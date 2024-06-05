🚌 На автобусе 35% скидка Групповая 2.5 часа 608 отзывов Экскурсия с посещением Петропавловской крепости Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами Начало: Возле станции место «Площадь Восстания» 1200 780 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 143 отзыва Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости Начало: В районе ст. метро Гостиный двор «Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбли Стрелки Васильевского острова, Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое» Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00 1 690 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 52 отзыва Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района Начало: В районе метро Приморская «Экскурсия по Васильевскому острову» Расписание: ежедневно в 11:30 1 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 165 отзывов Грани Васильевского: дорогами островитян Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты Начало: в районе станции метро «Василеостровская» «Вы отправитесь на прогулку по Васильевскому острову — наиболее аутентичному району Санкт-Петербурга, где, по задумке Петра, все улицы должны были быть каналами» Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 77 отзывов Экскурсия-квиз по Васильевскому острову Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре Начало: В районе м. Василеостровская «Приглашаю на интерактивную экскурсию по проходным дворам, линиям и переулкам Васильевского острова» 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 1.5 часа 219 отзывов Гуляем с детьми от конки до сфинксов Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова Начало: У станции метро Василеостровская «Самые интересные уголки Васильевского острова» 7900 5 530 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2 часа 53 отзыва По Васильевскому с островитянином Исследовать проходные дворы, раскрыть тайны острова и увидеть Петербург неизведанный Начало: Рядом со станцией метро «Василеостровская» «Какой он — Васильевский остров» 1100 935 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 25 отзывов Васильевский остров для детей и их родителей Погулять по Университетской набережной и раскрыть ее тайны через игры, диалог, стихи, рисунки Начало: Возле Стрелки Васильевского острова «Стрелку Васильевского острова полноправно можно назвать центром Санкт-Петербурга, ведь именно здесь находился порт морской столицы, сюда приплывали её гости» от 6700 6 030 ₽ за всё до 10 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 14 отзывов На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием Начало: В Лопухинском саду «Маршрут № 2: круговой вдоль Петроградской стороны, стрелки Васильевского острова, Петровского и Крестовского островов» 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 2249 отзывов Секретные места Васильевского Острова Начало: На выходе из м. Василеостровская у памятника конке «Приготовьтесь узнать тайны старейшего района Петербурга — Васильевского острова» Расписание: только по расписанию в календаре от 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 232 отзыва Истории и легенды аптеки доктора Пеля Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов Начало: 7-я линия В.О. между Большим пр. и набережной Невы «Наша прогулка начнется с погружения в атмосферу Петербурга 18 века: вы представите, как выглядел Васильевский остров столетия назад, и узнаете об исторической роли немцев в развитии Российской империи» от 2 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 164 отзыва Петербург: путешествие, исполняющее мечты Проехать и погулять по местам в сердце города, где загадывают желания Начало: Рядом с Дворцовой площадью «Мы проедем и пройдем по Петроградской стороне, Васильевскому острову, району Коломна, набережным Мойки и Фонтанки» 8200 7 380 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 130 отзывов Северные острова Петербурга на авто Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании Начало: В Исаакиевском сквере «Васильевский остров — мы прогуляемся по набережной, увидим гигантский генератор на 1,5 миллиона Вольт и заедем в модное пространство Севкабель Порт на территории бывшего завода» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3.5 часа 23 отзыва Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора) Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии Начало: В районе метро Гостиный двор «📍Благовещенский мост — он приведёт нас на Васильевский остров» Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30 1 690 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 20% скидка Индивидуальная 3 часа 51 отзыв Автопрогулка по местам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге Откройте новый взгляд на Санкт-Петербург через призму знаменитого фильма «Брат», путешествуя в комфортной мини-группе Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... «От метро «Маяковская» до Васильевского острова — мы побываем в местах, где персонаж Бодрова гулял, уходил от погони, стрелял, разговаривал с девушками, звонил по телефону и защищал несправедливо обиженных» 13100 10 480 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 2 часа 94 отзыва Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе Начало: 7-я линия Васильевского острова, 44-А «Приглашаю вас на прогулку по Васильевскому острову» 1100 990 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 1.5 часа 650 отзывов Тайны Васильевского острова: уникальная экскурсия Откройте для себя неповторимую атмосферу Васильевского острова, его скрытые дворы и архитектурные шедевры Начало: Метро Василеостровская «Погружение в атмосферу Васильевского острова» Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:30, 16:30 и 17:30 993 795 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 4 отзыва Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных Начало: Кожевенная линия, 27 «За фасадом на Кожевенной линии Васильевского острова скрывается прекрасное убранство, выполненное в духе русской эклектики» Расписание: По понедельникам, средам, пятницам и субботам 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе 25% скидка Групповая 5 часов 223 отзыва Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов Начало: В районе м. «Площадь Восстания» «В нашей программе: Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, крейсер «Аврора», Смольный собор, Дворцовая площадь, Сфинксы на Университетской набережной и многое другое» Расписание: ежедневно в 21:30 2500 1 875 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Групповая 2 часа 167 отзывов Мистика, история и архитектура Васильевского острова Начало: Памятник конке. Средний проспект В. О., 32 «На экскурсии мы прогуляемся по Васильевскому острову, некогда бывшему центру Санкт-Петербурга» Расписание: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота в 13:00 и в 17:00 от 1200 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями Начало: В центре города в вашем месте «В поисках мифических друзей мы проедем от самого центра города до Петроградской стороны, минуя Адмиралтейство и Васильевский остров» 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Новый Амстердам: Васильевский остров Начало: СТ.М. Василеостровская «Васильевский остров Это город в городе, идеальный и выверенный» Расписание: Индивидуально по договорённости от 6 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 42 отзыва Знакомство с Васильевским островом Начало: Метро Василеостровская «Ведь Васильевский остров был центром города» Расписание: Экскурсия проводится при наборе группы от 5 человек 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 205 отзывов Променад по Васильевскому: погружение в историю Петербурга Загадочные дворы и улицы Васильевского острова ждут вас в увлекательной прогулке с экспертом по истории Начало: У метро Спортивная «Любовь с первого взгляда, непонимание и недоумение или же неприязнь — какие только чувства ни вызывает Васильевский остров» Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00 1 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 6 отзывов Променад по Васильевскому острову в мини-группе Начало: Начало экскурсии у метро Спортивная «Васильевский остров любят жители, туристы и кинематографисты, он то мрачный и таинственный, то романтический и уютный, до сих пор сохраняет множество загадок» 1 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Пешком по Васильевскому острову Разведать все самые интересные места и погрузиться в историю старинного района Начало: У станции метро «Василеостровская» «Старейший район, интеллектуальный центр, культовая кинолокация — это Васильевский остров, с которым вам предстоит познакомиться» 6 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Нескучное знакомство с Петербургом на авто Посетить три старейших района города и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом Начало: На площади Искусств «Приглашаю познакомиться с историческими районами Петербурга: Центральным, Васильевским островом и Петроградской стороной» 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва Блокадный Васильевский остров - в мини-группе Увидеть места событий и вспомнить имена героев времён блокады Ленинграда Начало: У метро «Василеостровская» «Васильевский остров славится не только своими многочисленными дореволюционными постройками, но и невероятным количеством потерянных жизней во время блокады Ленинграда» Расписание: ежедневно в 14:00 1 450 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Фотопрогулка по Васильевскому острову Исследовать колоритный старинный район и получить атмосферные снимки на память Начало: Около метро Василеостровская «Почему Васильевский остров делится на линии» 4000 3 600 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 219 отзывов Прогулка со Смертью по Васильевскому острову Театрализованное приключение с ожившими персонажами и призраками Петербурга Начало: У метро Василеостровская 