Персональный гид-фотограф в Петербурге на день

Индивидуальная фотопрогулка по Санкт-Петербургу: Открытие города под новым углом

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
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Ответы на вопросы
Проведите целый день с местным фотографом! Уникальная возможность увидеть город глазами местного и получить много профессиональных фотографий.

Я продумаю маршрут на день, учитывая все ваши пожелания касательно мест, которые вы бы хотели посетить. Вам не надо тратить время на поиски где поесть, куда сходить, как встать чтобы вышел удачный кадр:)
Персональный гид-фотограф в Петербурге на день
Персональный гид-фотограф в Петербурге на день
Персональный гид-фотограф в Петербурге на день
Персональный гид-фотограф в Петербурге на день
Персональный гид-фотограф в Петербурге на день
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Все основные достопримечательности города
  • Плюс я пришлю Вам заранее список мест и занятий на выбор
  • Чтоб я смогла спланировать день наиболее интересным для Вас образом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Готовый план на день с профессиональным фотографом в течении 8 часов.
  • Прогулка на экскурсионной лодке по рекам и каналам в летнее время, и посещение катка в зимнее время года.
  • Все входные билеты (согласно согласованного заранее маршрута).
  • Угостим чаем с пышками.
  • Посетим смотровую площадку на крыше, входной билет уже включен в стоимость.

Важная информация:

Если вы пожелаете съездить в Пушкин или Петергоф, то мы запросто включим их в маршрут. Есть возможность сделать все аналогичным образом на пол дня.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный фотограф в течении 8 часов
  • Готовый план на день
  • Входные билеты везде (согласно согласованному заранее маршруту)
  • Прогулка на экскурсионной лодке по рекам и каналам (в летнее время)
  • Посещение катка (в зимнее время)
  • Пышки с чаем/кофе
  • Входной билет на одну из основных смотровых площадок на крыше
  • Транспортное перемещение по городу
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, соборы и т. д., сверх плана
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
13 июля 2023
Оля, спасибо большое за день! Время пролетело незаметно!! Одних только фоток на пол жизни пересматривать хватит теперь))))
Не совсем изначально понимала, что входит в стоимость, и как результат - безумно рада, что нашла твой тур, т. к. все расходы кроме обеда были включены (билеты, проезд).
Мне однозначно такой формат был удобен 🥳🥳🥳
Столько мест я бы сама точно не успела посетить, да и вообще с тобой легко и весело! Всем рекомендую 🤩

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