Ораниенбаум. Взлеты и падения властителей

Ораниенбаум

5
2 отзыва
. Ораниенбаум.

Взлеты и падения властителей
Ораниенбаум. Взлеты и падения властителей
Ораниенбаум. Взлеты и падения властителей
Ораниенбаум. Взлеты и падения властителей
Ораниенбаум. Взлеты и падения властителей
Ораниенбаум создавался как резиденция А.Д. Меншикова, фаворита Петра I, и был одним из самых первых русских дворцово-парковых ансамблей. Из своих роскошных дворцов Меншиков попал в Сибирь. Император Петр III, следующий владелец Ораниенбаума закончил еще хуже. Самому Ораниенбауму повезло больше - он был вне зоны оккупации в годы войны
Здесь сохранились творения Ринальди, создавшего для Петра III Петерштадт, а для Екатерины II ансамбль Собственной дачи с Китайским дворцом
Мы пройдем по дорожкам Верхнего парка мимо нижнего пруда, посмотрим дворец Петра III, въездные ворота крепости Петерштадт, долину реки c живописными горбатыми мостиками и водопадом, ансамбль Собственной дачи (Кавалерский корпус, Китайский дворец, Катальную горку, Каменное зало и Меншиковский дворец (посещение)

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 5-18 человек
Стандартное предложение
9 900 ₽
14 900 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Павел
Павел
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