5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя Санкт-Петербург, каким он был раньше. Узнайте о неосуществленных проектах и исчезнувших памятниках на увлекательной экскурсии
Петербург всегда привлекал туристов своими архитектурными шедеврами. Однако, не все знают, что многие из них исчезли навсегда.
Экскурсия позволит вам узнать о несбывшихся проектах, таких как план создания города-крепости и неосуществленной читать дальшеуменьшить
Венеции на Неве. Вы посетите места, где когда-то стояли великолепные храмы и соборы, уничтоженные в 20-м веке. Также узнаете о шведской крепости, существовавшей до основания города. Это уникальная возможность увидеть Петербург с другой стороны
Лучше всего посещать экскурсию с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться его атмосферой в полной мере. В апреле и октябре также можно получить удовольствие от экскурсии, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы экскурсия тоже доступна, но холод и снег могут ограничить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Шведская крепость
Устье Невы
Замок, сожжённый после революции
Описание экскурсии
Северная Венеция или город-крепость
На прогулке мы поговорим о том, какие градостроительные идеи обсуждались при планировке города и по каким причинам некоторые версии оказались неподходящими. В частности, вы узнаете, почему задумка Петра Великого построить в устье Невы еще одну Венецию так и не была реализована. И, кроме того, рассмотрите неосуществленный проект французского архитектора, который предлагал окружить Санкт-Петербург крепостной стеной.
Город с тяжелой судьбой
История России в 20-м веке наиболее богата на потрясения, которые не могли не отразится на Петербурге. Вы побываете на местах, где в 1930-е годы были уничтожены прекрасные храмы и соборы. Посмотрите на фотографии зданий, не сохранившихся во время Великой Отечественной войны. А также узнаете, где находился настоящий замок, который сожгли после революции.
Не только Петербург
Многие знают, что на берегах Невы до Петербурга было не так уж и пустынно. Недалеко от исторического центра в 17-м веке была построена шведская крепость и город, которого сейчас нет. Каким он был, где располагался и что от него осталось? На экскурсии вы найдете ответы на все эти вопросы.
Организационные детали
По маршруту мы передвигаемся на комфортабельном автомобиле с остановками и прогулками. В тёплом салоне можно не бояться питерской погоды: дождь, сильный ветер или мороз не смогут испортить нашу экскурсию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 9487 туристов
Я живу в прекрасном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он открывает новые детали и делится со мной своей историей. А я с 2015 года рассказываю о ней читать дальшеуменьшить
всем желающим.
Я закончил Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет, но про архитектуру говорю мало. Мои экскурсии — это социальная история Петербурга, в том числе и современного. Я рассказываю о городе через жизнь людей, их судьбы и опыт.
Темы часто непростые, иногда тяжёлые и грустные — потому что они реальны и актуальны. Позитива в рассказах немного, красивую красоту я не показываю — это слишком просто для меня. Вместо этого я стараюсь показать настоящий Петербург таким, какой он есть, со всеми его сложностями и противоречиями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Э
Элина
Дмитрию спасибо большое за его действительную заинтересованность и расширенный подход к информации и желание рассказать, показать, проанализировать факты, сделать экскурсию действительно необычной и интересной. Дмитрий знает, любит свой город и читать дальшеуменьшить
внимательно подходит к пожеланиям путешественников, поэтому экскурсия больше напоминает дружескую прогулку. Утраченные ценности- это то, что мы уже не увидим в реальной жизни, но можем прикоснуться к этому на экскурсии, прочувствовать дух прошлого и совместить это с настоящим. Рекомендую Дмитрия для интересного и приятного общения и новых знаний о Питере.
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Е
Евгения
Свою очередную поездку в Санкт-Петербург я планировала с таким расчётом,чтобы непременно побывать на экскурсии у Дмитрия ещё раз. Тема настолько заинтересовала,что время,отведённое для экскурсии,пролетело совершенно незаметно. Как всегда,Дмитрий превосходно преподносит читать дальшеуменьшить
материал! После поездки смотришь на город совершенно иначе! Увлекательный рассказ гида,реконструкция на фотографиях погружают путешественников в эпоху прошлого. Хочется продолжать диалог с гидом,но… время почему-то заканчивается… Побывав на экскурсии у Дмитрия,могу сказать совершенно точно:Вам обязательно захочется вернуться в Питер,чтобы встретиться с этим замечательным экскурсоводом ещё раз,и открыть город с неизвестной стороны! Рекомендую однозначно!!!
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М
Марина
Спешу поделиться впечатлениями от еще одной прогулки с Дмитрием. Два часа экскурсии пролетели незаметно, потому что программа очень насыщенная. Меня потрясла та красота, которую мы возможно никогда не увидим. А читать дальшеуменьшить
самое главное – это количество уничтоженных объектов, а ведь Дмитрий рассказывает только про малую их часть. Большое количество фотографий и исторических фактов заполнили многие белые пятна на моей карте Петербурга. Спасибо, Дмитрий.
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О
Ольга
Много раз мы с ребенком были в Санкт-Петербурге, но в этот раз, благодаря Дмитрию, мы в него влюбились еще больше. Как жаль, что эти достопримечательности утрачены и мы смогли их представить только из окна автомобиля. Экскурсия нам очень понравилась. Дмитрий разработал очень интересный маршрут. Было доступно и познавательно. Спасибо Вам большое за эту замечательную экскурсию! Мы остались очень довольны.
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Е
Елена
На экскурсии с Дмитрием не первый раз, и каждый раз восхищаемся объёмом знаний, продуманностью маршрута, интересом и неравнодушием к истории города. Достопримечательности, которые уже не существуют, мы увидели и услышали в ярких красках. Большое спасибо, и ждём новых маршрутов!
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Е
Евгения
Необычная и интересная экскурсия! Дмитрия можно слушать бесконечно. Ждём теперь новую поездку в Питер и обязательно, экскурсию с Дмитрием!
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