Ораниенбаум создавался как резиденция А.Д. Меншикова, фаворита Петра I, и был одним из самых первых русских дворцово-парковых ансамблей. Из своих роскошных дворцов Меншиков попал в Сибирь. Император Петр III, следующий владелец Ораниенбаума закончил еще хуже. Самому Ораниенбауму повезло больше - он был вне зоны оккупации в годы войны

Здесь сохранились творения Ринальди, создавшего для Петра III Петерштадт, а для Екатерины II ансамбль Собственной дачи с Китайским дворцом

Мы пройдем по дорожкам Верхнего парка мимо нижнего пруда, посмотрим дворец Петра III, въездные ворота крепости Петерштадт, долину реки c живописными горбатыми мостиками и водопадом, ансамбль Собственной дачи (Кавалерский корпус, Китайский дворец, Катальную горку, Каменное зало и Меншиковский дворец (посещение)