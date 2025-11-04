Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум расположен в 44 км от Петербурга на южном побережье Финского залива.
Описание экскурсииОраниенбаум — прекрасное место, находящееся немного в тени своего блестящего и шумного соседа Петергофа с его фонтанами, но способное удивить и покорить сердца гостей. Основанная в начале 18 века, эта летняя резиденция изначально принадлежала светлейшему князю Меншикову А. Д. . Позже новый владелец Петр III выстраивает здесь «потешную» крепость с дворцом, а уже при Екатерине II в парке появляется Собственная дача императрицы с неповторимыми постройками в стиле рококо: Катальной горкой и Китайским дворцом. Через несколько десятилетий резиденция перестанет быть императорской и уже при новых владельцах превратится в спокойное и провинциальное предместье светского Петербурга. Во время экскурсии мы прогуляемся по Верхнему саду и Нижнему парку, полюбуемся дворцами и павильонами, насладимся великолепными пейзажными видами бывшей царской и великокняжеской резиденции. Поговорим об истории Ораниенбаума с момента основания и до наших дней, а также о знаменитых владельцах резиденции. Если у Вас есть возможность, то обязательно посетите это необычайно живописное место с прудами, тенистыми аллеями и удивительными дворцами и павильонами — все это вдали от городской суеты. Уникальность Ораниенбаума состоит также в том, что во время войны здесь не было фашистов, поэтому он не подвергся разорению и уничтожению, в отличие от других загородных музеев-резиденций, сохранив при этом свою историческую аутентичность и атмосферу когда-то царского прошлого. Важная информация:
- Трансфер не входит в стоимость экскурсии, до парка Ораниенбаума вам будет необходимо добраться самостоятельно.
- В экскурсию входит только прогулка по парку, осмотр дворцов происходит снаружи. Дворцы и павильоны можно посетить после прогулки (или до, по желанию) в составе экскурсии, которую имеют право проводить только местные музейные гиды.
- Входной билет в парк (в том числе для гида) туристы приобретают за свой счёт.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Меншиковский дворец с регулярным Верхним садом
- Картинный дом
- Пейзажный Нижний парк
- Дворец Петра III
- Китайский дворец
- Павильон Катальной горки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в парк (в том числе и для гида)
- Посещение дворцов
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Ломоносов, вход в парк Ораниенбаум со стороны Краснофлотского шоссе (рядом с Картинным домом)
Завершение: Большой Меншиковкий дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
4 ноя 2025
Екатерина превосходный экскурсовод!! Неспешным шагом прогулялись по всему парку и узнали много всего интересного.
Г
Галина
3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия по парку Ориенбаум с Екатериной. Полностью прошли территорию парка и оценили великолепные архитектурные сооружения, получив полную информацию о жизни парка с XVIII века по настоящее время. Екатерина интересно и понятно рассказывает, слушать легко, время пролетело незаметно. Спасибо большое!
Н
Натела
5 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Были вдвоем с мужем. Замечательная интересная прогулка по парку Ораниенбаума. Составили полное представление. Гид Екатерина провела экскурсию на одной волне с нами, подсказала, что посмотреть самостоятельно после экскурсии. Мы не просто довольны - мы в восторге от проведенного в Ораниенбауме времени. Все организационные моменты были отслежены гидом великолепно. Спасибо. Всем рекомендуем.
Е
Елена
3 авг 2025
В приятном общении с Екатериной обошли весь парк Ораниенбаум.,узнали много новых фактов и историй
О
Олег
21 июл 2025
Т
Татьяна
23 июн 2025
Экскурсия по Ораниенбаумскому парку с Екатериной очень понравилась. Узнали много нового из жизни Ораниенбаума и дворца,нам рассказали,как создавался уникальный парковый ансамбль. Это было как раз то,чего хотели уставшие на работе люди-интеллектуальный отдых. Спасибо,Екатерина!Влюбились в Ораниенбаум и будем приезжать туда чаще.
Н
Надежда
22 июн 2025
Нам очень понравилась экскурсия, которую провела Екатерина. Рассказ очень обстоятельный и интересный, с хорошей структурой. Прогулялись по всему парку. Появилось желание приехать еще.
Е
Елена
18 июн 2025
Прекрасный, содержательный рассказ! Гуляли с Екатериной 2,5 часа, затем, по её же совету посетили Китайский дворец. Великолепно! Большое спасибо!
Р
Рябова
18 июн 2025
Прекрасный, содержательный рассказ! Гуляли с Екатериной 2,5 часа, затем, по её же совету посетили Китайский дворец. Великолепно! Большое спасибо!
