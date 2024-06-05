Экскурсии по Васильевскому острову

Найдено 64 экскурсии в категории «Васильевский остров» в Санкт-Петербурге, цены от 780 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
608 отзывов
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780 за человека
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
143 отзыва
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
«Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбли Стрелки Васильевского острова, Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690 за человека
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
52 отзыва
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
«Экскурсия по Васильевскому острову»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990 за человека
Грани Васильевского: дорогами островитян
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
165 отзывов
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
«Вы отправитесь на прогулку по Васильевскому острову — наиболее аутентичному району Санкт-Петербурга, где, по задумке Петра, все улицы должны были быть каналами»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
«Приглашаю на интерактивную экскурсию по проходным дворам, линиям и переулкам Васильевского острова»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
219 отзывов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
«Самые интересные уголки Васильевского острова»
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
79005 530 за всё до 6 чел.
По Васильевскому с островитянином
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
53 отзыва
По Васильевскому с островитянином
Исследовать проходные дворы, раскрыть тайны острова и увидеть Петербург неизведанный
Начало: Рядом со станцией метро «Василеостровская»
«Какой он — Васильевский остров»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1100935 за человека
Васильевский остров для детей и их родителей
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Васильевский остров для детей и их родителей
Погулять по Университетской набережной и раскрыть ее тайны через игры, диалог, стихи, рисунки
Начало: Возле Стрелки Васильевского острова
«Стрелку Васильевского острова полноправно можно назвать центром Санкт-Петербурга, ведь именно здесь находился порт морской столицы, сюда приплывали её гости»
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
от 67006 030 за всё до 10 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
«Маршрут № 2: круговой вдоль Петроградской стороны, стрелки Васильевского острова, Петровского и Крестовского островов»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
Секретные места Васильевского Острова
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
2249 отзывов
Секретные места Васильевского Острова
Начало: На выходе из м. Василеостровская у памятника конке
«Приготовьтесь узнать тайны старейшего района Петербурга — Васильевского острова»
Расписание: только по расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 990 за человека
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
232 отзыва
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов
Начало: 7-я линия В.О. между Большим пр. и набережной Невы
«Наша прогулка начнется с погружения в атмосферу Петербурга 18 века: вы представите, как выглядел Васильевский остров столетия назад, и узнаете об исторической роли немцев в развитии Российской империи»
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 2 670 за всё до 5 чел.
Петербург: путешествие, исполняющее мечты
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
164 отзыва
Петербург: путешествие, исполняющее мечты
Проехать и погулять по местам в сердце города, где загадывают желания
Начало: Рядом с Дворцовой площадью
«Мы проедем и пройдем по Петроградской стороне, Васильевскому острову, району Коломна, набережным Мойки и Фонтанки»
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
82007 380 за всё до 4 чел.
Северные острова Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
130 отзывов
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
«Васильевский остров — мы прогуляемся по набережной, увидим гигантский генератор на 1,5 миллиона Вольт и заедем в модное пространство Севкабель Порт на территории бывшего завода»
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000 за всё до 3 чел.
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
23 отзыва
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
«📍Благовещенский мост — он приведёт нас на Васильевский остров»
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690 за человека
Автопрогулка по местам фильма «Брат»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Автопрогулка по местам фильма «Брат» в Санкт-Петербурге
Откройте новый взгляд на Санкт-Петербург через призму знаменитого фильма «Брат», путешествуя в комфортной мини-группе
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«От метро «Маяковская» до Васильевского острова — мы побываем в местах, где персонаж Бодрова гулял, уходил от погони, стрелял, разговаривал с девушками, звонил по телефону и защищал несправедливо обиженных»
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
1310010 480 за всё до 7 чел.
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
Начало: 7-я линия Васильевского острова, 44-А
«Приглашаю вас на прогулку по Васильевскому острову»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1100990 за человека
Секретные места Васильевского острова
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
650 отзывов
Тайны Васильевского острова: уникальная экскурсия
Откройте для себя неповторимую атмосферу Васильевского острова, его скрытые дворы и архитектурные шедевры
Начало: Метро Василеостровская
«Погружение в атмосферу Васильевского острова»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:30, 16:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
993795 за человека
Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
4 отзыва
Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
Начало: Кожевенная линия, 27
«За фасадом на Кожевенной линии Васильевского острова скрывается прекрасное убранство, выполненное в духе русской эклектики»
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам и субботам
Завтра в 18:30
10 июня в 19:00
3 500 за человека
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
5 часов
223 отзыва
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
«В нашей программе: Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, крейсер «Аврора», Смольный собор, Дворцовая площадь, Сфинксы на Университетской набережной и многое другое»
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
25001 875 за человека
Мистика, история и архитектура Васильевского острова
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
2 часа
167 отзывов
Мистика, история и архитектура Васильевского острова
Начало: Памятник конке. Средний проспект В. О., 32
«На экскурсии мы прогуляемся по Васильевскому острову, некогда бывшему центру Санкт-Петербурга»
Расписание: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота в 13:00 и в 17:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
от 1200900 за человека
Фантастические твари и где они обитают в Санкт-Петербурге
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: В центре города в вашем месте
«В поисках мифических друзей мы проедем от самого центра города до Петроградской стороны, минуя Адмиралтейство и Васильевский остров»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 670 за всё до 4 чел.
