Экскурсии в Ораниенбаум

Найдено 22 экскурсии в категории «Ораниенбаум» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 740 за всё до 4 чел.
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
893 отзыва
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
Начало: Невский проспект, 35
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
от 3 000 за человека
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + парк
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
34 отзыва
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + парк
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Расписание: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 12:15
9 июня в 12:15
10 июня в 12:15
от 3 700 за человека
Из Петербурга - в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Из Петербурга в Ораниенбаум: путешествие к Меншиковскому дворцу
Погрузитесь в мир роскоши и истории, посетив Меншиковский дворец и парки Ораниенбаума. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У метро Московская
28 июня в 09:30
29 июня в 09:30
12 990 за всё до 4 чел.
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
🚌 На автобусе
Групповая
9.5 часов
97 отзывов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по четвергам и субботам в 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
4 300 за человека
Ораниенбаум: в гостях у знати
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
131 отзыв
Ораниенбаум: в гостях у знати
Насыщенная групповая экскурсия в императорскую резиденцию города Ломоносов
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
3 500 за человека
От Ораниенбаума до Петергофа: невозможное возможно
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
От Ораниенбаума до Петергофа: невозможное возможно
Посетить два знаменитых дворцово-парковых ансамбля и подробно рассмотреть оба
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 700 за всё до 4 чел.
Ораниенбаум. Взлеты и падения властителей
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Ораниенбаум. Взлеты и падения властителей
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 13 500 за всё до 4 чел.
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
12 отзывов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Групповая экскурсия из Петербурга в великолепный ансамбль, не разрушенный войной (обед включён)
Начало: На Лиговском проспекте
15 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 300 за человека
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
Изучить хроники трёх прибрежных городов и прочувствовать их неповторимый характер
Начало: Возле станции метро «Беговая»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
16 000 за всё до 4 чел.
Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Верхний парк и Нижний сад Ораниенбаума
Начало: У входа в парк
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
6 200 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500 за человека
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум - групповая автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
30%
Групповая
10 часов
51 отзыв
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум - групповая автобусная экскурсия
Увидеть резиденции русских монархов и сравнить три шедевра дворцово-паркового искусства
Начало: На площади Искусств
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
28001 960 за человека
Ораниенбаум - роскошь и уют 18 века
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Ораниенбаум - роскошь и уют 18 века
Познакомиться с единственным полностью сохранившимся дворцово-парковым ансамблем петровского времени
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Дворцы, парки, барокко и классицизм: поездка в живописный город, некогда обожаемый знатью Петербурга
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
13 000 за всё до 2 чел.
Памятники деревянной архитектуры Ораниенбаума - сохранившиеся и утраченные
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Памятники деревянной архитектуры Ораниенбаума - сохранившиеся и утраченные
Познакомиться с деревянными постройками 19-20 веков и открыть тайны их владельцев
Начало: на вокзале «Ораниенбаум»
Расписание: в среду в 11:45, в воскресенье в 12:15
9 июня в 12:15
12 июня в 11:45
1 000 за человека
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Отдохнуть от городской суеты и перенестись в эпоху царского прошлого
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
22 000 за всё до 6 чел.
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
Впечатлиться роскошью резиденции и узнать, как развлекались при дворе в 18-19 веках (в группе)
Начало: У метро «Гостиный двор»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
4 400 за человека
Православные храмы Ораниенбаума
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Православные храмы Ораниенбаума
Побывать в главных святынях старинного города на светской экскурсии и узнать их историю
Начало: около Собора Михаила Архангела в Ораниенбауме
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
4 000 за всё до 3 чел.
Ораниенбаум: дворцы и парк на берегу Финского залива
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Ораниенбаум: дворцы и парк на берегу Финского залива
Осмотреть аутентичные интерьеры и погрузиться в атмосферу дворцовой жизни 18-19 веков
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
13 388 за человека
Ораниенбаум - особенная резиденция императоров
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Ораниенбаум - особенная резиденция императоров
Исследовать архитектурный ансамбль с уникальными дворцами и парком на групповой экскурсии
Начало: У площади Восстания
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 12:15
9 июня в 12:15
12 июня в 12:15
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    От Ораниенбаума до Петергофа: невозможное возможно
    Невозможное, действительно, возможно. Решили мы поехать этим маршрутом уже поздно вечером. До 23.30 организаторы искали нам транспорт и гида, в
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    итоге поездка состоялась. Правда, чуть подпортило впечатление накладка с транспортом, но 1,5 часовое опоздание пришлось даже в тему - гид провела нас по Невскому, рассказав много всего интересного. Гидом у нас была Татьяна. Невероятная женщина! Ооочень интересно рассказывала, посоветовала много разных маршрутов и достопримечательностей, отвечала на все наши вопросы, включая самые неожиданные. Компания у нас была разнообразная (от 15 до 75 лет), интересно было всем. Однозначно рекомендуем этот маршрут, Китайский дворец в Ораниенбауме - это невероятное место, даже если сравнивать с Эрмитажем. Спасибо большое и гиду, и водителю, и организаторам!

