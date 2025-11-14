На нашей экскурсии вы познакомитесь с сохранившимися и утраченными памятниками деревянного зодчества Ораниенбаума.
Вас ждут деревянные дома с кружевной резьбой, храм Святого Спиридона и старинные особняки с историей.
Прогулка по улочкам города раскроет судьбы домов, знаменитых владельцев и исчезнувших памятников прошлого.
Важная информация: До Ораниенбаума вы можете легко добраться на общественном транспорте:
- На электричке от Балтийского вокзала.
- На автобусе 200 от метро Автово.
- На автобусе 343Э от метро пр. Ветеранов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь св. Спиридона Тримифунтского
- Дом Крестовоздвиженской общины сестер милосердия
- Летняя дача 1870-х гг
- Дом архитектора Мельникова 1830 гг
- Дом адмирала П.Ф. Анжу 1840 гг
- И многие другие здания
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главный вход вокзала Ораниенбаум, со стороны Привокзальной площади
Завершение: Еленинская улица
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
