Е Екатерина Екатерина превосходный экскурсовод!! Неспешным шагом прогулялись по всему парку и узнали много всего интересного.

Г Галина Очень понравилась экскурсия по парку Ориенбаум с Екатериной. Полностью прошли территорию парка и оценили великолепные архитектурные сооружения, получив полную информацию о жизни парка с XVIII века по настоящее время. Екатерина интересно и понятно рассказывает, слушать легко, время пролетело незаметно. Спасибо большое!

Н Натела Прекрасная экскурсия. Были вдвоем с мужем. Замечательная интересная прогулка по парку Ораниенбаума. Составили полное представление. Гид Екатерина провела экскурсию на одной волне с нами, подсказала, что посмотреть самостоятельно после экскурсии. Мы не просто довольны - мы в восторге от проведенного в Ораниенбауме времени. Все организационные моменты были отслежены гидом великолепно. Спасибо. Всем рекомендуем.

Е Елена В приятном общении с Екатериной обошли весь парк Ораниенбаум.,узнали много новых фактов и историй

Т Татьяна Экскурсия по Ораниенбаумскому парку с Екатериной очень понравилась. Узнали много нового из жизни Ораниенбаума и дворца,нам рассказали,как создавался уникальный парковый ансамбль. Это было как раз то,чего хотели уставшие на работе люди-интеллектуальный отдых. Спасибо,Екатерина!Влюбились в Ораниенбаум и будем приезжать туда чаще.

Н Надежда Нам очень понравилась экскурсия, которую провела Екатерина. Рассказ очень обстоятельный и интересный, с хорошей структурой. Прогулялись по всему парку. Появилось желание приехать еще.

Е Елена Прекрасный, содержательный рассказ! Гуляли с Екатериной 2,5 часа, затем, по её же совету посетили Китайский дворец. Великолепно! Большое спасибо!