Новый Амстердам: Васильевский остров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Новый Амстердам: Васильевский остров
Начало: СТ.М. Василеостровская
«Васильевский остров Это город в городе, идеальный и выверенный»
Расписание: Индивидуально по договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
Знакомство с Васильевским островом
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
42 отзыва
Знакомство с Васильевским островом
Начало: Метро Василеостровская
«Ведь Васильевский остров был центром города»
Расписание: Экскурсия проводится при наборе группы от 5 человек
24 июня в 12:00
15 июля в 18:00
850 за человека
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
205 отзывов
Променад по Васильевскому: погружение в историю Петербурга
Загадочные дворы и улицы Васильевского острова ждут вас в увлекательной прогулке с экспертом по истории
Начало: У метро Спортивная
«Любовь с первого взгляда, непонимание и недоумение или же неприязнь — какие только чувства ни вызывает Васильевский остров»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450 за человека
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Променад по Васильевскому острову в мини-группе
Начало: Начало экскурсии у метро Спортивная
«Васильевский остров любят жители, туристы и кинематографисты, он то мрачный и таинственный, то романтический и уютный, до сих пор сохраняет множество загадок»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 950 за человека
Пешком по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Пешком по Васильевскому острову
Разведать все самые интересные места и погрузиться в историю старинного района
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«Старейший район, интеллектуальный центр, культовая кинолокация — это Васильевский остров, с которым вам предстоит познакомиться»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
6 700 за всё до 7 чел.
Нескучное знакомство с Петербургом на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Нескучное знакомство с Петербургом на авто
Посетить три старейших района города и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: На площади Искусств
«Приглашаю познакомиться с историческими районами Петербурга: Центральным, Васильевским островом и Петроградской стороной»
Завтра в 18:30
9 июня в 09:30
6 500 за всё до 3 чел.
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Блокадный Васильевский остров - в мини-группе
Увидеть места событий и вспомнить имена героев времён блокады Ленинграда
Начало: У метро «Василеостровская»
«Васильевский остров славится не только своими многочисленными дореволюционными постройками, но и невероятным количеством потерянных жизней во время блокады Ленинграда»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 450 за человека
Фотопрогулка по Васильевскому острову
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка по Васильевскому острову
Исследовать колоритный старинный район и получить атмосферные снимки на память
Начало: Около метро Василеостровская
«Почему Васильевский остров делится на линии»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
40003 600 за всё до 2 чел.
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Групповая
1 час
219 отзывов
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Театрализованное приключение с ожившими персонажами и призраками Петербурга
Начало: У метро Василеостровская
Завтра в 19:00
14 июня в 16:00
1 350 за человека
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Великолепный вечерний Петербург: экскурсия на минивэне
Главные достопримечательности Северной столицы - в самое эффектное время суток
«Кроме того, гид расскажет об исторических истоках Васильевского острова, первых постройках Петербурга и легендарной Петропавловской крепости»
Завтра в 19:30
9 июня в 18:30
8 600 за всё до 7 чел.
Васильевский остров для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Васильевский остров для детей и их родителей
Начало: Начало экскурсии на Стрелке Васильевского острова
«Нескучная встреча с Северной столицей • Стрелку Васильевского острова полноправно можно назвать центром Санкт-Петербурга, ведь именно здесь находился порт морской столицы, сюда приплывали ее гости»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 700 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
15 отзывов
Гранд-тур по Санкт-Петербургу
От Невского проспекта, Спаса на Крови и Исаакия - до Васильевского острова и Лахты на микроавтобусе
Начало: У Михайловского театра на площади Искусств
«Всего за 4 часа вы проделаете путь, который вряд ли бы вместился в один день самостоятельных прогулок: от Невского проспекта с его дворцами, храмами и площадями через таинственный Васильевский остров к современному «Лахта Центру»»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 000 за человека
Васильевский остров: от Петра - до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Васильевский остров: от Петра - до наших дней
Исследовать район Петербурга, в котором нашлось место истории, мистике и деревянной архитектуре
Начало: У метро Василеостровская
«Васильевский остров подготовил для нас массу вопросов, на которые мы ответим, гуляя по его линиям — улицам и заглядывая во дворы-колодцы, парадные, церкви и другие здания»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 5 900 за всё до 10 чел.
