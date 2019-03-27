5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автопрогулка с элементами исторической реконструкции

Dmitriy
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Dmitriy – ваш гид
Исследовать архитектурные сокровища Петербурга можно бесконечно.

Количество достопримечательностей на квадратный километр делает город одним из самых посещаемых туристических центров.

Но каким он был чуть больше чем сто лет назад? Что изменилось в его облике? Какие памятники архитектуры мы уже никогда не увидим? И какие градостроительные версии обсуждались на этапе его основания? Эти темы и станут объектами вашего внимания на экскурсии.
4400 ₽
3960 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча В центре по согласованию.
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
5
Утраченные достопримечательности Петербурга
Утраченные достопримечательности Петербурга

Что вас ожидает

Северная Венеция или город-крепость
На прогулке мы поговорим о том, какие градостроительные идеи обсуждались при планировке города и по каким причинам некоторые версии оказались неподходящими. В частности, вы узнаете, почему задумка Петра Великого построить в устье Невы еще одну Венецию так и не была реализована. И, кроме того, рассмотрите неосуществленный проект французского архитектора, который предлагал окружить Санкт-Петербург крепостной стеной.

Город с тяжелой судьбой
История России в 20-м веке наиболее богата на потрясения, которые не могли не отразится на Петербурге. Вы побываете на местах, где в 1930-е годы были уничтожены прекрасные храмы и соборы. Посмотрите на фотографии зданий, не сохранившихся во время Великой Отечественной войны. А также узнаете, где находился настоящий замок, который сожгли после революции.

Не только Петербург
Многие знают, что на берегах Невы до Петербурга было не так уж и пустынно. Недалеко от исторического центра в 17-м веке была построена шведская крепость и город, которого сейчас нет. Каким он был, где располагался и что от него осталось? На экскурсии вы найдете ответы на все эти вопросы.

Организационные детали

  • Экскурсию возможно провести и для группы от 4 до 10 путешественников на комфортабельных минивэнах или микроавтобусах с водителем (стоимость обсуждается при бронировании).
  • На автомобиле бизнес-класса экскурсия возможна только при предварительном бронировании.
Утраченные достопримечательности Петербурга
Утраченные достопримечательности Петербурга
Утраченные достопримечательности Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В центре по согласованию..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dmitriy
Dmitriy
Меня зовут Дмитрий. Я живу в прекрасном, загадочном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он делится со мной новыми фрагментами своей богатой истории, открывает удивительные места, показывает необычные детали, рассказывает свои тайны. А я с радостью делюсь этими знаниями со всеми желающими.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 марта 2019
Много раз мы с ребенком были в Санкт-Петербурге, но в этот раз, благодаря Дмитрию, мы в него влюбились еще больше. Как жаль, что эти достопримечательности утрачены и мы смогли их представить только из окна автомобиля. Экскурсия нам очень понравилась. Дмитрий разработал очень интересный маршрут. Было доступно и познавательно. Спасибо Вам большое за эту замечательную экскурсию! Мы остались очень довольны.
17 января 2019
Дмитрию спасибо большое за его действительную заинтересованность и расширенный подход к информации и желание рассказать, показать, проанализировать факты, сделать экскурсию действительно необычной и интересной. Дмитрий знает, любит свой город и внимательно подходит к пожеланиям путешественников, поэтому экскурсия больше напоминает дружескую прогулку. Утраченные ценности- это то, что мы уже не увидим в реальной жизни, но можем прикоснуться к этому на экскурсии, прочувствовать дух прошлого и совместить это с настоящим. Рекомендую Дмитрия для интересного и приятного общения и новых знаний о Питере.
26 сентября 2018
На экскурсии с Дмитрием не первый раз, и каждый раз восхищаемся объёмом знаний, продуманностью маршрута, интересом и неравнодушием к истории города. Достопримечательности, которые уже не существуют, мы увидели и услышали в ярких красках. Большое спасибо, и ждём новых маршрутов!
25 апреля 2018
Свою очередную поездку в Санкт-Петербург я планировала с таким расчётом,чтобы непременно побывать на экскурсии у Дмитрия ещё раз. Тема настолько заинтересовала,что время,отведённое для экскурсии,пролетело совершенно незаметно.Как всегда,Дмитрий превосходно преподносит материал!После поездки смотришь на город совершенно иначе!Увлекательный рассказ гида,реконструкция на фотографиях погружают путешественников в эпоху прошлого.Хочется продолжать диалог с гидом,но...время почему-то заканчивается...Побывав на экскурсии у Дмитрия,могу сказать совершенно точно:Вам обязательно захочется вернуться в Питер,чтобы встретиться с этим замечательным экскурсоводом ещё раз,и открыть город с неизвестной стороны!Рекомендую однозначно!!!
3 апреля 2018
Спешу поделиться впечатлениями от еще одной прогулки с Дмитрием. Два часа экскурсии пролетели незаметно, потому что программа очень насыщенная. Меня потрясла та красота, которую мы возможно никогда не увидим. А самое главное – это количество уничтоженных объектов, а ведь Дмитрий рассказывает только про малую их часть. Большое количество фотографий и исторических фактов заполнили многие белые пятна на моей карте Петербурга. Спасибо, Дмитрий.

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