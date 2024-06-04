1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 740₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
Начало: Невский проспект, 35
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
от 3 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + парк
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Расписание: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 12:15
9 июня в 12:15
10 июня в 12:15
от 3 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Ораниенбаум: путешествие к Меншиковскому дворцу
Погрузитесь в мир роскоши и истории, посетив Меншиковский дворец и парки Ораниенбаума. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У метро Московская
28 июня в 09:30
29 июня в 09:30
12 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9.5 часов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по четвергам и субботам в 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
4 300₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Ораниенбаум: в гостях у знати
Насыщенная групповая экскурсия в императорскую резиденцию города Ломоносов
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
От Ораниенбаума до Петергофа: невозможное возможно
Посетить два знаменитых дворцово-парковых ансамбля и подробно рассмотреть оба
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ораниенбаум. Взлеты и падения властителей
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 13 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Групповая экскурсия из Петербурга в великолепный ансамбль, не разрушенный войной (обед включён)
Начало: На Лиговском проспекте
15 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
Изучить хроники трёх прибрежных городов и прочувствовать их неповторимый характер
Начало: Возле станции метро «Беговая»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
Начало: У входа в парк
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
6 200₽ за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500₽ за человека
скидка
30%
Групповая
10 часов
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум - групповая автобусная экскурсия
Увидеть резиденции русских монархов и сравнить три шедевра дворцово-паркового искусства
Начало: На площади Искусств
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
28001 960₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Ораниенбаум - роскошь и уют 18 века
Познакомиться с единственным полностью сохранившимся дворцово-парковым ансамблем петровского времени
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Дворцы, парки, барокко и классицизм: поездка в живописный город, некогда обожаемый знатью Петербурга
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Памятники деревянной архитектуры Ораниенбаума - сохранившиеся и утраченные
Познакомиться с деревянными постройками 19-20 веков и открыть тайны их владельцев
Начало: на вокзале «Ораниенбаум»
Расписание: в среду в 11:45, в воскресенье в 12:15
9 июня в 12:15
12 июня в 11:45
1 000₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Отдохнуть от городской суеты и перенестись в эпоху царского прошлого
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
Впечатлиться роскошью резиденции и узнать, как развлекались при дворе в 18-19 веках (в группе)
Начало: У метро «Гостиный двор»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Православные храмы Ораниенбаума
Побывать в главных святынях старинного города на светской экскурсии и узнать их историю
Начало: около Собора Михаила Архангела в Ораниенбауме
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ораниенбаум: дворцы и парк на берегу Финского залива
Осмотреть аутентичные интерьеры и погрузиться в атмосферу дворцовой жизни 18-19 веков
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
13 388₽ за человека
Групповая
6 часов
Ораниенбаум - особенная резиденция императоров
Исследовать архитектурный ансамбль с уникальными дворцами и парком на групповой экскурсии
Начало: У площади Восстания
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 12:15
9 июня в 12:15
12 июня в 12:15
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Невозможное, действительно, возможно. Решили мы поехать этим маршрутом уже поздно вечером. До 23.30 организаторы искали нам транспорт и гида, в
- AANZHELA3 июня 2024Вера - прекрасный знаток истории с энциклопедияескими знаниями! Нам понравилось все - парки, китайский дворец и общение! Спасибо большое! Рекомендую всем
- ЛЛариса31 мая 2024Благодарим Игоря за интересный, научный и познавательный экскурс! Однозначно рекомендуем! Хочется вернуться на другие экскурсии!
- ЭЭльвира29 мая 2024Прекрасная экскурсия: информативная интересная. Особая благодарность экскурсоводу Валентине
- ЕЕвгения28 мая 2024Благодарим Егора за чудесное и незабываемое путешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт. Получили не только эстетическое удовольствие от посещения самых
- ММихаил28 мая 2024Все понравилось особенно гид Валентина, получили много интересной информации в автобусе по пути следования, очень заботливо относилась к туристам, постоянно нас проверяла, выбирала тенистые и комфортные места во время пешей экскурсии, большой молодец!!!!!
- ММарина27 мая 2024Посетили экскурсию в Ораниенбаум. Организатор -"Ленинград-тур", гид - Рената. От'езд-приезд от московского вокзала. Автобус -приличный, с кондиционером. По пути следования
- ММаргарита27 мая 2024Отличная экскурсия, прекрасный увлекающий в историю императорской России экскурсовод, Лариса Анатольевна. Ее мягкий тонкий юмор добавлял положительных эмоций от увиденного и услышанного. Самое яркое впечатление оставил Китайский дворец, интерьеры поражают своей красотой и изысканностью. Спасибо большое всем участникам и организаторам!
- ННадежда26 мая 2024Мария не просто сумела в 7-ми часовое путешествие вместить максимум исторической и краеведческой информации, но и грамотно построить маршрут, чтобы
- ААнна26 мая 2024Заказывали экскурсию у Евгении в Ораниенбаум, остались очень довольны. Пунктуальная, внимательная, дружелюбная, начала экскурсию прямо по дороге из отеля -
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ораниенбаум»
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