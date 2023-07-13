Оля, спасибо большое за день! Время пролетело незаметно!! Одних только фоток на пол жизни пересматривать хватит теперь))))

Не совсем изначально понимала, что входит в стоимость, и как результат - безумно рада, что нашла твой тур, т. к. все расходы кроме обеда были включены (билеты, проезд).

Мне однозначно такой формат был удобен 🥳🥳🥳

Столько мест я бы сама точно не успела посетить, да и вообще с тобой легко и весело! Всем рекомендую 🤩