1 350 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне Главные достопримечательности Северной столицы - в самое эффектное время суток «Кроме того, гид расскажет об исторических истоках Васильевского острова, первых постройках Петербурга и легендарной Петропавловской крепости» 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Васильевский остров для детей и их родителей Начало: Начало экскурсии на Стрелке Васильевского острова «Нескучная встреча с Северной столицей • Стрелку Васильевского острова полноправно можно назвать центром Санкт-Петербурга, ведь именно здесь находился порт морской столицы, сюда приплывали ее гости» Расписание: Ежедневно 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 15 отзывов Гранд-тур по Санкт-Петербургу От Невского проспекта, Спаса на Крови и Исаакия - до Васильевского острова и Лахты на микроавтобусе Начало: У Михайловского театра на площади Искусств «Всего за 4 часа вы проделаете путь, который вряд ли бы вместился в один день самостоятельных прогулок: от Невского проспекта с его дворцами, храмами и площадями через таинственный Васильевский остров к современному «Лахта Центру»» Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Васильевский остров: от Петра - до наших дней Исследовать район Петербурга, в котором нашлось место истории, мистике и деревянной архитектуре Начало: У метро Василеостровская «Васильевский остров подготовил для нас массу вопросов, на которые мы ответим, гуляя по его линиям — улицам и заглядывая во дворы-колодцы, парадные, церкви и другие здания» от 5 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 5 отзывов Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга» Места - главные и инсайдерские. Атмосфера - дружеская. Организация - продуманная Начало: На острове Новая Голландия (метро Адмиралтейская) «Остановка у СПбГУ — Институт Отта — Биржа — спуск к Неве на Стрелке Васильевского острова» 3 300 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 1.5 часа 13 отзывов Квартира-музей Бенуа: экскурсия в мир искусства Погрузитесь в атмосферу дворянской жизни 19 века, исследуя личные вещи и интерьеры династии Бенуа Начало: В районе метро «Василеостровская» 2277 2 050 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Романтика и тайны невских берегов Прогуляться по набережным, раскрыть судьбы горожан и застать закат на Стрелке Васильевского острова Начало: На Сенатской площади «Архитектура Васильевского острова» от 6 200 ₽ за всё до 30 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 3 отзыва На катере - по Финскому заливу и центру города Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды Начало: В районе Лопухинского сада «Спустимся в центр к Стрелке Васильевского острова, проплывём по парадной Неве под Дворцовым мостом и дойдём до Благовещенского моста» 15 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами «Кинем монетку Чижику-Пыжику, остановимся на Стрелке Васильевского острова и прогуляемся по Петропавловской крепости, любуясь потрясающим видом на Эрмитаж и Исаакиевский собор» 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 4 отзыва Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов Услышать таинственные истории Петербурга и заглянуть в лабораторию доктора Пеля (в мини-группе) Начало: На 7-ой линии Васильевского острова «Васильевский остров — средоточие городских легенд» 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Кинематографичный Васильевский Исходить легендарный остров вдоль и поперёк - и понять, почему его называют городом в городе Начало: метро Спортивная-2 «откуда берёт свое название Васильевский остров и кто такие рыбак Василий и Василий Корчмин на самом деле» 13 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Экскурсия по Васильевскому острову: путешествие через эпохи Загляните в уникальный мир Васильевского острова: от петровских времен до современной архитектуры «Широкие, тихие и неперегруженные улицы Васильевского острова идеально подходят для автомобильно-пешеходного путешествия» 9 350 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов По страницам истории: Васильевский остров Исследуйте литературное наследие Васильевского острова, вдохновляющее путешествие по миру классической русской литературы Начало: У станции «Василеостровская» «На протяжении трех столетий истории Санкт-Петербурга именно Васильевский остров, задуманный Петром I как воплощение мечты о европейской столице, был центром городской, российской и мировой литературы» 7 788 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Атмосферная прогулка по Васильевскому острову Прочувствовать энергетику петербуржского района через картины и стихотворения героев своего времени Начало: в районе метро Спортивная-1 «Прогуляться по дворам Васильевского острова — словно вернуться в детство, когда на праздник подарили круглую жестяную коробочку монпансье, и ты с замиранием сердца рассматриваешь разноцветные камушки-леденцы, угадывая их вкус по цвету» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.