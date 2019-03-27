5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Северная Венеция или город-крепость

На прогулке мы поговорим о том, какие градостроительные идеи обсуждались при планировке города и по каким причинам некоторые версии оказались неподходящими. В частности, вы узнаете, почему задумка Петра Великого построить в устье Невы еще одну Венецию так и не была реализована. И, кроме того, рассмотрите неосуществленный проект французского архитектора, который предлагал окружить Санкт-Петербург крепостной стеной.

Город с тяжелой судьбой

История России в 20-м веке наиболее богата на потрясения, которые не могли не отразится на Петербурге. Вы побываете на местах, где в 1930-е годы были уничтожены прекрасные храмы и соборы. Посмотрите на фотографии зданий, не сохранившихся во время Великой Отечественной войны. А также узнаете, где находился настоящий замок, который сожгли после революции.

Не только Петербург

Многие знают, что на берегах Невы до Петербурга было не так уж и пустынно. Недалеко от исторического центра в 17-м веке была построена шведская крепость и город, которого сейчас нет. Каким он был, где располагался и что от него осталось? На экскурсии вы найдете ответы на все эти вопросы.