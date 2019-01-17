5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Утраченные достопримечательности Петербурга

Откройте для себя Санкт-Петербург, каким он был раньше. Узнайте о неосуществленных проектах и исчезнувших памятниках на увлекательной экскурсии
Петербург всегда привлекал туристов своими архитектурными шедеврами. Однако, не все знают, что многие из них исчезли навсегда.

Экскурсия позволит вам узнать о несбывшихся проектах, таких как план создания города-крепости и неосуществленной
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Венеции на Неве. Вы посетите места, где когда-то стояли великолепные храмы и соборы, уничтоженные в 20-м веке. Также узнаете о шведской крепости, существовавшей до основания города. Это уникальная возможность увидеть Петербург с другой стороны

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические факты
  • 🗺️ Необычные маршруты
  • 📸 Редкие архивные фотографии
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 🌧️ Независимость от погоды

Лучшее время для посещения

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фев
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май
июн
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сен
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Лучше всего посещать экскурсию с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться его атмосферой в полной мере. В апреле и октябре также можно получить удовольствие от экскурсии, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы экскурсия тоже доступна, но холод и снег могут ограничить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Утраченные достопримечательности Петербурга
Утраченные достопримечательности Петербурга
Утраченные достопримечательности Петербурга

Что можно увидеть

  • Шведская крепость
  • Устье Невы
  • Замок, сожжённый после революции

Описание экскурсии

Северная Венеция или город-крепость

На прогулке мы поговорим о том, какие градостроительные идеи обсуждались при планировке города и по каким причинам некоторые версии оказались неподходящими. В частности, вы узнаете, почему задумка Петра Великого построить в устье Невы еще одну Венецию так и не была реализована. И, кроме того, рассмотрите неосуществленный проект французского архитектора, который предлагал окружить Санкт-Петербург крепостной стеной.

Город с тяжелой судьбой

История России в 20-м веке наиболее богата на потрясения, которые не могли не отразится на Петербурге. Вы побываете на местах, где в 1930-е годы были уничтожены прекрасные храмы и соборы. Посмотрите на фотографии зданий, не сохранившихся во время Великой Отечественной войны. А также узнаете, где находился настоящий замок, который сожгли после революции.

Не только Петербург

Многие знают, что на берегах Невы до Петербурга было не так уж и пустынно. Недалеко от исторического центра в 17-м веке была построена шведская крепость и город, которого сейчас нет. Каким он был, где располагался и что от него осталось? На экскурсии вы найдете ответы на все эти вопросы.

Организационные детали

  • По маршруту мы передвигаемся на комфортабельном автомобиле с остановками и прогулками. В тёплом салоне можно не бояться питерской погоды: дождь, сильный ветер или мороз не смогут испортить нашу экскурсию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 9487 туристов
Я живу в прекрасном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он открывает новые детали и делится со мной своей историей. А я с 2015 года рассказываю о ней
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всем желающим. Я закончил Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет, но про архитектуру говорю мало. Мои экскурсии — это социальная история Петербурга, в том числе и современного. Я рассказываю о городе через жизнь людей, их судьбы и опыт. Темы часто непростые, иногда тяжёлые и грустные — потому что они реальны и актуальны. Позитива в рассказах немного, красивую красоту я не показываю — это слишком просто для меня. Вместо этого я стараюсь показать настоящий Петербург таким, какой он есть, со всеми его сложностями и противоречиями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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1
Э
Дмитрию спасибо большое за его действительную заинтересованность и расширенный подход к информации и желание рассказать, показать, проанализировать факты, сделать экскурсию действительно необычной и интересной. Дмитрий знает, любит свой город и
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внимательно подходит к пожеланиям путешественников, поэтому экскурсия больше напоминает дружескую прогулку. Утраченные ценности- это то, что мы уже не увидим в реальной жизни, но можем прикоснуться к этому на экскурсии, прочувствовать дух прошлого и совместить это с настоящим. Рекомендую Дмитрия для интересного и приятного общения и новых знаний о Питере.

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Е
Свою очередную поездку в Санкт-Петербург я планировала с таким расчётом,чтобы непременно побывать на экскурсии у Дмитрия ещё раз. Тема настолько заинтересовала,что время,отведённое для экскурсии,пролетело совершенно незаметно. Как всегда,Дмитрий превосходно преподносит
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материал! После поездки смотришь на город совершенно иначе! Увлекательный рассказ гида,реконструкция на фотографиях погружают путешественников в эпоху прошлого. Хочется продолжать диалог с гидом,но… время почему-то заканчивается… Побывав на экскурсии у Дмитрия,могу сказать совершенно точно:Вам обязательно захочется вернуться в Питер,чтобы встретиться с этим замечательным экскурсоводом ещё раз,и открыть город с неизвестной стороны! Рекомендую однозначно!!!

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М
Спешу поделиться впечатлениями от еще одной прогулки с Дмитрием. Два часа экскурсии пролетели незаметно, потому что программа очень насыщенная. Меня потрясла та красота, которую мы возможно никогда не увидим. А
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самое главное – это количество уничтоженных объектов, а ведь Дмитрий рассказывает только про малую их часть. Большое количество фотографий и исторических фактов заполнили многие белые пятна на моей карте Петербурга. Спасибо, Дмитрий.

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О
Много раз мы с ребенком были в Санкт-Петербурге, но в этот раз, благодаря Дмитрию, мы в него влюбились еще больше. Как жаль, что эти достопримечательности утрачены и мы смогли их представить только из окна автомобиля. Экскурсия нам очень понравилась. Дмитрий разработал очень интересный маршрут. Было доступно и познавательно. Спасибо Вам большое за эту замечательную экскурсию! Мы остались очень довольны.
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Е
На экскурсии с Дмитрием не первый раз, и каждый раз восхищаемся объёмом знаний, продуманностью маршрута, интересом и неравнодушием к истории города. Достопримечательности, которые уже не существуют, мы увидели и услышали в ярких красках. Большое спасибо, и ждём новых маршрутов!
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Е
Необычная и интересная экскурсия! Дмитрия можно слушать бесконечно. Ждём теперь новую поездку в Питер и обязательно, экскурсию с Дмитрием!
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