Приглашаем вас на уникальную экскурсию, которая перенесет вас через столетие, не выходя за пределы одного подъезда.
Знаменитый доходный дом купца Бака на Кирочной улице раскроет перед вами свои главные тайны. Вы увидите две совершенно разные жизни одного петербургского дома.
Описание экскурсииПриглашаем вас на уникальную экскурсию, которая перенесет вас через столетие, не выходя за пределы одного подъезда. Знаменитый доходный дом купца Бака на Кирочной улице раскроет перед вами свои главные тайны. Вы увидите две совершенно разные жизни одного петербургского дома. Сначала мы погрузимся в эпоху модерна и купеческого размаха. Вы посетите просторную квартиру на третьем этаже, где когда-то жил нефтепромышленник Павел Гукасян. Высокие потолки, богатая лепнина, камины и огромные комнаты — здесь вы почувствуете дух серебряного века и буржуазного уюта старого Петербурга. А затем мы поднимемся на пятый этаж, где вас ждет путешествие в совсем иную реальность — в подлинную коммунальную квартиру. Здесь время остановилось. Вы узнаете, как в бывших роскошных апартаментах кипела своя, особая жизнь с общими кухнями, тонкими перегородками и уникальными историями соседей. Это живой памятник советской эпохи, сохранившийся до наших дней. Важная информация:
- Экскурсия проводится при наборе группы от четырех человек.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия возможна с детьми от 10 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
- Надевайте, пожалуйста, удобную обувь, также стоит взять зонт или дождевик на случай дождя:) Тур полностью пеший, транспортом пользоваться не будем.
Проводится ежедневно в 12:15 при наборе группы от 4х человек, будет ли группа - уточняйте у нас перед бронированием:)
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальной локации
- Незабываемые эмоции и впечатления
- Посещение барской квартиры в доме Бака
- Посещение коммунальной квартиры в доме Бака
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Кирочная, 24 (остановка автобуса)
Завершение: Кирочная улица, 24
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
