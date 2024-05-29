Исаакиевская площадь – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 14 экскурсий в категории «Исаакиевская площадь» в Санкт-Петербурге, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1717 отзывов
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
900 за человека
Мифы и легенды Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
618 отзывов
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 150 за человека
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
77 отзывов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900 за человека
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
148 отзывов
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300 за человека
Блокадный Ленинград
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
190 отзывов
Блокадный Ленинград
Расписание: Понедельник, пятница в 13:00, по воскресеньям в 10:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 200 за человека
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
67 отзывов
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Начало: Исаакиевская площадь, 4 (со стороны Малой Морской)
Расписание: Ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30)
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 650 за билет
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
220 отзывов
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000 за человека
Первый раз в Санкт-Петербурге
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Первый раз в Санкт-Петербурге
Начало: Заберу Вас из любого места в центре города
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
Начало: Медный Всадник
Расписание: Возможно любое время, расписание необходимо уточнить.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 600 за человека
Исаакиевский собор снаружи и внутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Начало: У памятника Медному всаднику
Расписание: понедельник, четверг, суббота, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
Начало: Иссакиевская площадь, 6
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия «Мой Петербург»
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия «Мой Петербург»
Начало: В любом удобном месте в центре города
Расписание: Ежедневно, время начала экскурсии по согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 10 300 за всё до 3 чел.
Медный Всадник - Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Медный Всадник - Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы
Начало: Магазин купцов Елисеевых
Расписание: Индивидуально под заказ
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
Начало: Адмиралтейский проспект, 6
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
    Увидели самые главные достопримечательности. Экскурсия была в первый день пребывания в городе,. Поэтому казалось очень полезной. На основе увиденного мы
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    смогли определить для себя объекты для более подробного знакомства. Особенно важно что в плане экскурсии было посещение Петропавловской крепости! Спасибо организатором и экскурсоводу Ксения которая была с нами!

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
    Замечательная экскурсия! Всë рассказано чëтко, без лишней воды. 3 часа самое то и не напряжно и интересно! Комфортный автобус. Ставлю 5 баллов! Очень рекомендую.
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Блокадный Ленинград
    Посетила экскурсию с дочкой 14л и племянницей 13 лет. Нам понравилось очень. Содержательно, познавательно. До слез на Пискаревском кладбище.
  • Ш
    Шумляева
    26 мая 2024
    Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
    Увидели ночной город, развод Дворцового и Литейного мостов. Удивительный гид, я бы сказала коренной Ленинградец.
  • М
    Мария
    15 мая 2024
    Блокадный Ленинград
    Экскурсия очень понравилась. Страшно представить, что пережили ленинградцы в это непростое время.
  • Е
    Евгений
    13 мая 2024
    Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
    Спасибо большое, просто великолепно.
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Блокадный Ленинград
    Замечательная интересная экскурсия, хоть и сложная морально. Но такие историко- патриотические экскурсии очень важно посещать, особенно детям и молодежи. Гид
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    Владимир интересно и подробно обо всём рассказал, мы побывали на Пискарёвском мемориальном кладбище, увидели фигуру "Мать-Родина", мемориальную стелу, аллею памяти и многое другое. Побывали на Петроградской стороне города, увидели дом, где жила семья Тани Савичевой, проехали по Невскому проспекту. По ходу в автобусе нам много рассказывали о Ленинграде в годы блокады, важные исторические факты. Очень рекомендуем экскурсию!

  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Фотопрогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографом
    Выражаю огромную благодарность Ольге за прекрасную фото-прогулку😍, за красивые и нежные кадры. Фотосессия прошла легко, весело и непринужденно. Оля рассказывала
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    интересные факты о Питере, мы были впервые за долгое время), влюбились в город, сыну 10 лет, очень понравилось гулять и фотографироваться), спасибо большое за красивые кадры на память👍!

  • К
    Константин
    24 апреля 2024
    Фотопрогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографом
    Такая прогулка большая редкость. Совмещение приятного (качественные портреты) и полезного (интересные рассказы и факты о городе). Если вы хотите быстро и качественно получить красивые ракурсы для своих портретов, то это именно то самое
  • Т
    Татьяна
    17 марта 2024
    Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
    Очень интересно было!!! Супер!!! На одном дыхании!!! Уже позже, поймала себя на мысли, что во время экскурсии не отвлекалась на
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    свои проблемы. Много раз была в Питере и не мало слышала, но на этой экскурсии получила от гида много новой для себя информации о любимом городе и об уже известных, казалось бы, местах, памятниках, дворцах и Исаакиевском соборе. Всем советую и новичкам и бывалым в Питере. Спасибо!!! Из рекомендаций, можно во время экскурсии добавить заход в чайную или кофейню, где за чашечкой, тоже можно рассказать какую-то байку… но при этом, конечно, увеличить время экскурсии на полчаса, не более. Обязательно, в следующий приезд в Питер, возьму подобную экскурсию но по другой части любимого города.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Исаакиевская площадь»

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  2. Набережная
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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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