  • A
    ANZHELA
    3 июня 2024
    Путешествие в блистательный Ораниенбаум
    Вера - прекрасный знаток истории с энциклопедияескими знаниями! Нам понравилось все - парки, китайский дворец и общение! Спасибо большое! Рекомендую всем
    Вера - прекрасный знаток истории с энциклопедияескими знаниями! Нам понравилось все - парки, китайский дворец иВера - прекрасный знаток истории с энциклопедияескими знаниями! Нам понравилось все - парки, китайский дворец и
  • Л
    Лариса
    31 мая 2024
    Из Петербурга - в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
    Благодарим Игоря за интересный, научный и познавательный экскурс! Однозначно рекомендуем! Хочется вернуться на другие экскурсии!
  • Э
    Эльвира
    29 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
    Прекрасная экскурсия: информативная интересная. Особая благодарность экскурсоводу Валентине
  • Е
    Евгения
    28 мая 2024
    Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
    Благодарим Егора за чудесное и незабываемое путешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт. Получили не только эстетическое удовольствие от посещения самых
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    известных пригородов Петербурга, но и расширили свой кругозор, узнали массу интересных подробностей из жизни Петра и его окружения, о правящей династии и развлечениях дворцовой знати. Получили ответы абсолютно на все наши вопросы. Путешествие прошло очень комфортно и мягко, кондиционер оказался очень кстати. Постоянное чувство заботы и внимания со стороны нашего гида проявлялось в мелочах-предложил водичку, зонт как только пошел дождь, привез нас в чудесное местечко покушать между нашими переездами, порекомендовал сто посмотреть нам самостоятельно. Весь день пролетел как одно мгновение-спланирован маршрут очень чётко, масса путевой информации, помимо основных объектов получили общий обзор населенных пунктов, не скучно, лаконично и со смыслом.

    Благодарим Егора за чудесное и незабываемое путешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт. Получили не только эстетическоеБлагодарим Егора за чудесное и незабываемое путешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт. Получили не только эстетическоеБлагодарим Егора за чудесное и незабываемое путешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт. Получили не только эстетическоеБлагодарим Егора за чудесное и незабываемое путешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт. Получили не только эстетическоеБлагодарим Егора за чудесное и незабываемое путешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт. Получили не только эстетическоеБлагодарим Егора за чудесное и незабываемое путешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт. Получили не только эстетическоеБлагодарим Егора за чудесное и незабываемое путешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт. Получили не только эстетическоеБлагодарим Егора за чудесное и незабываемое путешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт. Получили не только эстетическоеБлагодарим Егора за чудесное и незабываемое путешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт. Получили не только эстетическоеБлагодарим Егора за чудесное и незабываемое путешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт. Получили не только эстетическое
  • М
    Михаил
    28 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
    Все понравилось особенно гид Валентина, получили много интересной информации в автобусе по пути следования, очень заботливо относилась к туристам, постоянно нас проверяла, выбирала тенистые и комфортные места во время пешей экскурсии, большой молодец!!!!!
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
    Посетили экскурсию в Ораниенбаум. Организатор -"Ленинград-тур", гид - Рената. От'езд-приезд от московского вокзала. Автобус -приличный, с кондиционером. По пути следования
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    Рената достаточно подробно рассказала об Ораниенбауме, о многих исторических фактах. В самом Ораниенбауме посетили Меньшиковский дворец и павильон Катальной горки. Очень интересно. Красиво. Большой, красивый парк. Про организацию экскурсии: в группе были разные люди, некоторые вели себя не совсем корректно. Надо отдать должное Ренате, она достойно вышла из сложившейся ситуации. Хотелось бы пожелать организаторам выдавать туристам и гиду микрофоны и наушники. Чтобы все могли слышать гида.

  • М
    Маргарита
    27 мая 2024
    Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
    Отличная экскурсия, прекрасный увлекающий в историю императорской России экскурсовод, Лариса Анатольевна. Ее мягкий тонкий юмор добавлял положительных эмоций от увиденного и услышанного. Самое яркое впечатление оставил Китайский дворец, интерьеры поражают своей красотой и изысканностью. Спасибо большое всем участникам и организаторам!
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    От Ораниенбаума до Петергофа: невозможное возможно
    Мария не просто сумела в 7-ми часовое путешествие вместить максимум исторической и краеведческой информации, но и грамотно построить маршрут, чтобы
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    полностью удовлетворить наше любопытство путешественников. Она заранее согласовала с нами план поездки, порекомендовала лучшее время для заходов во дворцы и парки. Благодаря Марии мы за несколько часов проделали огромное историческое погружение. Что мы очень ценим в гидах. Мы бы хотели и в дальнейшем при посещении Петербурга иметь в качестве гида именно Марию. Спасибо за организацию, терпение и женское обаяние

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Путешествие в блистательный Ораниенбаум
    Заказывали экскурсию у Евгении в Ораниенбаум, остались очень довольны. Пунктуальная, внимательная, дружелюбная, начала экскурсию прямо по дороге из отеля -
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    нам очень понравилось, сказала, на что обратить особое внимание в музеях, которые мы должны посетить, очень внимательная и тактичная. Поездка была интересной и в комфортных условиях, остались очень хорошие впечатления.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ораниенбаум»

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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
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