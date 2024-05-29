1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 150₽ за человека
Групповая
7 часов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Понедельник, пятница в 13:00, по воскресеньям в 10:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 200₽ за человека
Билеты
2 часа
Исаакиевский собор: аудиоэкскурсия с билетами в собор и на колоннаду
Начало: Исаакиевская площадь, 4 (со стороны Малой Морской)
Расписание: Ежедневно кроме среды с 10:00 до 18:00 (последний вход в 17:30)
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 650₽ за билет
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Первый раз в Санкт-Петербурге
Начало: Заберу Вас из любого места в центре города
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
По центральным площадям. Исаакиевская площадь
Начало: Медный Всадник
Расписание: Возможно любое время, расписание необходимо уточнить.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Начало: У памятника Медному всаднику
Расписание: понедельник, четверг, суббота, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
Начало: Иссакиевская площадь, 6
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия «Мой Петербург»
Начало: В любом удобном месте в центре города
Расписание: Ежедневно, время начала экскурсии по согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 10 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Медный Всадник - Памятник Екатерине II. Невский и прилегающие кварталы
Начало: Магазин купцов Елисеевых
Расписание: Индивидуально под заказ
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
1 час
Мифы и истории Петербурга: аудиоэкскурсия от Александровского сада до Исаакиевской площади
Начало: Адмиралтейский проспект, 6
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила29 мая 2024Увидели самые главные достопримечательности. Экскурсия была в первый день пребывания в городе,. Поэтому казалось очень полезной. На основе увиденного мы
- ААнастасия29 мая 2024Замечательная экскурсия! Всë рассказано чëтко, без лишней воды. 3 часа самое то и не напряжно и интересно! Комфортный автобус. Ставлю 5 баллов! Очень рекомендую.
- ЛЛариса27 мая 2024Посетила экскурсию с дочкой 14л и племянницей 13 лет. Нам понравилось очень. Содержательно, познавательно. До слез на Пискаревском кладбище.
- ШШумляева26 мая 2024Увидели ночной город, развод Дворцового и Литейного мостов. Удивительный гид, я бы сказала коренной Ленинградец.
- ММария15 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Страшно представить, что пережили ленинградцы в это непростое время.
- ЕЕвгений13 мая 2024Спасибо большое, просто великолепно.
- ЮЮлия12 мая 2024Замечательная интересная экскурсия, хоть и сложная морально. Но такие историко- патриотические экскурсии очень важно посещать, особенно детям и молодежи. Гид
- ООксана27 апреля 2024Фотопрогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографомВыражаю огромную благодарность Ольге за прекрасную фото-прогулку😍, за красивые и нежные кадры. Фотосессия прошла легко, весело и непринужденно. Оля рассказывала
- ККонстантин24 апреля 2024Фотопрогулка по Санкт-Петербургу с профессиональным фотографомТакая прогулка большая редкость. Совмещение приятного (качественные портреты) и полезного (интересные рассказы и факты о городе). Если вы хотите быстро и качественно получить красивые ракурсы для своих портретов, то это именно то самое
- ТТатьяна17 марта 2024Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»Очень интересно было!!! Супер!!! На одном дыхании!!! Уже позже, поймала себя на мысли, что во время экскурсии не отвлекалась на
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Исаакиевская площадь»
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