского острова полноправно можно назвать центром Санкт-Петербурга, ведь именно здесь находился порт морской столицы, сюда приплывали ее гости»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
От Невского проспекта, Спаса на Крови и Исаакия - до Васильевского острова и Лахты на микроавтобусе
Начало: У Михайловского театра на площади Искусств
«Всего за 4 часа вы проделаете путь, который вряд ли бы вместился в один день самостоятельных прогулок: от Невского проспекта с его дворцами, храмами и площадями через таинственный Васильевский остров к современному «Лахта Центру»»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Васильевский остров: от Петра - до наших дней
Исследовать район Петербурга, в котором нашлось место истории, мистике и деревянной архитектуре
Начало: У метро Василеостровская
«Васильевский остров подготовил для нас массу вопросов, на которые мы ответим, гуляя по его линиям — улицам и заглядывая во дворы-колодцы, парадные, церкви и другие здания»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 5 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
Места - главные и инсайдерские. Атмосфера - дружеская. Организация - продуманная
Начало: На острове Новая Голландия (метро Адмиралтейская)
«Остановка у СПбГУ — Институт Отта — Биржа — спуск к Неве на Стрелке Васильевского острова»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 300₽ за человека
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Квартира-музей Бенуа: экскурсия в мир искусства
Погрузитесь в атмосферу дворянской жизни 19 века, исследуя личные вещи и интерьеры династии Бенуа
Начало: В районе метро «Василеостровская»
17 июня в 16:00
18 июня в 15:00
22772 050₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтика и тайны невских берегов
Прогуляться по набережным, раскрыть судьбы горожан и застать закат на Стрелке Васильевского острова
Начало: На Сенатской площади
«Архитектура Васильевского острова»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 6 200₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
«Спустимся в центр к Стрелке Васильевского острова, проплывём по парадной Неве под Дворцовым мостом и дойдём до Благовещенского моста»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
«Кинем монетку Чижику-Пыжику, остановимся на Стрелке Васильевского острова и прогуляемся по Петропавловской крепости, любуясь потрясающим видом на Эрмитаж и Исаакиевский собор»
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов
Услышать таинственные истории Петербурга и заглянуть в лабораторию доктора Пеля (в мини-группе)
Начало: На 7-ой линии Васильевского острова
«Васильевский остров — средоточие городских легенд»
Завтра в 11:30
9 июня в 19:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Кинематографичный Васильевский
Исходить легендарный остров вдоль и поперёк - и понять, почему его называют городом в городе
Начало: метро Спортивная-2
«откуда берёт свое название Васильевский остров и кто такие рыбак Василий и Василий Корчмин на самом деле»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Васильевскому острову: путешествие через эпохи
Загляните в уникальный мир Васильевского острова: от петровских времен до современной архитектуры
«Широкие, тихие и неперегруженные улицы Васильевского острова идеально подходят для автомобильно-пешеходного путешествия»
26 июня в 20:00
28 июня в 08:30
9 350₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По страницам истории: Васильевский остров
Исследуйте литературное наследие Васильевского острова, вдохновляющее путешествие по миру классической русской литературы
Начало: У станции «Василеостровская»
«На протяжении трех столетий истории Санкт-Петербурга именно Васильевский остров, задуманный Петром I как воплощение мечты о европейской столице, был центром городской, российской и мировой литературы»
11 июня в 11:00
14 июня в 17:00
7 788₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Прочувствовать энергетику петербуржского района через картины и стихотворения героев своего времени
Начало: в районе метро Спортивная-1
«Прогуляться по дворам Васильевского острова — словно вернуться в детство, когда на праздник подарили круглую жестяную коробочку монпансье, и ты с замиранием сердца рассматриваешь разноцветные камушки-леденцы, угадывая их вкус по цвету»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург Балабанова
Взглянуть на город через образы картин, снятых культовым режиссером постсоветской России
Начало: В районе станции метро Приморская
«Приглашаю вас пройтись по родному для режиссера Васильевскому острову и взглянуть на места, где он снял свои важные фильмы разных лет — от полнометражного дебюта «Счастливые дни» до итоговой картины «Я тоже хочу»»
9 июня в 13:30
10 июня в 09:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААльмира5 июня 2024Гидом была Елизавета. Всё очень понравилось. С удовольствием ещё возьму экскурсии с этим гидом в следующий раз)
- 5535w2255 июня 2024Наш гид - выше всяких похвал! Харизматичный молодой человек с отменным чувством юмора Пока мы ждали опоздавших гостей - развлекал нас!
- ЕЕлена5 июня 2024Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!
- ВВиктория5 июня 2024Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
- ЕЕлена5 июня 2024Необычный формат, впервые были на такой экскурсии. Узнали много нового про Васильевский остров и его известных обитателей. Игровой формат увлек и взрослых и детей-подростков. Понравилось всем!
- ЕЕкатерина4 июня 2024Прекрасная экскурсия.
- ООлеся4 июня 2024Отличная экскурсия! Благодарю!
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия была очень интересная. Гид Денис рассказал и показал много интересного.
- ММаргарита4 июня 2024Все очень понравилось. Ночной Питер это нечто.
- ВВера3 июня 2024Экскурсия просто потрясающая! Всё было очень грамотно организовано. Огромное спасибо гиду Наталье и Руслану за интересные рассказы.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Васильевский остров»
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