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итоге поездка состоялась. Правда, чуть подпортило впечатление накладка с транспортом, но 1,5 часовое опоздание пришлось даже в тему - гид провела нас по Невскому, рассказав много всего интересного. Гидом у нас была Татьяна. Невероятная женщина! Ооочень интересно рассказывала, посоветовала много разных маршрутов и достопримечательностей, отвечала на все наши вопросы, включая самые неожиданные. Компания у нас была разнообразная (от 15 до 75 лет), интересно было всем. Однозначно рекомендуем этот маршрут, Китайский дворец в Ораниенбауме - это невероятное место, даже если сравнивать с Эрмитажем. Спасибо большое и гиду, и водителю, и организаторам!