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
Места - главные и инсайдерские. Атмосфера - дружеская. Организация - продуманная
Начало: На острове Новая Голландия (метро Адмиралтейская)
«Остановка у СПбГУ — Институт Отта — Биржа — спуск к Неве на Стрелке Васильевского острова»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 300 за человека
В гости к Бенуа: квартира-музей на Васильевском острове
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Квартира-музей Бенуа: экскурсия в мир искусства
Погрузитесь в атмосферу дворянской жизни 19 века, исследуя личные вещи и интерьеры династии Бенуа
Начало: В районе метро «Василеостровская»
17 июня в 16:00
18 июня в 15:00
22772 050 за человека
Романтика и тайны невских берегов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Романтика и тайны невских берегов
Прогуляться по набережным, раскрыть судьбы горожан и застать закат на Стрелке Васильевского острова
Начало: На Сенатской площади
«Архитектура Васильевского острова»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 6 200 за всё до 30 чел.
На катере - по Финскому заливу и центру города
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
«Спустимся в центр к Стрелке Васильевского острова, проплывём по парадной Неве под Дворцовым мостом и дойдём до Благовещенского моста»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600 за всё до 7 чел.
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
«Кинем монетку Чижику-Пыжику, остановимся на Стрелке Васильевского острова и прогуляемся по Петропавловской крепости, любуясь потрясающим видом на Эрмитаж и Исаакиевский собор»
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:30
14 000 за всё до 3 чел.
Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Мистика Васильевского острова: прогулка с выходом к Башне грифонов
Услышать таинственные истории Петербурга и заглянуть в лабораторию доктора Пеля (в мини-группе)
Начало: На 7-ой линии Васильевского острова
«Васильевский остров — средоточие городских легенд»
Завтра в 11:30
9 июня в 19:30
1 500 за человека
Кинематографичный Васильевский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Кинематографичный Васильевский
Исходить легендарный остров вдоль и поперёк - и понять, почему его называют городом в городе
Начало: метро Спортивная-2
«откуда берёт свое название Васильевский остров и кто такие рыбак Василий и Василий Корчмин на самом деле»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
13 500 за всё до 5 чел.
Четыре эпохи Васильевского острова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Экскурсия по Васильевскому острову: путешествие через эпохи
Загляните в уникальный мир Васильевского острова: от петровских времен до современной архитектуры
«Широкие, тихие и неперегруженные улицы Васильевского острова идеально подходят для автомобильно-пешеходного путешествия»
26 июня в 20:00
28 июня в 08:30
9 350 за всё до 5 чел.
Литературные тропы Васильевского острова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
По страницам истории: Васильевский остров
Исследуйте литературное наследие Васильевского острова, вдохновляющее путешествие по миру классической русской литературы
Начало: У станции «Василеостровская»
«На протяжении трех столетий истории Санкт-Петербурга именно Васильевский остров, задуманный Петром I как воплощение мечты о европейской столице, был центром городской, российской и мировой литературы»
11 июня в 11:00
14 июня в 17:00
7 788 за всё до 2 чел.
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Атмосферная прогулка по Васильевскому острову
Прочувствовать энергетику петербуржского района через картины и стихотворения героев своего времени
Начало: в районе метро Спортивная-1
«Прогуляться по дворам Васильевского острова — словно вернуться в детство, когда на праздник подарили круглую жестяную коробочку монпансье, и ты с замиранием сердца рассматриваешь разноцветные камушки-леденцы, угадывая их вкус по цвету»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Петербург Балабанова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Петербург Балабанова
Взглянуть на город через образы картин, снятых культовым режиссером постсоветской России
Начало: В районе станции метро Приморская
«Приглашаю вас пройтись по родному для режиссера Васильевскому острову и взглянуть на места, где он снял свои важные фильмы разных лет — от полнометражного дебюта «Счастливые дни» до итоговой картины «Я тоже хочу»»
9 июня в 13:30
10 июня в 09:30
от 5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Васильевский остров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
  2. Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
  3. К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
  4. Грани Васильевского: дорогами островитян
  5. Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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