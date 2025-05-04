Ораниенбаум — резиденция, которой удалось сохранить свой первоначальный облик после тяжелых лет войны. Мы рассмотрим уникальную архитектуру дворцов — от помпезного Меншиковского до изящного Китайского. Поговорим о взлетах и падениях именитых владельцев комплекса. Завершим знакомство прогулкой по Верхнему парку, где полюбуемся водопадом и мостиками.
Описание экскурсииРоскошь императорской резиденции Ораниенбаум создавался как резиденция А. Д. Меншикова, фаворита Петра I, и был одним из самых первых русских дворцово-парковых ансамблей. Из своих роскошных дворцов Меншиков попал в Сибирь. Император Петр III, следующий владелец Ораниенбаума, закончил еще хуже. Самому Ораниенбауму повезло больше — он был вне зоны оккупации в годы войны. Здесь сохранились творения Антонио Ринальди, создавшего для Екатерины II ансамбль Собственной дачи с Китайским дворцом и Павильон Катальной горки. Мы пройдем по дорожкам Верхнего парка мимо нижнего пруда, увидим дворец Петра III, Почетные ворота крепости Петерштадт, долину реки Каросты c живописными мостиками и водопадом, ансамбль Собственной дачи и Большого Меншиковского дворца. Важная информация:
- Обратите внимание: входные билеты приобретаются вами самостоятельно.
- Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь.
- Питание не предусмотрено — захватите с собой легкий перекус и воду.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верхний парк
- Дворец Петра III
- Почетные ворота крепости Петерштадт
- Долина реки Каросты
- Ансамбль Собственной дачи
- Большой Меншиковский дворец
Что включено
- Услуги гида (без посещения дворца)
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Обратите внимание: входные билеты приобретаются вами самостоятельно
- Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь
- Питание не предусмотрено - захватите с собой легкий перекус и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Ездили на экскурсию в Ораниенбаум с экскурсоводом Павлом.
Получили огромное удовольствие!!
Прекрасный огромный ухоженный парк с потрясающими пейзажами. Посетили павильон катальной горки и дворец Павла III. Оба дворца небольшие, но фантастически красивые.
Получили огромное удовольствие!!
Прекрасный огромный ухоженный парк с потрясающими пейзажами. Посетили павильон катальной горки и дворец Павла III. Оба дворца небольшие, но фантастически красивые.
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Т
Экскурсия очень понравилась! Павлу спасибо огромное за содержательную экскурсию и безопасную поездку! Жаль, что часть парка на реставрации, обязательно вернемся после окончания работ!!
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Т
Экскурсия очень понравилась! Павлу спасибо огромное за содержательную экскурсию и безопасную поездку! Жаль, что часть парка на реставрации, обязательно вернемся после окончания работ!!
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И
Экскурсия в Ораниенбаум очень понравилась!!! Павел гид рассказал историю города, экскурсия очень познавательная. интересно было не только взрослым но и детям!!! Спасибо большое!!!
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М
Экскурсия в Ораниенбаум очень понравилась!!! Павел гид рассказал историю города, экскурсия очень познавательная. интересно было не только взрослым но и детям!!! Спасибо большое!!!
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Н
Будет удобнее, если в описании будет явно указано, что билеты в дворец и парк не входят в стоимость экскурсии. В остальном все здорово.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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